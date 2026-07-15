Đẳng cấp idol toàn cầu: Jisoo và Rosé biến buổi công chiếu phim thành sàn diễn hàng hiệu xa xỉ

Chỉ cần xuất hiện cùng nhau, Jisoo và Rosé đã đủ trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Mới đây, hai thành viên BLACKPINK tiếp tục chứng minh sức hút của những "global icon" khi cùng góp mặt tại buổi công chiếu bộ phim khoa học viễn tưởng Hàn Quốc Hope. Dù không phải nhân vật chính của sự kiện, bộ đôi vẫn dễ dàng chiếm trọn sự chú ý nhờ thần thái ngôi sao cùng những bộ trang phục đến từ các nhà mốt danh tiếng, biến thảm đỏ buổi ra mắt phim chẳng khác nào một show diễn thời trang cao cấp.

Ngay từ khi bước xuống xe, Jisoo và Rosé đã khiến đám đông người hâm mộ reo hò không ngớt. Hàng trăm người đứng kín hai bên lối đi để chờ đợi màn xuất hiện của hai nữ idol. Không khí náo nhiệt đến mức nhiều người ví buổi công chiếu như một buổi fan sign thu nhỏ của BLACKPINK, nơi mọi ánh nhìn đều hướng về hai ngôi sao đình đám.

Lựa chọn phong cách thanh lịch nhưng vẫn đầy khí chất, Jisoo xuất hiện với thiết kế của Self-Portrait. Bộ trang phục mang tông màu nhã nhặn, phom dáng nữ tính đặc trưng của thương hiệu Anh Quốc, giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng của nữ ca sĩ. Là đại sứ toàn cầu của Dior, Jisoo tất nhiên không quên hoàn thiện diện mạo bằng một chiếc túi xách của nhà mốt nước Pháp. Thiết kế nhỏ gọn nhưng tinh tế góp phần tạo nên tổng thể hài hòa, đúng với phong cách thanh lịch mà cô theo đuổi nhiều năm qua.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở bộ trang sức Cartier. Nữ idol lựa chọn nhẫn và khuyên tai kim cương có tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Dù không quá phô trương, những món phụ kiện lấp lánh vẫn đủ tạo nên điểm sáng cho tổng thể, đồng thời khẳng định vị thế của một đại sứ toàn cầu lâu năm của thương hiệu trang sức xa xỉ này.

Nếu Jisoo ghi điểm bằng vẻ đẹp cổ điển, thì Rosé lại trung thành với hình ảnh thời thượng và cá tính. Giọng ca APT. diện nguyên cây Saint Laurent – thương hiệu mà cô đang đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu. Thiết kế tối giản với phom dáng sắc sảo giúp Rosé khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng thần thái lạnh lùng đặc trưng. Không cần lựa chọn những bộ váy quá cầu kỳ, Rosé vẫn toát lên khí chất sang trọng nhờ cách phối phụ kiện tinh tế. Cô kết hợp bộ trang phục với loạt trang sức kim cương của Tiffany & Co., gồm nhẫn và vòng tay có tổng giá trị lên tới khoảng 3 tỷ đồng.

Những viên kim cương được chế tác theo phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh xảo, tạo điểm nhấn lấp lánh mỗi khi Rosé di chuyển. Đây cũng là cách nữ ca sĩ thể hiện đẳng cấp thời trang: thay vì phô diễn bằng những thiết kế rực rỡ, cô lựa chọn những món trang sức có giá trị cao nhưng được phối một cách kín đáo, tinh tế.

Điểm thú vị là toàn bộ những món đồ mà Jisoo và Rosé sử dụng trong lần xuất hiện này đều đến từ các thương hiệu mà họ đang đại diện trên cương vị đại sứ toàn cầu. Điều đó cho thấy mỗi lần dự sự kiện của hai nữ idol không đơn thuần là lựa chọn trang phục đẹp, mà còn là màn quảng bá hình ảnh đầy hiệu quả cho các nhà mốt xa xỉ. Trong nhiều năm qua, các thương hiệu lớn như Dior, Cartier, Saint Laurent hay Tiffany & Co. đều xem Jisoo và Rosé là những gương mặt đại diện quan trọng tại thị trường châu Á cũng như trên phạm vi toàn cầu. Mỗi lần hai ngôi sao xuất hiện trước công chúng đều nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, đồng thời giúp những thiết kế họ mặc nhận được lượng tìm kiếm và độ nhận diện rất lớn.

Chính vì vậy, dù chỉ tham dự một buổi công chiếu phim, cả hai vẫn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu từ đầu đến chân. Điều này cũng phản ánh tiêu chuẩn của các "global ambassador", khi mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa quảng bá cho thương hiệu mà họ đồng hành. Không chỉ gây chú ý bởi thời trang, Jisoo và Rosé còn khiến khu vực tổ chức sự kiện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên liên tục khi hai nữ idol xuất hiện. Nhiều người tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào một sự kiện dành riêng cho BLACKPINK.

Sự xuất hiện của Jisoo và Rosé một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc. Chỉ với vài phút trên thảm đỏ, họ đã biến buổi công chiếu phim thành một sàn diễn thời trang thu nhỏ, nơi hàng loạt thương hiệu xa xỉ được phô diễn một cách tự nhiên. Đó cũng chính là đẳng cấp của những idol toàn cầu: ở bất cứ đâu, họ không chỉ là khách mời mà còn là những biểu tượng thời trang có khả năng thu hút truyền thông, người hâm mộ và tạo nên giá trị cho các thương hiệu mà mình đại diện.