Từ "cô gái 2.000 USD" đến danh hiệu NSƯT cao quý

Trần Thị Kim Tuyến (sinh năm 1987) chạm ngõ nghệ thuật một cách đầy ấn tượng. Ngay từ năm 16 tuổi, cô đã được trả cát-xê "khủng" 2.000USD cho một hợp đồng quảng cáo thuốc nhỏ mắt – con số mơ ước của nhiều người thời bấy giờ. Tuy nhiên, tên tuổi của cô thực sự bùng nổ khi giành giải Á quân Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006.

Kim Tuyến ở Chuyện Tình Đảo Ngọc.

Không dừng lại ở danh hiệu "người đẹp đi diễn", Kim Tuyến miệt mài chứng minh thực lực qua hàng loạt vai diễn đa dạng. Ở thời kỳ hoàng kim, Kim Tuyến xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với hơn 50 bộ phim truyền hình. Cô để lại dấu ấn qua các tác phẩm như: Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa…

Năm 2023, ở tuổi 36, Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ảnh NVCC.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh. Đặc biệt, ở tuổi 36, cô chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), một minh chứng đanh thép cho sự cống hiến nghiêm túc với nghề.

Đời tư nhiều nốt trầm và 19 năm làm mẹ đơn thân

Đằng sau ánh hào quang rực rỡ là một đời tư nhiều nốt trầm. Kim Tuyến kết hôn khi mới 19 tuổi theo sự sắp xếp của gia đình: "Lúc 19 tuổi, tôi đã lấy chồng theo ý muốn của bố mẹ. Anh ấy là mối tình đầu, gia đình hai bên quen biết nhau và rất thường xuyên đi ăn uống. Chuyện cưới hỏi của tôi cũng được quyết định rất tình cờ. Đó là một buổi tối nọ, cả gia đình đang ngồi ăn, lúc này mọi người mới nói về chuyện cho tôi và anh ấy kết hôn", nữ nghệ sĩ từng chia sẻ trong chương trình 1 tiếng kể hết.

Chồng cũ của Kim Tuyến là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Sau một thời gian ngắn chung sống, khi con gái đầu lòng được 1 tuổi rưỡi, cô quyết định ly hôn do không hợp nhau về tính cách.

Thời điểm đó, quyết định chia tay không được gia đình đồng tình, buộc Kim Tuyến tự mình chăm sóc con và làm mẹ đơn thân ở tuổi 21. Cô tâm sự: "Mỗi khi nhìn con trưởng thành, tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng".

Kim Tuyến và con gái.

Suốt gần 2 thập kỷ qua, Kim Tuyến vừa là cha vừa là mẹ của con gái Ngọc Khánh (Gigi). Ở tuổi 39, trong khi nhiều đồng nghiệp vẫn đang loay hoay với cuộc sống bỉm sữa, Kim Tuyến đã có thể tự hào nhìn con gái 19 tuổi trưởng thành, xinh đẹp, hiểu chuyện và thường phụ giúp mẹ trong công việc kinh doanh.

"Suốt 19 năm, mối quan hệ giữa hai mẹ con giống như bạn bè, thậm chí là tri kỷ có thể chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng quyết định của nhau", nữ nghệ sĩ nói. Dù bị bàn tán về chuyện tình cảm, NSƯT Kim Tuyến cảm thấy thoải mái và vui khi được con ủng hộ tìm hạnh phúc mới.

Nhan sắc xinh đẹp của Kim Tuyến.

Trong suốt 20 năm sự nghiệp, Kim Tuyến từng được ca ngợi là "mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh phía Nam", sở hữu nhan sắc được so sánh với Hoa hậu. Trải qua nhiều thăng trầm nhưng ở tuổi 39, nữ diễn viên chọn cách bình thản đối diện với mọi sóng gió.

Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với gương mặt thanh tú, sắc sảo và vóc dáng chuẩn. Cô sở hữu vẻ ngoài nổi bật nhờ chăm thể thao giữ dáng, ăn uống khoa học. Nữ diễn viên tiết lộ luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực trong mọi hoàn cảnh để vững vàng bước qua những chông gai hay biến cố.

Trên màn ảnh, Kim Tuyến tự tin hóa thân vào nhiều dạng vai nhưng ngoài đời, diễn viên tự nhận khép kín, sống hướng nội. Ít chia sẻ cảm xúc bản thân, thường tìm niềm vui trong công việc, người thân và xem đây là cách để trút bỏ ưu phiền.

Sau gần 20 năm lẻ bóng, thời gian gần đây Kim Tuyến gây chú ý khi có mối quan hệ đồng giới thân thiết với Đồng Ánh Quỳnh. Dù cặp đôi chưa từng lên tiếng công khai nhưng rất nhiều người ái mộ đều mong Kim Tuyến sẽ tìm thấy hạnh phúc.