Mỹ nhân đẹp phát sáng có cách giảm cân “nói 0 với 1 loại thực phẩm”

Trong làng Kpop, chuyện giữ dáng luôn được công chúng chú ý, và Shuhua - thành viên nổi bật của nhóm nhạc i-dle, gần đây lại khiến người hâm mộ bàn tán không ngớt về hình thể thon gọn và khỏe khoắn của mình. Không chỉ là visual nổi bật trên sân khấu, Shuhua còn truyền cảm hứng với hành trình "lột xác" theo hướng giảm cân lành mạnh, có kỷ luật và bền vững – điều mà Daily Vanity đã tổng hợp qua 6 thói quen mà cô áp dụng thành công để duy trì vóc dáng.

Tất cả bắt đầu từ việc Shuhua quyết định cắt bỏ hoàn toàn các thực phẩm làm từ bột mì như bánh mì, mì ăn liền, bánh ngọt và các loại pasta — những món ăn phổ biến trong chế độ ăn hiện đại nhưng lại có chỉ số đường huyết cao, dễ gây tăng/giảm lượng đường trong máu và thúc đẩy tích trữ mỡ nếu ăn thường xuyên. Thay vào đó, nữ idol chọn trái cây tươi làm món ăn phụ để giữ năng lượng ổn định mà không nạp calo "trống".

Shuhua được ví như mỹ nhân đẹp phát sáng hậu giảm cân. (Ảnh: Instagram)

Chế độ ăn cân bằng – Cơ sở của giảm cân hiệu quả

Điều đặc biệt trong phương pháp của Shuhua là không chạy theo xu hướng ăn kiêng quá khắc nghiệt hay cắt bỏ hoàn toàn calo. Thay vào đó, cô xây dựng thực đơn cân bằng, giàu protein và chất xơ . Một ngày ăn của Shuhua có thể bắt đầu bằng một quả táo và phô mai ít béo, tiếp đến là bữa trưa với cơm gạo lứt, kim chi, đậu và các món phụ khác, rồi kết thúc bằng bí ngô hoặc khoai lang kèm ức gà cho bữa tối. Tổ hợp này không chỉ tạo cảm giác no lâu mà còn cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Một điểm quan trọng trong chế độ ăn của Shuhua là không ăn sau 6 giờ tối , giúp cơ thể chuyển sang trạng thái đốt mỡ tự nhiên vào buổi tối và tránh tích trữ năng lượng thừa. Đây là cách tiếp cận tương đồng với những nguyên tắc của intermittent fasting (nhịn ăn gián đoạn), nhưng Shuhua áp dụng linh hoạt tùy theo nhịp sinh hoạt của mình thay vì tuân theo khuôn khổ quá hà khắc.

Ảnh: X

Tránh thực phẩm chiên rán – "Không với đồ dầu mỡ"

Một thói quen khác mà Shuhua duy trì là tránh xa đồ chiên rán và thực phẩm nhiều dầu mỡ . Những món như vậy tuy hấp dẫn về hương vị nhưng là "kẻ thù" của mọi kế hoạch giảm cân vì chứa nhiều calo rỗng và chất béo không lành mạnh. Cô cũng hạn chế những món ăn mặn, đồ hầm giàu năng lượng và đặc biệt là các bữa ăn muộn trong ngày – những yếu tố dễ khiến cân nặng tăng lên nếu không kiểm soát.

Thay vào đó, Shuhua thường chọn khoai lang hấp và hạt không muối làm món snack thay thế khi cảm thấy thèm ăn. Khoai lang giàu chất xơ, có vị tự nhiên ngọt dịu, giúp cô cảm thấy "no bụng" lâu hơn mà không nạp thêm lượng calo không cần thiết. Các loại hạt khô, dù chứa chất béo, nhưng là chất béo lành mạnh có thể ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác đói sau đó.

(Ảnh: Instagram)

Pilates – Củng cố vóc dáng từ bên trong

Ngoài việc điều chỉnh khẩu phần ăn, Shuhua còn tích cực tập Pilates — một hình thức tập luyện giúp tăng cường sức mạnh phần core (vùng bụng, eo, lưng), cải thiện tư thế và sự cân đối của cơ thể. Pilates không chỉ thúc đẩy tiêu mỡ mà còn giúp Shuhua phát triển cơ bắp dài và săn chắc mà không tạo cảm giác "cồng kềnh". Việc tập luyện đều đặn cũng giúp cải thiện tuần hoàn và tăng khả năng trao đổi chất, góp phần vào vóc dáng cân đối hơn theo thời gian.

(Ảnh: Instagram)

Tinh thần kỷ luật – Yếu tố then chốt

Một trong những điểm khiến hành trình của Shuhua thu hút là thái độ kỷ luật và tự giác với mục tiêu . Cô không tìm đến những phương pháp cấp tốc hay cực đoan, thay vào đó là lối sống lành mạnh kết hợp giữa dinh dưỡng cân đối, thời gian ăn uống hợp lý và tập luyện hiệu quả . Điều này không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp Shuhua duy trì sức khỏe, năng lượng và vẻ ngoài rạng rỡ trong các hoạt động cùng i-dle.

(Ảnh: Instagram)

Hành trình giảm cân của Shuhua là minh chứng cho việc giảm cân hiệu quả không chỉ là nhịn ăn hay kiêng khem quá độ , mà là cách bạn chọn nuôi dưỡng thân thể một cách thông minh và bền vững . Bởi với cô, điều quan trọng nhất không phải số cân nặng giảm được, mà là cảm giác khỏe mạnh, tự tin mỗi ngày trên sân khấu và trong cuộc sống thường nhật.