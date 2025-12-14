5 mẫu áo khoác tới tận mùa xuân 3 năm nữa mặc vẫn đẹp

Nếu có một khoản đầu tư thời trang nào "đáng đồng tiền bát gạo" nhất thì chắc chắn đó là áo khoác. Bởi chỉ cần chọn đúng kiểu dáng, bạn có thể mặc chúng từ năm này sang năm khác mà không lo lỗi mốt. Dưới đây là 5 mẫu áo khoác mà đến tận mùa xuân của 3 năm nữa, mặc lên vẫn đẹp, vẫn sang và vẫn hợp mọi phong cách.

Áo blazer

Blazer luôn nằm trong nhóm những món đồ "không thể hết mốt" của thời trang. Dù là blazer dáng suông cổ điển hay những mẫu có đường may hiện đại hơn, item này vẫn mang lại vẻ chỉn chu, thông minh và có chút phóng khoáng. Điều hay ho của blazer là nó dễ phối đến mức khó sai: bạn có thể khoác ngoài áo phông, kết hợp cùng denim cho vẻ trẻ trung, hoặc đi cùng áo len cổ lọ và quần âu để trở thành nàng công sở tinh tế.

Blazer cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi xu hướng. Màu be, nâu, đen, xám hay kẻ ô là những màu đứng vững suốt nhiều năm liền. Chất liệu wool pha, tweed hoặc poly dày vừa đủ sẽ giúp chiếc áo giữ phom tốt, mặc trong những ngày se lạnh vẫn rất thoải mái.

Áo khoác da

Chỉ cần khoác lên một chiếc áo da, bạn lập tức tăng thêm vài phần khí chất. Từ dạng biker mạnh mẽ đến bomber da trẻ trung, áo khoác da chưa từng lỗi thời trong suốt nhiều thập kỷ. Lý do rất đơn giản: chất liệu da tự nó đã đủ điểm nhấn, chưa kể độ bền bỉ giúp bạn càng mặc càng thấy thích.

Một chiếc áo khoác da tốt có thể đi cùng bạn qua nhiều mùa đông và cả những ngày chuyển sang xuân nhẹ. Bạn có thể phối áo da với đầm lụa để tạo sự đối lập thú vị, hoặc mặc kèm quần jean – combo kinh điển khó ai chê được. Dù 3 năm nữa trào lưu có thay đổi thế nào, áo khoác da vẫn luôn giữ vị trí biểu tượng của sự cá tính và phóng khoáng.

Áo trench coat

Nhắc đến thời trang bền vững với thời gian, trench coat gần như là ví dụ rõ ràng nhất. Từ phong cách cổ điển đến những biến tấu hiện đại, chiếc áo dáng dài nhẹ nhàng này luôn mang một vẻ sang trọng rất riêng. Chỉ cần thắt nhẹ phần đai, bạn đã có ngay dáng chữ A nữ tính, còn nếu bỏ mở cúc thì outfit lập tức trở nên phóng khoáng.

Trench coat phù hợp nhất vào những ngày đầu xuân: trời se lạnh nhưng không còn quá buốt, một lớp áo thun hoặc cardigan mỏng bên trong là đủ. Những gam màu kinh điển như beige, camel hay xám chính là lựa chọn an toàn và đẹp bền bỉ. Bạn có thể mặc trench coat đi làm, đi chơi cuối tuần hay đi du lịch đều được, đó là lý do nó luôn nằm trong top áo khoác không bao giờ lỗi mốt.

Áo cardigan

Cardigan không chỉ dành cho những ngày lạnh nhẹ mà còn là món đồ "chuyển tiếp" tuyệt vời khi từ đông sang xuân. Ưu điểm lớn nhất của cardigan là sự mềm mại, linh hoạt và dễ chiều dáng người. Bạn có thể chọn kiểu dáng ôm nữ tính, dáng lửng trẻ trung, hay form rộng thoải mái tùy phong cách.

Nếu muốn giữ sức sống cho chiếc cardigan suốt nhiều năm, hãy chọn chất liệu tốt như len merino, len alpaca pha, cotton dày hoặc len cashmere. Những tông màu trung tính như trắng kem, nâu nhạt hay ghi sáng sẽ giúp chiếc áo giữ được vẻ thời thượng lâu hơn so với màu quá nổi. Phối cardigan với váy midi, áo hai dây, quần jean hay chân váy đều rất đẹp, càng mặc càng thấy "đa zi năng".

Áo khoác dạ ngắn

Trong khi những chiếc áo dạ dáng dài mang cảm giác sang trọng, thì áo khoác dạ ngắn lại trẻ trung và linh hoạt hơn nhiều. Dáng áo này đặc biệt hợp với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn vì giúp tôn chân và tạo sự cân đối cơ thể. Áo dạ ngắn cũng là một trong những món đồ hiếm hoi mà từ năm này sang năm khác, thiết kế không thay đổi quá nhiều, chỉ tinh chỉnh nhẹ ở cổ áo hoặc khuy cài.

Chọn áo dạ ngắn màu đen, be, kem hoặc xanh navy là không bao giờ sợ lỗi thời. Bạn có thể diện chúng cùng chân váy, quần ống rộng hay quần jeans đều hợp. Dù ba năm nữa, phong cách minimal hay retro có lên ngôi, áo khoác dạ ngắn vẫn giữ được vẻ thời thượng vốn có nhờ phom dáng gọn gàng và sự ấm áp vừa đủ cho xuân se lạnh.

Ảnh: Sưu tầm