Khi 1 người phụ nữ chủ động làm mẹ đơn thân: Điều bất ngờ từ những bình luận mà chủ yếu là của phái mạnh

Từ YouTuber triệu view đến mẹ đơn thân tuổi 34 – Thơ Nguyễn chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời khi hạ sinh con trai đầu lòng ngày 3/2/2026.

Cô lựa chọn sinh tại phòng tổng thống của một bệnh viện quốc tế. Em bé nặng 3,3kg, được chăm sóc đặc biệt ngay từ khi chào đời. Khoảnh khắc gây chú ý nhất là khi bé được đút những thìa sữa đầu tiên bằng một chiếc thìa vàng – món quà từ người bạn thân. Nhiều người ví von em bé YouTube “ngậm thìa vàng” ngay từ lúc lọt lòng.

Hành trình vượt cạn không hề dễ dàng. Thơ Nguyễn đau đẻ 5 tiếng, cố sinh thường hơn 2 giờ nhưng không thành công, cuối cùng phải mổ cấp cứu vì kiệt sức. Điều cô nhớ nhất không phải cơn đau, mà là tiếng khóc đầu tiên của con – khoảnh khắc khiến mọi mệt mỏi tan biến.

Đáng chú ý, cô khẳng định mình chủ động chọn làm mẹ đơn thân. Không phải vì cô đơn, mà vì mong muốn có một gia đình nhỏ và tự tay nuôi dạy con bằng tất cả yêu thương, trách nhiệm.

Sau khi rút khỏi YouTube vì nhiều biến cố, Thơ Nguyễn của hiện tại xuất hiện với hình ảnh trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Cô từng nói:

“Thành công lớn nhất đời mình không phải kiếm được nhiều tiền, mà là có con.”

Một hành trình mới bắt đầu – không còn là YouTuber đình đám, mà là một người mẹ.

Khi 1 người phụ nữ chủ động làm mẹ đơn thân

Việc một người phụ nữ nổi tiếng công khai lựa chọn làm mẹ đơn thân luôn dễ tạo nên làn sóng tranh luận. Nhưng điều đáng chú ý trong câu chuyện gần đây không chỉ nằm ở quyết định ấy, mà ở phản ứng của cộng đồng – đặc biệt là từ phái mạnh.

Trong chia sẻ của mình, cô viết: “Dù là mẹ đơn thân nhưng tôi không lo lắng con tôi sau này trách tôi, vì tôi sẽ dạy con trở thành một đứa trẻ biết ơn, biết yêu thương và tích cực.”

Một tuyên ngôn ngắn gọn, nhưng cho thấy sự chuẩn bị về tinh thần, trách nhiệm và niềm tin vào cách nuôi dạy con.

Điều bất ngờ là dưới phần bình luận, rất nhiều lời chúc mừng, động viên lại đến từ đàn ông. Không công kích, không mỉa mai, không định kiến nặng nề như nhiều người vẫn hình dung. Thay vào đó là những câu như:

“Chúc hai mẹ con bình an.”

“Miễn bạn đủ khả năng và yêu thương con thì đó là quyết định đáng tôn trọng.”

“Con có một người mẹ mạnh mẽ là may mắn rồi.”

Vậy khi một người phụ nữ quyết định làm mẹ đơn thân một cách chủ động – có tài chính, có sự chuẩn bị tâm lý, có kế hoạch nuôi dạy con rõ ràng – thì thông điệp xã hội gửi đến họ đang thay đổi ra sao?

Từ định kiến sang sự tôn trọng lựa chọn

Trước đây, “mẹ đơn thân” thường gắn với hoàn cảnh bị động: đổ vỡ, tổn thương, thiếu thốn. Nhưng khi một phụ nữ chủ động lựa chọn, câu chuyện chuyển sang một tầng ý nghĩa khác: đó là quyền tự quyết.

Sự ủng hộ từ đàn ông trong trường hợp này cho thấy một thay đổi đáng kể trong nhận thức. Thay vì nhìn đó là sự “thiếu một người cha”, nhiều người nhìn vào yếu tố cốt lõi hơn: đứa trẻ có được nuôi dưỡng trong yêu thương và trách nhiệm hay không.

Gia đình hạt nhân truyền thống – có đủ cha mẹ – vẫn là mô hình phổ biến. Nhưng thực tế xã hội hiện đại cho thấy, điều quyết định sự phát triển của một đứa trẻ không chỉ là cấu trúc gia đình, mà là chất lượng nuôi dạy.

Khi đàn ông lên tiếng chúc mừng một người phụ nữ làm mẹ đơn thân có chuẩn bị, đó cũng là cách họ thừa nhận:

Trách nhiệm quan trọng hơn danh xưng. Sự trưởng thành quan trọng hơn hình thức. Và một người mẹ đủ năng lực có thể tạo nên môi trường an toàn cho con.

Đây không phải là phủ nhận vai trò của người cha, mà là công nhận rằng giá trị cốt lõi nằm ở sự hiện diện có trách nhiệm – dù là của một hay hai người.

Sự đồng cảm thay vì phán xét

Có một điểm đáng chú ý: nhiều bình luận từ nam giới không mang màu sắc tranh luận đúng – sai, mà thiên về sự động viên. Điều đó cho thấy tâm thế xã hội đang dịch chuyển từ “phán xét đời tư” sang “tôn trọng lựa chọn cá nhân”.

Có thể, phía sau những lời chúc ấy là sự thấu hiểu:

Không phải ai cũng tìm được một mối quan hệ bền vững. Không phải cứ có đủ hai người lớn là sẽ tạo nên một mái nhà hạnh phúc. Và không phải phụ nữ nào cũng muốn đặt tương lai làm mẹ của mình phụ thuộc vào một mối quan hệ hôn nhân.

Điều quan trọng nhất có lẽ không nằm ở việc ai ủng hộ, mà ở thông điệp mà sự ủng hộ ấy gửi đi:

Nếu bạn đủ trưởng thành, đủ năng lực tài chính, đủ trách nhiệm và đủ tình yêu thương, xã hội ngày nay đã cởi mở hơn với những lựa chọn khác biệt.

Tất nhiên, làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nó đòi hỏi sức bền, sự kiên định và cả khả năng chịu áp lực từ dư luận. Nhưng sự thay đổi trong phản ứng cộng đồng – đặc biệt từ đàn ông – cho thấy một điều: phụ nữ không còn bị nhìn qua lăng kính “thiếu sót” khi không có một người đàn ông bên cạnh.

Họ được nhìn như một cá nhân độc lập, có quyền quyết định và chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Sau cùng, điều đứa trẻ cần là gì?

Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải “có đủ cha mẹ hay không”, mà là:

Đứa trẻ có được lớn lên trong yêu thương, ổn định và sự tôn trọng hay không?

Một người mẹ dạy con biết ơn, biết yêu thương và sống tích cực như cô đã chia sẻ đang đặt nền móng cho điều cốt lõi nhất: nhân cách.

Và có lẽ, chính điều đó khiến nhiều người kể cả đàn ông cảm thấy quyết định ấy đáng được chúc phúc hơn là tranh cãi.

Bởi khi trách nhiệm đi trước định kiến, và sự chuẩn bị đi trước cảm xúc, thì lựa chọn làm mẹ dù trong hình thức nào cũng là một hành trình đáng được tôn trọng.

Ảnh: FBNV