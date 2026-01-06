Mỹ nhân U40 trên phim là "ác nữ" khét tiếng, ngoài đời style hiền khô, siêu nữ tính

Kang Han Na là nữ diễn viên vô cùng quen thuộc đối với khán giả xem phim Hàn Quốc. Dù ít khi đóng vai chính mà thường đảm nhận nhân vật nữ phụ, Kang Han Na vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Kang Han Na có diễn xuất đa dạng nhưng những vai "ác nữ" chính là điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Hình tượng phản diện nham hiểm nhưng xinh đẹp lộng lẫy đã giúp cô đứng vào hàng ngũ những "ác nữ" huyền thoại trên màn ảnh.

Kang Han Na trên màn ảnh

Trong phim "ác" là vậy nhưng ngoài đời, Kang Han Na lại rất dịu dàng từ ngoại hình tới phong cách thời trang. Những bộ cánh của cô mang đậm chất nữ tính, thanh lịch và có tính ứng dụng cao:

Áo khoác dáng dài luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày lạnh sâu. Dù đơn giản, mẫu áo này vẫn rất nổi bật và cuốn hút. Vì vậy, Kang Han Na đã kết hợp item này theo cách không cầu kỳ, đó là phối cùng áo sơ mi trắng, cardigan màu đen, quần jeans xanh rồi hoàn thiện bằng đôi giày màu đen trang nhã. Kết quả, tổng thể trang phục vừa thời thượng, vừa thanh lịch.

Vào những ngày xuân ấm áp, chị em có thể áp dụng những outfit đơn giản xuống phố, như bộ cánh của Kang Han Na là một ví dụ. Combo váy trắng dáng ngắn, áo sơ mi họa tiết đã tạo nên tổng thể trang phục tươi xinh, ngọt ngào. Bộ cánh càng trở nên hiện đại hơn nhờ đôi boots cao cổ.

Ấn tượng đầu tiên về outfit trên chính là vẻ tươi xinh, ngọt ngào. Mẫu áo trắng và chân váy có những chi tiết xếp diềm đầy tinh tế, tạo nên sự nữ tính, điệu đà nhưng không hề "sến". Mẫu áo cardigan cộc tay khoác ngoài tạo điểm nhấn phóng khoáng, rất phù hợp với những ngày se lạnh, không quá rét.

Kang Han Na diện áo cardigan như một chiếc áo len thông thường, và item này đã đem đến nét nữ tính, thanh lịch. Mẫu áo tông màu trắng kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh, giúp nhân đôi sự trẻ trung. Tổng thể trang phục càng thêm sang trọng nhờ đôi giày mary jane, túi xách mini tông màu nâu.

Áo khoác da lộn đang là xu hướng của mùa lạnh năm nay. Kang Han Na diện item này theo cách đơn giản, đó là kết hợp cùng áo len mỏng tông màu trắng, chân váy denim dáng ngắn. Thao tác sơ vin giúp phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng, đồng thời tăng sự chỉn chu, thanh lịch cho tổng thể.

Vào những ngày nắng ấm, chị em có thể thử outfit nữ tính nhưng cũng không kém phần cá tính trên. Trong khi áo len gile ghi điểm nữ tính, thì chân váy kaki dáng lửng lại rất phóng khoáng, năng động. Hiệu quả hack tuổi tăng thêm nhờ đôi sneaker trắng, mũ lưỡi trai.

Công thức áo thun trắng và chân váy ngắn đơn giản nhưng rất ngọt ngào. Tổng thể trang phục càng thêm nổi bật nhờ chiếc áo cardigan họa tiết. Mẫu áo này còn tăng thêm vẻ yêu kiều cho người diện. Chiếc thắt lưng màu nâu không hề là món phụ kiện thừa, trái lại còn giúp cộng điểm sang trọng và tăng thêm công dụng tôn dáng.

Áo len cộc tay màu trắng và quần jeans xanh là cặp bài trùng hoàn hảo. Công thức này trẻ trung nhưng không kém phần nữ tính. Bộ cánh càng thêm cuốn hút và bay bổng nhờ chiếc chân váy tạp dề. Chiếc túi xách màu nâu sữa ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh, giúp đảm bảo sự hài hòa.

Để có được vẻ ngoài thanh lịch trong tích tắc, chị em hãy tham khảo bộ cánh trên của Kang Han Na. Bộ cánh của cô bao gồm những item rất đơn giản như áo sơ mi, blazer màu trắng và quần âu màu be. Dẫu vậy, tổng thể trang phục vẫn ghi điểm tuyệt đối ở sự trang nhã, và không hề cộng tuổi cho người mặc.

Ảnh: Sưu tầm, Instagram của nhân vật