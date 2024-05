Mỹ nhân hay bị so sánh nhan sắc với Han So Hee xinh cỡ nào?

Han So Hee là một trong những mỹ nhân rất được yêu thích hiện nay bởi nhan sắc hút hồn cùng đường nét gương mặt xuất sắc, xinh ngất ngây. Tuy nhiên, có một nữ diễn viên luôn được đánh giá sở hữu visual "bất phân thắng bại" với cô, thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh mà hầu như kết quả đều khiến người ta đau đầu, khó chọn lựa. Mỹ nhân đó không ai khác chính là Go Youn Jung. Đây cũng là một trong những cặp bạn thân nổi tiếng trong showbiz Hàn khi hội tụ đủ combo xinh đẹp, thành công và giàu có.

Visual của Go Youn Jung và Han So Hee luôn là đề tài bàn tán muôn thuở trên các cộng đồng làm đẹp. Không những thường xuyên được so sánh với nhau mà 2 mỹ nhân này còn là có mối quan hệ vô cùng thân thiết

Go Youn Jung sinh năm 1996, là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Hàn Quốc. Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí, cô nàng đã gây ấn tượng mạnh với công chúng với visual xuất sắc, ngũ quan thanh tú, hài hòa cùng làn da căng bóng, trắng mịn. Từ đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thẳng tắp, gương mặt đến đôi môi của ngôi sao Moving đều được đánh giá quá hoàn hảo, cân đối. Thậm chí, Go Youn Jung còn được nhiều bác sĩ thẩm mỹ bình chọn là nữ diễn viên có "tỷ lệ khuôn mặt vàng", tiêu chuẩn làm đẹp hiện nay của Hàn Quốc.

Gương mặt Go Youn Jung là một trong những tiêu chuẩn thẩm mỹ ở Hàn Quốc hiện nay

Mới đây, Go Youn Jung cũng nhận được nhiều lời khen có cánh với visual xinh như búp bê cùng thần thái sang chảnh khi xuất hiện tại show diễn Chanel Cruise 2024/25 ở Pháp

Khả năng "bắn ảnh" và cân các concept của nữ diễn viên cũng được đánh giá cao. Cô luôn hút mắt người nhìn mỗi trong các shoot hình tạp chí với thần thái ngút ngàn

Thậm chí, nữ diễn viên cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với loạt ảnh hậu trường đẹp không góc chết. Làn da hoàn hảo cùng vóc dáng quyến rũ khiến Go Youn Jung tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc