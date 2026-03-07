Mỹ nhân trong Top đẹp nhất thế giới đáp trả khi bị chê chân to: Muốn là giảm liền 8kg/tháng

Thành viên Chou Tzuyu (Chu Tử Du) của nhóm nhạc TWICE gần đây lại trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Sở hữu chiều cao 170cm cùng visual từng nhiều lần lọt top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới, mọi khoảnh khắc của nữ idol đều dễ dàng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Gần đây từ một vài video trên sân khấu được lan truyền trên mạng, một số ý kiến tiêu cực bất ngờ xuất hiện, cho rằng đôi chân của cô "quá to" so với tiêu chuẩn thần tượng.

Sự việc diễn ra trên nền tảng Bubble - nơi người hâm mộ phải trả phí mới có thể tương tác với nghệ sĩ. Một tài khoản đã để lại bình luận khuyên cô nên giảm chân thêm chút nữa, thậm chí còn đem so sánh với các vũ công trên sân khấu. Trước lời nhận xét kém duyên, Tzuyu ban đầu vẫn lịch sự đáp lại bằng một câu "Cảm ơn" . Nhưng ngay sau đó, cô bình tĩnh nói thêm: "Bạn nên giữ tiền lại cho mình thì hơn."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng sắc sảo lập tức khiến cộng đồng mạng vỗ tay rần rần. Nhiều người cho rằng cách phản hồi của Tzuyu vừa điềm tĩnh, vừa thể hiện EQ cao: không nổi nóng, không tranh cãi gay gắt, nhưng đủ để đặt ranh giới rõ ràng với những bình luận ác ý.

Ảnh @rtb.tzuyu.

Thói quen giữ dáng đơn giản nhưng kỷ luật

Dù thường xuyên bận rộn với lịch trình dày đặc, Tzuyu vẫn duy trì lối sống khá kỷ luật để giữ vóc dáng. Một trong những thói quen cơ bản nhất của cô là đi bộ nhanh khoảng 30 phút mỗi ngày. Đi bộ nhanh là dạng cardio nhẹ nhàng, giúp đốt mỡ và cải thiện sức bền tim phổi nhưng không gây áp lực lớn lên khớp gối.

Nữ idol thường tranh thủ quãng đường di chuyển đến phòng tập hoặc đi dạo trong công viên để hoàn thành thời gian vận động mỗi ngày. Không cần những bài tập quá khắc nghiệt, việc duy trì đều đặn mới là yếu tố giúp cơ thể giữ được đường nét săn chắc lâu dài.

Ảnh IGNV

Món giảm cân từng gây chú ý

Bên cạnh việc vận động, Tzuyu cũng từng chia sẻ một số bí quyết ăn uống giúp cô kiểm soát cân nặng. Trong đó, món ăn quen thuộc được cô nhắc đến là sự kết hợp giữa natto và nấm kim châm.

Theo lời nữ thần tượng, natto - món đậu nành lên men nổi tiếng của Nhật Bản có thể ăn trực tiếp để tạo cảm giác no lâu, từ đó giảm bớt lượng thức ăn trong ngày. Khi kết hợp cùng nấm kim châm giàu chất xơ, món ăn này vừa cung cấp protein, vừa bổ sung lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa. Nhờ vậy, cơ thể vừa được nạp đủ dinh dưỡng vừa không hấp thụ quá nhiều calo.

Ảnh X.

Khi cần giảm cân gấp, cô từng thử phương pháp khắc nghiệt

Trong những giai đoạn cần kiểm soát vóc dáng nghiêm ngặt hơn, Tzuyu từng áp dụng chế độ "một bữa mỗi ngày". Theo đó, nữ idol thường chỉ ăn một bữa vào khoảng buổi sáng hoặc trưa, hạn chế tối đa việc ăn tối.

Phương pháp này về bản chất là phiên bản nghiêm ngặt của chế độ nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting), kéo dài thời gian cơ thể ở trạng thái nhịn ăn để buộc cơ thể sử dụng mỡ làm năng lượng. Tzuyu từng tiết lộ nhờ cách này mà cô có thể giảm tới 8kg chỉ trong vòng một tháng.

Tuy vậy, đây được xem là phương pháp khá cực đoan và chỉ phù hợp trong những thời điểm đặc biệt. Điều đáng chú ý hơn cả ở Tzuyu không phải là con số trên bàn cân, mà chính là sự kỷ luật và tâm lý vững vàng của cô.

Ảnh IGNV

Nguồn TVBS