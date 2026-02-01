Gu chọn giày của các mỹ nhân Việt quá xuất sắc: 4 kiểu vừa thời thượng vừa sang chảnh

Trong thời trang hằng ngày, giày dép luôn là món đồ có ảnh hưởng lớn đến tổng thể trang phục. Chỉ cần chọn đúng kiểu giày, diện mạo sẽ trở nên hài hòa và có điểm nhấn hơn. Quan sát phong cách của nhiều mỹ nhân Việt trong các dịp khác nhau, có thể thấy họ thường xoay quanh 4 kiểu giày quen thuộc, dễ ứng dụng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Những kiểu giày này không quá cầu kỳ nhưng lại phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đời thường đến những dịp cần sự chỉn chu.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn là kiểu giày xuất hiện với tần suất khá cao trong tủ đồ của người đẹp Việt. Thiết kế phần mũi thuôn dài giúp đôi chân trông thon gọn hơn, đồng thời mang lại cảm giác gọn gàng và tinh tế. Dù là giày cao gót hay giày bệt, chỉ cần có phần mũi nhọn là tổng thể trang phục đã trở nên thanh thoát hơn rõ rệt.

Nhiều mỹ nhân Việt thường chọn giày mũi nhọn khi diện váy liền, quần âu hoặc các set đồ mang phong cách nữ tính. Kiểu giày này đặc biệt phù hợp với những trang phục có phom dáng tối giản, giúp tổng thể trông hài hòa mà không bị nặng nề. Màu sắc được ưa chuộng thường là đen, be, trắng hoặc các gam trung tính dễ phối đồ. Trong những dịp cần sự lịch sự như sự kiện, họp mặt hay chụp ảnh thời trang, giày mũi nhọn luôn là lựa chọn an toàn nhưng vẫn tạo được cảm giác chỉn chu.

Giày Mary Jane

Giày Mary Jane mang đến cảm giác mềm mại và trẻ trung, rất phù hợp với phong cách nhẹ nhàng mà nhiều người đẹp Việt theo đuổi. Đặc trưng của kiểu giày này là phần quai ngang bàn chân, tạo điểm nhấn vừa đủ mà không quá cầu kỳ. Thiết kế này giúp đôi chân trông gọn gàng hơn, đồng thời mang lại cảm giác nữ tính và dễ thương.

Mỹ nhân Việt thường phối giày Mary Jane cùng váy ngắn, váy midi hoặc chân váy chữ A để tạo nên tổng thể hài hòa. Ngoài ra, kiểu giày này cũng khá linh hoạt khi kết hợp với quần jeans ống đứng hoặc quần vải dáng suông. Trong các hoạt động đời thường như dạo phố, cà phê hay tham gia sự kiện nhẹ, Mary Jane giúp trang phục trông gần gũi và dễ chịu. Những mẫu giày có màu pastel, đen hoặc trắng thường được ưu tiên vì dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Giày mule cao gót

Giày mule cao gót, với thiết kế hở gót, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được sự nữ tính cần có. Đây là kiểu giày được nhiều người đẹp Việt lựa chọn trong những dịp không quá trang trọng nhưng vẫn cần sự gọn gàng trong cách ăn mặc. Việc xỏ chân nhanh chóng cũng là một điểm cộng khiến giày mule ngày càng được ưa chuộng.

Kiểu giày này thường được phối cùng váy dài, quần ống rộng hoặc các set đồ đơn giản. Mỹ nhân Việt hay chọn giày mule có gót vừa phải để thuận tiện khi di chuyển mà vẫn giữ dáng đi nhẹ nhàng. Chất liệu da trơn hoặc da lộn với màu sắc trung tính giúp đôi giày dễ kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Nhờ thiết kế gọn gàng và tinh tế, giày mule cao gót mang lại vẻ ngoài thanh lịch một cách tự nhiên.

Giày sneaker

Sneaker là kiểu giày không thể thiếu trong phong cách thường ngày của nhiều mỹ nhân Việt. Sự thoải mái, năng động và dễ phối đồ khiến sneaker trở thành lựa chọn quen thuộc khi di chuyển nhiều hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Không chỉ gắn liền với phong cách thể thao, sneaker ngày nay còn được thiết kế đa dạng hơn để phù hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Người đẹp Việt thường kết hợp sneaker với quần jeans, quần short, váy suông hoặc thậm chí là váy nữ tính để tạo sự cân bằng cho tổng thể. Những đôi sneaker có thiết kế đơn giản, màu trắng hoặc các gam màu nhẹ nhàng được ưu tiên vì dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Nhờ đó, dù diện trang phục không quá cầu kỳ, hình ảnh vẫn trông trẻ trung, thoải mái và gần gũi.

Ảnh: Instagram của các nhân vật