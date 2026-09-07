Trong thế giới influencer ngày càng đông đúc, không phải ai sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi cũng có thể được gọi là một IT Girl. Danh xưng này thường dành cho những nhân vật có khả năng tạo ra ảnh hưởng vượt ra ngoài mạng xã hội: chỉ một bộ đồ, một kiểu tóc hay một cách phối phụ kiện cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng thời trang. Tan Suan là một trường hợp như vậy.

Tan Suan sở hữu gu thời trang vô cùng cá tính. (Nguồn: Instagram)

Nữ fashion influencer người Trung Quốc gây ấn tượng với 1 triệu người theo dõi trên Instagram với hình ảnh có phần phi giới tính, mái tóc ngắn đặc trưng và phong cách vừa lạnh lùng, vừa nghịch ngợm. Cô có thể xuất hiện trong một set đồ mang hơi hướng menswear, khoác blazer oversized, quần rộng và giày chunky nhưng ngay sau đó lại chuyển sang những thiết kế nữ tính, màu sắc nổi bật mà vẫn giữ được chất riêng.

Tan Suan cùng gu phối đồ vô cùng cá tính. (Nguồn: Instagram)

Điều khiến Tan Suan khác biệt nằm ở chỗ cô dường như không cố gắng trở thành một “fashion girl” theo công thức có sẵn. Ngược lại, cô tạo ra một ngôn ngữ thời trang riêng và biến chính cá tính của mình thành thứ dễ nhận diện nhất. Tan Suan bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, video thời trang và các màn biến hóa outfit trên mạng xã hội.

Những video đổi phong cách ấn tượng nhận được nhiều tương tác. (Nguồn: Instagram)

Thay vì đứng trước gương và lần lượt khoe từng bộ đồ, Tan Suan biến việc thay quần áo thành một màn trình diễn có nhịp điệu. Cô đạp xe trên đường phố, chuyển cảnh nhanh và xuất hiện trong những outfit hoàn toàn khác nhau. Cách làm này khiến trang phục trở nên sống động hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi hơn so với những bộ ảnh thời trang được sắp đặt quá chỉn chu.

Những khoảnh khắc đời thường khoe outfit thường xuyên được cô chia sẻ trên trang cá nhân. (Nguồn: Instagram)

Nếu phải tìm một từ khóa để mô tả phong cách của Tan Suan, đó có lẽ là “unpredictable” - khó đoán. Cô không đóng khung mình trong một aesthetic duy nhất. Khi thì là một cô gái mang tinh thần menswear với áo khoác rộng, quần baggy và kính mắt; lúc khác lại xuất hiện trong những bộ trang phục nhiều màu sắc, phom dáng retro hoặc những thiết kế có phần lập dị.

Đặc biệt, Tan Suan rất giỏi xử lý layering. Áo, jacket, quần, túi, kính, vòng cổ hay nhẫn đều được tính toán để tổng thể không trở nên nặng nề. Một bộ trang phục của cô có thể cùng lúc xuất hiện những món đồ tưởng như chẳng liên quan về mặt thẩm mỹ. Từ vẻ tối màu, nổi loạn của Enfants Riches Déprimés đến chất theatrical của Vivienne Westwood, Tan Suan vẫn tìm được cách đặt chúng trong cùng một tổng thể.

Tan Suan rất biết các layering đồ mà không hề rối mắt. (Nguồn: Instagram)

Phụ kiện cũng là một phần quan trọng trong công thức này. Những chuỗi ngọc trai, nhẫn kim loại, kính không viền hay túi xách statement thường xuất hiện như những điểm nhấn nhỏ nhưng đủ thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Phụ kiện luôn xuất hiện dày đặc trong các outfit lifestyle của cô. (Nguồn: Instagram)

Một tư duy nữa ở Tan Suan khiến giới điệu mộ phải nể phục đó chính là tư duy xài đồ hiệu. Nếu bước vào trang cá nhân của một fashion influencer thông thường, người ta có thể bắt gặp những studio được set-up chỉn chu, những nhà hàng sang trọng hay những background đậm chất luxury.Tan Suan lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Feed của cô thường xuyên xuất hiện những khung hình chụp bằng flash vào ban đêm, trên đường phố, giữa ga tàu, trong những con ngõ hay những không gian tưởng như chẳng liên quan gì đến thời trang.

Ánh sáng gắt của flash làm da, quần áo và các chi tiết phụ kiện hiện lên khá trực diện. Không có quá nhiều lớp filter khiến mọi thứ trở nên lung linh. Nhiều khoảnh khắc thậm chí mang cảm giác giống những bức ảnh được chụp vội trong một buổi tối đi chơi hơn là một bộ ảnh thời trang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chính điều đó lại tạo nên “chất Tan Suan”.

Chính tinh thần ấy giúp Tan Suan xây dựng hình ảnh khá đặc biệt, high fashion nhưng không xa cách, sành điệu nhưng vẫn có cảm giác rất đời thường. Khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn, cô bắt đầu lọt vào “radar” của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

Tan Suan từng góp mặt trong các dự án của Louis Vuitton, Bottega Veneta và xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang lớn. Louis Vuitton thậm chí đưa cô vào chiến dịch LV Style Diary – Spring Edition, bên cạnh Madeline Argy và Flowerovlove, khai thác tinh thần street style Paris trong mùa Fashion Week. Năm 2026, Tan Suan tiếp tục xuất hiện tại Paris Fashion Week, trong đó có show Vivienne Westwood. Hình ảnh cô ngồi hàng ghế đầu cùng những nhân vật thời trang khác cho thấy vị trí của nữ influencer trong hệ sinh thái thời trang quốc tế ngày càng rõ rệt.