10 bộ cánh tối giản tuyệt đẹp của mỹ nhân Việt, ngắm là không muốn diện đồ cầu kỳ nữa

Thời trang tối giản không chỉ là để tiết kiệm hay rút ngắn thời gian lên đồ, mà còn là "chìa khóa" để các nàng xây dựng phong cách tinh tế, sang trọng. Điều này có nghĩa là, chị em vẫn cần sự khéo léo khi diện đồ tối giản. Bên cạnh đó, trang phục tối giản cũng có nhiều biến tấu để đảm bảo, vẻ ngoài của chị em không bao giờ nhàm chán.

Để tránh cạn ý tưởng khi mix đồ tối giản, các nàng hãy tham khảo loạt outfit sau đây của các mỹ nhân Việt:

Công thức áo thun nhẹ nhàng và chân váy lụa tạo nên bộ cánh nữ tính, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Hà Trúc tạo điểm nhấn cho outfit bằng chiếc khăn buộc eo. Chi tiết này không chỉ giúp tổng thể thêm nổi bật mà còn tăng sự chỉn chu, tôn dáng hiệu quả.

Áo khoác dáng dài là item không thể thiếu trong những ngày rét đậm. Item này vốn đã nổi bật bởi sự quý phái, sang chảnh nên không cần kết hợp quá cầu kỳ. Khi mix áo khoác dáng dài với quần dạ xám, boots và layer bên trong áo màu trung tính, Hoa hậu Thanh Thủy có ngay set đồ ấm áp và sang xịn mịn. Chi tiết nhấn eo đóng vai trò nâng tầm cả bộ cánh.

Áo len mỏng, tông màu trắng và quần màu be gây ấn tượng ở sự trang nhã, nữ tính. Công thức này rất quen thuộc và vốn dĩ luôn cuốn hút. Dẫu vậy, bộ đồ càng trở nên mãn nhãn hơn nữa nhờ dây lưng gắn hoa. Đây là công thức lý tưởng khi bạn muốn phá cách cho style tối giản quen thuộc.

Với những nơi có thời tiết ấm áp, váy cổ yếm sẽ giúp style dạo phố của các nàng trở nên cuốn hút mà không cần phối đồ quá cầu kỳ. Tổng thể trang phục thêm yêu kiều, kẹo ngọt nhờ đôi giày mary jane.

Làm thế nào để trông thật "chất" khi diện trang phục màu đen và trắng. Câu trả lời chính là kết hợp áo blouse tay bồng, có thêm chi tiết cổ cách điệu với quần âu ống đứng. Khi hoàn thiện cho bộ đồ đôi giày mary jane cao gót, vẻ ngoài thêm sang trọng, phảng phất nét cổ điển.

Với những món thời trang quen thuộc như áo sơ mi trắng, quần jeans ống suông và áo khoác dạ dáng dài, chị em sẽ có được vẻ ngoài sang xịn mịn trong tích tắc. Một chiếc túi xách màu hồng tạo điểm nhấn bắt mắt cho cả tổng thể, nhưng không tạo cảm giác lệch pha.

Tông màu be luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những khi bạn muốn ăn diện nhẹ nhàng, tinh giản. Tăng Thanh Hà gợi ý công thức ai cũng có thể áp dụng gồm áo len mỏng xám nhạt, áo khoác dạ và quần ống suông màu be. Trong khi đôi giày màu xám làm điểm nhấn trẻ trung, năng động thì túi xách màu nâu lại góp phần tăng độ sang xịn mịn.

Áo trench coat chính là biểu tượng của phong cách tối giản. Mẫu áo này phóng khoáng, trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Bằng cách kết hợp mẫu áo này cùng với sơ mi trắng, quần jeans xanh thẫm, người mặc có được outfit đẹp từ công sở ra phố. Một đôi sandal cao gót giúp tăng vẻ phóng khoáng, đồng thời cộng thêm điểm trẻ trung cho cả bộ đồ.

Công thức denim-on-denim gồm áo khoác và quần jeans luôn là sự kết hợp kinh điển với thời gian. Cách phối đồ này đơn giản nhưng không bao giờ gây nhàm chán. Tổng thể trang phục thêm phần nổi bật và thanh lịch nhờ chiếc áo thun kẻ ngang layer bên trong. Bộ cánh nổi bật hơn nhờ khăn quàng và mũ lưỡi trai nhưng không tạo cảm giác rối mắt.

Vẫn là diện áo trench coat kinh điển nhưng vẻ ngoài của người mặc sẽ trở nên nữ tính hơn với cách mix cùng áo thun trắng, chân váy suông. Đôi giày sneaker trắng ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh vừa dịu dàng, vừa trẻ trung. Nhờ tông màu trắng và be làm chủ đạo, bộ trang phục này rất tươi sáng nhưng vẫn tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm