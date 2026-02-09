Trong showbiz Việt, không ít nghệ sĩ nam chọn cho mình người bạn đời là mẹ đơn thân – những người phụ nữ từng trải, đã có con riêng và đi qua nhiều biến cố. Điều đáng nói, phía sau những cuộc hôn nhân tưởng chừng "khó bền" ấy lại là tổ ấm êm đềm, bền chặt và đầy yêu thương.



Tùng Dương – Duy Phước – Đạt G là ba cái tên tiêu biểu cho lựa chọn này, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều có điểm chung: trân trọng gia đình và hết mực yêu chiều vợ con.

Divo Tùng Dương bên vợ con.

Tùng Dương – hạnh phúc bên vợ hơn 2 tuổi, có 1 con riêng

Tùng Dương (sinh năm 1983) là một trong những giọng ca nam hàng đầu của nhạc Việt đương đại. Với phong cách âm nhạc cá tính, tư duy nghệ thuật khác biệt, anh được xem là nghệ sĩ "kén khán giả" nhưng có vị trí vững chắc trong làng nhạc suốt hơn hai thập kỷ.

Ít ai biết, phía sau ánh đèn sân khấu, Tùng Dương lại là người đàn ông của gia đình. Vợ anh là Giang Phạm – một họa sĩ, từng sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hơn Tùng Dương vài tuổi và đã có con riêng trước khi đến với anh.

Cặp đôi quen biết nhau nhiều năm trước khi chính thức kết hôn. Họ không phô trương đời tư, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Năm 2015, Tùng Dương đón con trai chung đầu lòng. Đến năm 2024, gia đình nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi nhận nuôi thêm một bé, cho thấy lựa chọn sống đầy nhân văn và trách nhiệm.

Chia sẻ hiếm hoi về vợ, Tùng Dương từng thừa nhận Giang Phạm chính là người giúp anh "chậm lại", cân bằng giữa nghệ thuật và đời sống, trở nên điềm đạm hơn sau nhiều năm chìm trong thế giới sáng tạo.

Duy Phước và vợ hơn 8 tuổi.

Duy Phước – yêu vợ hơn 8 tuổi, làm cha của hai con riêng

Duy Phước (sinh năm 1992) là con trai của hai nghệ sĩ nổi tiếng Lê Giang – Duy Phương. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, anh sớm bén duyên sân khấu, từng được khán giả biết đến với hình ảnh "thần đồng tấu hài", sau đó theo đuổi ca hát và diễn xuất.

Cuộc hôn nhân của Duy Phước từng gây chú ý khi anh kết hôn với Trân Châu – người phụ nữ hơn anh 8 tuổi, đã qua một lần đổ vỡ và có 2 con riêng. Bỏ ngoài tai những dị nghị về tuổi tác và hoàn cảnh, Duy Phước chọn ở lại, gắn bó và xây dựng gia đình từ sự cảm thông và trách nhiệm.

Không chỉ yêu vợ, Duy Phước còn công khai xem hai con riêng của vợ như con ruột, trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy. Sau khi kết hôn, cặp đôi có thêm một con chung, gia đình nhỏ ngày càng gắn kết.

Nhiều năm qua, Duy Phước và vợ sống kín tiếng, tập trung làm ăn, nuôi con. Hôn nhân của họ được xem là minh chứng cho việc tình yêu không nằm ở tuổi tác, mà ở sự trưởng thành và bao dung.

Đạt G và vợ.

Đạt G bên con riêng của vợ.

Đạt G – tổ ấm mới bên Cindy Lư, mẹ đơn thân hai con

Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 1995) là ca sĩ – rapper nổi lên từ cuối những năm 2010 với loạt bản hit được giới trẻ yêu thích. Sự nghiệp âm nhạc của anh gắn liền với nhiều thăng trầm, cũng như đời sống tình cảm từng gây nhiều tranh luận.

Vợ của Đạt G là Cindy Lư (Lư Hoàng Bảo Ngọc) – cháu nội NSƯT Bảo Quốc, em gái diễn viên Gia Bảo. Trước khi đến với Đạt G, Cindy từng kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm và có hai con gái.

Sau nhiều năm đồng hành, vượt qua sóng gió dư luận, Đạt G và Cindy Lư chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2025. Khoảnh khắc hai con gái của Cindy xuất hiện, chúc phúc cho mẹ và cha dượng trong lễ cưới khiến nhiều người xúc động.

Sau khi về chung một nhà, Đạt G thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt gia đình, cho thấy anh dành nhiều thời gian cho vợ con, đặc biệt là chăm sóc hai con riêng của Cindy. Chính Cindy Lư cũng nhiều lần bày tỏ sự biết ơn khi chồng yêu thương các con như ruột thịt.