Mỹ nhân AI thành thần tượng của giới trẻ: Diện đồ xa xỉ, lên bìa tạp chí thời trang danh tiếng

Từ một nhân vật ảo không có thật, Phương Đào Tử đang dần trở thành một "mỹ nhân" được săn đón trong thế giới giải trí và thời trang. Không có một cơ thể ngoài đời thực, không thể xuất hiện trên thảm đỏ hay tham dự sự kiện như những ngôi sao thông thường, thế nhưng cô vẫn có thể diện hàng hiệu, xuất hiện trên những trang bìa danh tiếng và thậm chí trở thành hình mẫu được giới trẻ học theo.

Mới đây, Phương Đào Tử xuất hiện trên bìa Cosmo Crush, ấn phẩm của tạp chí Cosmopolitan. Trong bộ ảnh, cô diện thiết kế đầm ren trễ vai thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của Fendi. Từ một nhân vật được tạo ra bằng công nghệ, Phương Đào Tử nay lại nhận được những "đãi ngộ" mà không ít diễn viên đời thực cũng phải ao ước.

Sức hút của Phương Đào Tử bắt đầu được chú ý mạnh mẽ sau bộ phim "Cô gái bị sa thải", tác phẩm được cho là đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem. Thành công của bộ phim giúp nhân vật ảo này vượt khỏi phạm vi của một sản phẩm giải trí đơn thuần, trở thành một hình tượng được khán giả quan tâm. Điều đáng nói là sự yêu thích dành cho Phương Đào Tử không chỉ nằm ở câu chuyện hay ngoại hình. Khán giả bắt đầu quan tâm đến mọi thứ xung quanh cô, từ quần áo, kiểu tóc cho tới cách trang điểm.

Những bộ trang phục Phương Đào Tử từng xuất hiện nhanh chóng được dân tình "bóc giá", tìm kiếm thông tin và thậm chí săn mua những món đồ có thiết kế tương tự. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của nhân vật ảo đã bắt đầu vận hành theo cách rất giống một fashion influencer ngoài đời. Từ một nhân vật trên màn ảnh, Phương Đào Tử trở thành nguồn cảm hứng để người xem xây dựng phong cách cho chính mình.

Nếu trang phục giúp Phương Đào Tử tạo dấu ấn về mặt thời trang, ngoại hình lại là yếu tố khiến cô dễ được giới trẻ bắt chước hơn. Mái tóc đen dài, cắt mái bằng cùng lối trang điểm tự nhiên trở thành những đặc điểm nhận diện quen thuộc của nhân vật. Không sở hữu kiểu makeup quá sắc sảo hay những đường nét được chăm chút theo hướng hoàn hảo tuyệt đối, Phương Đào Tử tạo cảm giác giống một cô gái đời thường.

Chính sự đơn giản này khiến hình tượng của cô có tính ứng dụng cao. Một kiểu tóc đen dài, phần mái bằng gọn gàng hay lớp nền trong trẻo đều là những lựa chọn mà người trẻ có thể dễ dàng thử nghiệm. Thay vì tạo ra khoảng cách giữa "ngôi sao" và khán giả, Phương Đào Tử dường như được xây dựng để người xem cảm thấy cô gần gũi với mình.

Điểm đặc biệt trong cách xây dựng hình tượng Phương Đào Tử nằm ở việc cô không được định hình như một mỹ nhân hoàn hảo không tì vết. Ngược lại, nhân vật này mang vẻ đẹp có phần đời thường, đôi khi bình dị và không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Chính điều đó lại khiến khán giả cảm thấy thân thuộc. Trong thời đại mạng xã hội, khi hình ảnh của những người nổi tiếng thường được chăm chút đến từng chi tiết, một nhân vật không quá hoàn hảo lại có thể tạo ra cảm giác mới mẻ.

Người xem không chỉ muốn ngắm nhìn mà còn có cảm giác họ có thể trở thành phiên bản tương tự. Đây có lẽ cũng là lý do Phương Đào Tử dễ trở thành hình mẫu thời trang. Một chiếc áo, một kiểu tóc hay cách makeup của cô không tạo cảm giác quá xa vời. Khán giả có thể nhìn thấy một phần bản thân trong hình tượng ấy và dễ dàng chuyển cảm hứng từ màn ảnh sang đời sống.

Việc xuất hiện trên Cosmo Crush trong thiết kế Fendi cho thấy một bước tiến thú vị khác của Phương Đào Tử. Nếu trước đây nhân vật ảo chủ yếu được biết đến thông qua phim ảnh và mạng xã hội, thì giờ đây cô đã bắt đầu bước vào không gian vốn dành cho những ngôi sao thời trang thực thụ. Một thiết kế Fendi thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 được đặt lên hình ảnh của một nhân vật không tồn tại ngoài đời tạo ra sự giao thoa thú vị giữa thời trang, công nghệ và văn hóa đại chúng. Quan trọng hơn, Phương Đào Tử không chỉ mặc đồ xa xỉ để tạo hình. Cô còn có khả năng biến những món đồ ấy thành nguồn cảm hứng cho người theo dõi. Khi trang phục được quan tâm, bóc giá và tìm mua theo, giá trị thương mại của một nhân vật AI cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Sự nổi lên của Phương Đào Tử đặt ra một câu hỏi thú vị: liệu một nhân vật không tồn tại ngoài đời có thể thực sự trở thành thần tượng? Câu trả lời dường như đang dần được hé lộ. Bởi sức hút của một thần tượng không nhất thiết chỉ đến từ việc người đó có thật hay không. Quan trọng hơn là họ tạo ra được cảm xúc, câu chuyện và cảm giác kết nối với khán giả như thế nào. Phương Đào Tử có thể diện Fendi, xuất hiện trên bìa tạp chí và khoác lên mình những món đồ mà phần lớn người xem chỉ có thể ngắm nhìn. Nhưng điều khiến cô đặc biệt lại nằm ở một nghịch lý: càng không hoàn hảo, cô càng dễ được yêu thích; càng giống một cô gái đời thường, cô càng dễ trở thành hình mẫu để người trẻ bắt chước.

Và nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, Phương Đào Tử có lẽ sẽ không còn đơn thuần là một "mỹ nhân AI", mà có thể trở thành một kiểu fashion icon thế hệ mới – nơi ranh giới giữa nhân vật ảo, người nổi tiếng và thần tượng ngoài đời ngày càng trở nên mờ nhạt.