Các mỹ nhân Việt mặc đồ màu trung tính đẹp tới mức này, chị em không tham khảo quá phí

Trang phục màu trung tính xoay quanh những màu sắc cơ bản như đen, trắng, be, xám… Nhìn chung, trang phục màu trung tính luôn mang tới ấn tượng về sự trang nhã, thanh lịch, vì vậy ai cũng có thể mặc đẹp. Dẫu vậy, muốn vẻ ngoài trông thực sự nổi bật, không bị nhàm chán khi thường xuyên diện đồ màu trung tính, chị em sẽ cần sự sáng tạo trong cách kết hợp.

Để không phải suy nghĩ nhiều, chị em cứ tham khảo 10 công thức diện đồ màu trung tính tuyệt đẹp sau đây của các mỹ nhân Việt:

Áo len mỏng là item rất thích hợp diện khi thời tiết không quá lạnh, chị em còn có thể tận dụng mẫu áo này khi bước sang mùa xuân. Sự kết hợp giữa áo len mỏng và chân váy ngắn màu be tạo nên tổng thể trang phục ngọt ngào, trẻ trung nhưng cũng đậm chất nữ tính. Khi kết lại outfit bằng combo giày mary jane và tất cao cổ, tổng thể trang phục càng thêm yêu kiều, xinh tươi.

Các item cơ bản như áo thun trắng, cardigan mỏng, quần denim đen kết hợp với nhau rất ăn ý, tạo nên bộ cánh trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Bộ cánh còn tôn dáng tối ưu nhờ thao tác sơ vin. Để không làm giảm sự hài hòa của tổng thể, chiếc túi đen là một mảnh ghép hoàn hảo.

Bằng cách kết hợp áo cardigan trắng với quần denim xanh thẫm, người mặc không chỉ có được vẻ ngoài trẻ trung mà còn toát lên nét thanh lịch, trang nhã. Thiết kế áo cardigan không quá dài giúp tôn dáng cao ráo mà không cần phải sơ vin.

Bộ cánh trên thích hợp để diện tới sở làm hoặc đi cà phê sang chảnh. Combo áo vest cổ tròn và chân váy xếp ly đồng bộ tạo nên tổng thể trang phục chuẩn thanh lịch, nhưng vẫn có sự mềm mại, nữ tính. Thiết kế áo nhấn eo nhẹ tạo sự chỉn chu, đồng thời tôn dáng thanh thoát hơn.

Để không phải suy nghĩ nhiều, chị em cứ diện những set trang phục đồng bộ. Outfit trên tuy mang tông màu nâu nhưng không hề cộng tuổi cho người mặc nhờ chiếc quần short trẻ trung, năng động. Bộ cánh trên còn tôn dáng tối ưu, nhất là khi có thêm chi tiết nhấn eo. Đôi sneaker trắng mang đến hiệu quả hack tuổi, đồng thời vẫn đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể.

Dù mang tông màu be và trắng làm chủ đạo nhưng bộ cánh trên vẫn có điểm nhấn. Mẫu áo thun lệch vai tôn lên nét nữ tính và quyến rũ của người mặc. Trong khi đó, quần denim trắng lại rất trẻ trung, năng động nhưng vẫn dịu dàng. Một đôi khuyên tai ngọc trai là đủ để tạo điểm nhấn long lanh cho diện mạo.

Áo blazer đen rất quen thuộc nhưng vẫn có nhiều cách diện để vẻ ngoài không trở nên nhàm chán. Bằng cách kết hợp blazer màu đen với quần short, người diện có bộ cánh trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế vốn có của áo vest nói chung. Để thêm điểm nhấn tươi sáng cho set đồ all-black, một đôi khuyên tai mini và kiểu tóc búi gọn gàng chính là những lựa chọn phù hợp.

Áo khoác dài, quần âu ống suông và giày màu đen mang đậm nét nhã nhặn, tinh tế. Tuy nhiên, chỉ cần layer bên trong một chiếc áo len cách điệu, tông màu sáng, bộ trang phục đã trở nên tươi tắn hơn rất nhiều. Chiếc túi xách màu đen, size lớn rất phù hợp với outfit phóng khoáng.

Bộ cánh trên gây ấn tượng ở vẻ long lanh, sang chảnh dù mang tông màu trắng làm chủ đạo. Lý do là bởi áo khoác vải tweed và khăn họa tiết đã trở thành điểm nhấn cho tổng thể. Trong khi đó, áo trắng, quần màu kem và giày sneaker trắng mang tới nét năng động và trẻ trung.

Tông màu be rất phù hợp với thời tiết dịu dàng của những ngày đông không quá lạnh. Outfit bao gồm những item đơn giản mà trẻ trung như áo len mỏng màu xám, quần âu ống đứng, áo khoác màu be, giày thể thao… Tổng thể bộ cánh nhã nhặn trở nên sang xịn mịn hơn rất nhiều nhờ chiếc túi xách màu nâu.

Ảnh: Instagram của các nhân vật