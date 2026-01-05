Đồ trắng rất dễ mặc nhưng diện theo 5 công thức này mới chuẩn sang xịn mịn

Màu trắng luôn là lựa chọn dễ dàng nhưng không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của mỗi người. Đặc biệt, khi kết hợp với những màu sắc khác, trang phục màu trắng không chỉ giúp bạn hack tuổi mà còn mang lại vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch.

Dưới đây là 5 công thức phối đồ trắng cực kỳ "chuẩn đẹp" vì vừa hack tuổi lại vừa toát lên sự thanh thoát, trẻ trung mà bạn không thể bỏ qua:

Trắng và be

Trắng và be là bộ đôi hoàn hảo cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, thanh lịch. Màu be là một gam màu trung tính, nhẹ nhàng nhưng lại không hề nhàm chán khi kết hợp với sắc trắng. Công thức này giúp bạn có được vẻ ngoài thanh thoát, cuốn hút mà không kém phần sang trọng.

Một chiếc áo sơ mi trắng mix cùng quần tây màu be sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những buổi hẹn gặp bạn bè hay thậm chí là cả những buổi đi làm. Bạn cũng có thể phối một chiếc váy trắng với cardigan màu be để thêm phần nữ tính và ấm áp trong những ngày trời se lạnh.

Trắng và đen

Màu đen luôn được coi là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, trong khi trắng lại thể hiện sự tinh khôi, trong trẻo. Khi kết hợp hai sắc màu này lại với nhau, bạn sẽ có một bộ trang phục vừa hiện đại lại vừa cổ điển, cực kỳ phù hợp cho những dịp cần sự trang trọng nhưng vẫn muốn thể hiện cá tính riêng.

Một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần đen ôm sẽ tôn lên dáng người mà không quá phô trương. Hoặc đơn giản là một chiếc váy trắng kết hợp với áo khoác đen, giày cao gót màu đen để toát lên vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn đầy ấn tượng.

Cách phối này còn có thể giúp bạn hack tuổi, bởi vì sự kết hợp giữa trắng và đen không chỉ mang lại sự thanh thoát mà còn khiến bạn trông chín chắn hơn mà không hề già dặn.

Trắng và xám

Xám là một gam màu trung tính, không quá lạnh như màu đen, cũng không quá sáng như màu trắng. Khi phối cùng nhau, trắng và xám tạo nên một tổng thể hài hòa, không quá rực rỡ nhưng vẫn đầy thanh lịch. Cách kết hợp này mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và rất dễ mặc cho mọi hoàn cảnh.

Chẳng hạn, một chiếc áo len màu xám mix cùng quần trắng sẽ tạo nên vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần sang trọng. Hoặc nếu bạn muốn một bộ trang phục làm việc, một chiếc áo len mỏng dáng ôm kết hợp với quần âu xám sẽ làm bạn trông vừa trẻ trung vừa chuyên nghiệp. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn hack tuổi một cách tự nhiên.

Trắng và xanh denim

Xanh denim là một trong những màu sắc vượt thời gian và luôn có mặt trong tủ đồ của phái đẹp. Khi phối cùng trắng, sự kết hợp này tạo nên vẻ ngoài thanh thoát nhưng vẫn rất năng động và hiện đại. Đặc biệt, bộ đôi này hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách casual nhưng lại muốn giữ được sự sang trọng.

Một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jeans xanh denim là một set đồ cực kỳ đơn giản nhưng không bao giờ lỗi thời. Nếu bạn muốn một chút phá cách, có thể thử phối áo sơ mi trắng với chân váy jeans xanh để tạo nên sự tươi mới và trẻ trung. Sự kết hợp này khiến bạn trông không chỉ tươi trẻ mà còn rất năng động và dễ gần, hoàn hảo cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Trắng toàn tập

Trắng toàn tập có thể là một thử thách lớn cho những ai e ngại sự đơn giản của màu sắc này. Tuy nhiên, nếu biết cách phối hợp khéo léo, trang phục trắng toàn tập không chỉ giúp bạn hack tuổi mà còn làm bạn nổi bật và sang trọng hơn hẳn. Màu trắng có khả năng phản chiếu ánh sáng, giúp bạn trông sáng bừng và tươi mới hơn.

Một bộ đồ trắng hoàn chỉnh, từ áo blazer, quần tây cho đến giày trắng, sẽ giúp bạn có được vẻ ngoài thanh lịch và nổi bật mà không cần quá nhiều họa tiết. Nếu bạn muốn một chút khác biệt, hãy thử thêm các phụ kiện như túi xách màu kim loại hoặc đôi giày cao gót để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Phối đồ trắng toàn tập cũng giúp bạn trông trẻ trung, tinh tế và cực kỳ sang trọng.

Ảnh: Instagram