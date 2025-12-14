Mỹ nhân phim Việt chạm ngõ brand xa xỉ quá ổn, từ visual đến khí chất đều sáng trưng

Bữa tiệc cuối năm Year-End Holidays của Louis Vuitton vẫn đang phủ sóng khắp mạng xã hội khi quy tụ dàn sao khủng hàng đầu Vbiz, biến sự kiện này trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày cuối năm. Bên cạnh những gương mặt đã quá quen thuộc với nhà mốt Pháp, sự xuất hiện của Trâm Anh được xem như một làn gió mới, mang đến màu sắc khác biệt cho bức tranh thảm đỏ vốn đã rất sôi động.

Đây cũng là lần đầu tiên mỹ nhân của bộ phim Tử Chiến Trên Không tham gia sự kiện của Louis Vuitton, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong hành trình hình ảnh với luxury brand. Dù vậy, Trâm Anh vẫn ghi điểm nhờ phong thái tự tin, visual sáng và khả năng hòa nhập tự nhiên giữa dàn sao đình đám, để lại ấn tượng không nhỏ với công chúng và giới mộ điệu.

Trâm Anh thu hút mọi ống kính ngay khi vừa xuất hiện.

Trâm Anh ghi dấu ấn với hình ảnh sang trọng và thanh lịch, đúng chuẩn tinh thần của một bữa tiệc thời trang cao cấp. Mỹ nhân sinh năm 1995 lựa chọn chiếc trench coat dáng ngắn tông beige trung tính, phom dáng gọn gàng với chi tiết thắt eo khéo léo, vừa tôn vóc dáng thon gọn vừa mang lại cảm giác hiện đại, tinh tế. Đi kèm là tất đen mỏng và giày cao gót mũi nhọn, tạo nên tổng thể tối giản nhưng đầy khí chất và "hack" đôi chân thêm nuột nà.

Visual của Trâm Anh cuốn hút hơn hẳn nhờ mái tóc bob ngắn uốn nhẹ, được xử lý phồng vừa đủ để giữ nét mềm mại nhưng vẫn sắc sảo. Layout makeup theo hướng trong trẻo, tập trung vào làn da căng mịn, đôi mắt được nhấn nhá eyeliner mảnh và hàng mi cong tự nhiên, kết hợp sắc môi nude hồng thanh lịch. Tất cả hòa quyện, mang đến hình ảnh một Trâm Anh trưởng thành, tự tin và đầy khí chất với màn chào sân tại event của Louis Vuitton.

Trâm Anh khoe dáng cùng thần thái sang chảnh trên thảm đỏ event.

Cận cảnh khí chất cuốn hút cùng visual sắc sảo của người đẹp sinh năm 1995.

Trâm Anh không còn là cái tên xa lạ với giới mộ điệu khi từng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại The Face 2018, nơi cô được nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật nhờ visual sắc sảo và thần thái cuốn hút. Theo thời gian, nhan sắc của Trâm Anh ngày càng hoàn thiện, mang nét đẹp giao thoa giữa sự mềm mại, cổ điển và khí chất sang chảnh. Gương mặt thanh thoát với đường nét cân đối, sống mũi cao và đôi mắt sâu giúp cô dễ dàng biến hóa qua nhiều phong cách khác nhau, từ trong trẻo, nhẹ nhàng đến sang trọng, trưởng thành. Sau thành công của bộ phim Tử Chiến Trên Không, nữ diễn viên cũng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.