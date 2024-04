Han So Hee dính scandal tùm lum nhưng không bị Dior "nghỉ chơi"

Những ngày vừa qua, lùm xùm tình ái của "bùng binh" Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã chiếm sóng không ít topic bàn tán trên các nền tảng MXH. Dù cũng đã chính thức "đường ai nấy đi" nhưng hình ảnh cool ngầu, lạnh lùng của Han So Hee đã bị ảnh hưởng không ít sau scandal này. Thậm chí, nhiều khán giả còn quay lưng không còn ủng hộ nữ diễn viên như trước nữa bởi những hành động bốc đồng, thiếu chín chắn.

Sau khi vụ việc nổ ra, không chỉ hình ảnh mà những nhãn hàng Han So Hee đại diện cũng bị ảnh hưởng. Thương hiệu rượu Chumchurum đã kết thúc hợp đồng với mỹ nhân đình đám để chuyển sang hợp tác với Kim Ji Won - ngôi sao Queen Of Tears, Charles & Keith cũng nhận nhiều chỉ trích vì đăng hình nàng đại sứ giữa tâm bão. Do đó, nhiều người cho rằng Dior - thương hiệu cao cấp Han So Hee đang là đại sứ cũng sẽ "nghỉ chơi" với cô nàng sau scandal.

Han So Hee hiện đang là đại sứ thương hiệu của Dior

Màn xuất hiện của Han So Hee trong show diễn Dior Spring - Summer 2024 (nằm trong khuôn khổ Paris Haute Couture) tạo hiệu ứng bùng nổ

Tuy nhiên, mối quan hệ của Han So Hee và Dior dường như đã được khẳng định qua động thái mới đây của cô nàng. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1994 đã đăng tải hình ảnh buổi chụp với thương hiệu xa xỉ nước Pháp cho ELLE Hong Kong lên trang cá nhân, đập tan tin đồn bị chấm dứt hợp đồng. Không những thế, nguồn tin trong ngành thời trang còn cho hay Han So Hee sẽ còn ghi hình quảng cáo và xuất hiện cùng Dior trên cả ELLE Singapore.

Một số hình ảnh hậu trường Han So Hee mới đăng tải

Nữ diễn viên khoe visual xinh đẹp cùng Dior cho số ELLE Hong Kong và Singapore sắp tới

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng sẽ tham dự sự kiện của thương hiệu Omega vào ngày 22/4 tới đây tại Milan với tư cách đại sứ. Có thể thấy, hậu scandal tình ái, Han So Hee vẫn "nổ job" ầm ấm với những thương hiệu cao cấp mà cô đang hợp tác.