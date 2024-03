Ngày 30/3 vừa qua, cặp đôi drama nhất thời gian gần đây Han So Hee - Ryu Jun Yeol đã chính thức "đường ai nấy đi", đánh dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi chỉ mới công khai được 2 tuần. Sau khi truyền thông Hàn Quốc đồng loạt “lên bài” về màn chia tay tốc độ này, mỹ nhân đình đám đã đăng tải ngay một hình ảnh mới trên blog cá nhân và ngay lập tức gây sốt MXH. Công chúng nhanh chóng nhận ra đó chính là hình ảnh kinh điển của Nicole Kidman ăn mừng sau khi thành công ly hôn với tài tử Tom Cruise.

Mối tình khiến truyền thông vừa ngán ngẩm, vừa tốn nhiều giấy mực của cặp đôi tai tiếng

Bức ảnh Han So Hee cập nhật trên blog lại chính là Nicole Kidman

Từ mỹ nữ vạn người mê đến chủ nhân của meme huyền thoại

Sau động thái của Han So Hee, nhan sắc thời trẻ của Nicole Kidman cũng vô tình được đào lại và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhan sắc vô cùng lộng lẫy, diễm lệ cùng nước da trắng bật tone của "thiên nga nước Úc" đã từng "chuốc mê" Hollywood một thời. Ở Nicole mang vẻ đẹp hiền thục, thanh tao nhưng cũng không kém phần quyến rũ, nữ tính. Thậm chí, đôi mắt xanh ngọc của mỹ nhân đình đám còn được ví tựa như làn nước trong vắt của miền duyên hải New South Wales. Bên cạnh đó, Nicole cũng sở hữu vóc dáng mảnh khảnh, gợi cảm cùng với chiều cao 1m8 ấn tượng.

Đoạn clip tuy ngắn nhưng khoe trọn visual cực phẩm của mỹ nhân Hollywood

Nicole Kidman thời còn xuân sắc, từng là mối tình trong mộng của không biết bao người

"Thiên nga nước Úc" đã đem lòng si mê và từng có một cuộc tình đẹp như mơ với nam tài tử Tom Cruise. Tuy nhiên, chính cô cũng là người chủ động mong muốn "dứt áo ra đi" dù đằng trai đệ đơn ly hôn trước. Nicole từng bộc bạch, cuộc hôn nhân đã từng rất hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng cả hai bắt đầu thiếu sự tôn trọng dành cho đối phương, dẫn đến những khúc mắc và nứt vỡ không thể cứu vãn.

Nicole Kidman và Tom Cruise thời còn mặn nồng, từng được ca ngợi là cặp đôi đẹp nhất nhì làng giải trí thế giới

Tưởng chừng nữ diễn viên sẽ sụp đổ và sầu bi nhưng cánh phóng viên đã "chộp" được khoảnh khắc vô cùng "ngược đời" - Nicole tươi cười rạng rỡ sau khi hoàn tất thủ tục, dang rộng tay và ngửa mặt lên trời hét lớn trước văn phòng luật sư. Khoảnh khắc không giấu nổi hạnh phúc này được cho là cuộc tháo chạy khỏi Tom Cruise đã diễn ra thành công, đưa Nicole Kidman đến tự do. Từ đó chiếc meme kinh điển được ra đời.

Khoảnh khắc "chiến thắng" nổi tiếng của Nicole sau khi thành công ly hôn với Tom

Tuổi U60 vẫn đầy quyền lực và xinh đẹp

Nicole Kidman sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ kéo dài gần 40 năm, là gương mặt quen thuộc với mọt phim từ cuối thập niên 80. Minh tinh Hollywood gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng được công nhận từ giới chuyên môn, từ vai diễn đa sầu đa cảm hay đòi hỏi yếu tố hành động, cho đến màn xả thân với những cảnh nóng vô cùng táo bạo. Xuyên suốt sự nghiệp đóng phim, Nicole nhận được 5 đề cử Oscar với loạt phim Moulin Rogue (2001), Rabbit Hole (2010), Lion (2016), Being The Ricardos (2022), trong đó cô giành tượng vàng của Viện Hàn lâm với vai nữ chính trong The Hours (2002).

Ở tuổi 57, nàng thơ xứ "chuột túi" vẫn phải chịu thua trước sự nghiệt ngã của thời gian qua những dấu hiệu tuổi tác đã lộ rõ trên gương mặt và cơ thể. Tuy vậy, nét đẹp của nàng "thiên nga" từng làm rung động lòng người vẫn còn đó. Dù ở mốc thời gian nào và ngoại hình có biến đổi ra sao, Nicole Kidman vẫn luôn là một trong những nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng và được trả catxe "hậu hĩnh" nhất.