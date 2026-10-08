Muốn tương lai mẹ chồng nàng dâu yên ổn, chúng ta nên thống nhất quan điểm dạy con trai ngay từ khi còn nhỏ

Khi con trai còn nhỏ, nhiều người mẹ từng nghĩ đến ngày con trưởng thành, có gia đình riêng. Ai cũng mong con gặp được người bạn đời tử tế, vợ chồng hòa thuận, mẹ chồng và nàng dâu thương yêu nhau.

Nhưng đôi khi, những điều người mẹ mong ở con dâu tương lai lại chưa được dạy cho chính con trai mình.

Mong con dâu biết vun vén, nhưng con trai lớn lên không cần làm việc nhà. Mong con dâu biết nhường nhịn, nhưng mỗi khi con trai mắc lỗi, cả nhà lại tìm cách bênh vực. Mong hai vợ chồng sống có trách nhiệm, nhưng người mẹ vẫn quen quyết định và giải quyết mọi việc thay con.

Đến khi con lập gia đình, những thói quen ấy không tự nhiên biến mất. Chúng đi cùng con vào cuộc sống chung, rồi trở thành điều khiến cả người mẹ lẫn người vợ mệt mỏi.

Muốn sau này gia đình yên ổn, người mẹ cần nhất quán ngay từ hôm nay: Những gì mong con được nhận, cũng phải dạy con biết trao đi.

Muốn con được chăm sóc, hãy dạy con biết chăm sóc người khác

Một cậu bé quen có mẹ chuẩn bị quần áo, dọn phòng, nhớ lịch học và thu xếp mọi việc có thể lớn lên với suy nghĩ rằng luôn có một người phụ nữ lo phần sinh hoạt cho mình.

Khi còn nhỏ, người ấy là mẹ. Khi lấy vợ, sự chờ đợi ấy có thể chuyển sang vợ.

Nhưng hôn nhân sẽ nặng nề nếu một người phải tiếp tục làm thay tất cả những việc mà người kia chưa từng được học.

Dạy con trai tự gấp quần áo, rửa bát, chuẩn bị đồ dùng, nấu một món đơn giản không chỉ giúp con tự lập. Đó còn là cách để con hiểu rằng công việc trong nhà cần được chia sẻ và sự chăm sóc luôn đòi hỏi thời gian, công sức.

Cũng nên dạy con biết nhìn thấy nhu cầu của người khác: Mẹ mệt thì lấy giúp cốc nước, ông bà đang mang đồ thì đỡ một tay, người thân đang nói thì chú ý lắng nghe.

Không cần chờ đến khi con có vợ mới nhắc “phải biết thương vợ”. Khả năng quan tâm được nuôi dưỡng từ những việc rất nhỏ trong gia đình.

Người mẹ cũng cần nhìn nhận việc nhà bằng cùng một tiêu chuẩn. Nếu con trai rửa bát được khen là “giỏi quá”, còn con gái làm thì bị coi là đương nhiên, trẻ sẽ sớm hiểu rằng trách nhiệm giữa nam và nữ không giống nhau.

Muốn con có cuộc hôn nhân vững vàng, đừng luôn đứng ra chịu trách nhiệm thay con

Con làm sai, mẹ giải thích hộ. Con quên, mẹ làm bù. Con có mâu thuẫn với bạn, mẹ lập tức cho rằng bạn kia có lỗi.

Những việc ấy thường bắt đầu từ thương con. Nhưng nếu kéo dài, con ít có cơ hội học cách nhận lỗi, sửa sai và đối diện với cảm giác khó chịu khi mình phải chịu trách nhiệm.

Sau này, khi vợ chồng có bất đồng, con có thể tiếp tục tìm đến mẹ để được bênh vực. Người mẹ lại tiếp tục làm điều đã quen: Bảo vệ con trước khi hiểu hết câu chuyện.

Khi ấy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng dễ trở thành mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Ngay từ nhỏ, hãy cho con cơ hội tự giải quyết những việc trong khả năng. Làm hỏng đồ thì cùng tìm cách khắc phục. Nói lời khiến người khác buồn thì học cách xin lỗi. Đã nhận việc thì cố gắng hoàn thành.

Mẹ có thể giúp con suy nghĩ, nhưng không cần thay con gánh hết hậu quả.

Một người đàn ông biết chịu trách nhiệm sẽ có khả năng đối thoại với vợ, nhận phần sai của mình và cùng tìm hướng giải quyết. Anh ấy cũng ít cần kéo mẹ vào những bất đồng vốn thuộc về cuộc hôn nhân của mình.

Muốn sau này vợ chồng con hòa thuận, hãy tập tôn trọng lựa chọn của con từ bây giờ

Khi con còn nhỏ, cha mẹ phải quyết định nhiều việc. Nhưng cùng với sự trưởng thành của con, quyền tự quyết cũng cần được mở rộng.

Từ việc chọn quần áo, sắp xếp góc học tập đến lựa chọn sở thích, con cần được thử, được giải thích mong muốn và được chịu trách nhiệm với lựa chọn phù hợp lứa tuổi.

Nếu mẹ luôn quen với việc “mẹ biết điều gì tốt nhất”, đến lúc con chọn bạn đời, cách sống hay nơi ở, việc lùi lại sẽ rất khó.

Người mẹ có thể cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, dù thực tế con chỉ đang thực hiện điều mà một người trưởng thành cần làm: Tự xây dựng cuộc sống.

Tôn trọng lựa chọn của con không có nghĩa là đồng ý với mọi điều. Mẹ vẫn có thể góp ý, bày tỏ lo lắng. Nhưng cần phân biệt giữa góp ý và buộc con làm theo.

Thói quen ấy sẽ giúp người mẹ dễ chấp nhận hơn khi con dâu có cách chăm con, tiêu tiền hay tổ chức cuộc sống khác mình.

Khác nhau không nhất thiết là sai. Và gia đình nhỏ của con không cần giống hệt gia đình mà con đã lớn lên.

Đừng khiến con nghĩ rằng yêu mẹ là phải luôn đứng về phía mẹ

Có những câu người lớn nói vì tủi thân: “Sau này có vợ rồi quên mẹ”, “Mẹ nuôi con vất vả, con phải nghe mẹ”, “Không ai thương con bằng mẹ đâu”.

Nhưng nếu thường xuyên nghe những lời ấy, con có thể mang theo cảm giác rằng sự trưởng thành và gắn bó với người khác là điều có lỗi với mẹ.

Sau này, mỗi bất đồng giữa mẹ và vợ lại trở thành một bài kiểm tra tình yêu: Bênh vợ thì bất hiếu, nghe mẹ thì làm vợ tổn thương.

Không ai có thể sống bình yên trong một cuộc lựa chọn như thế.

Người mẹ có thể dạy con rằng tình cảm dành cho mẹ và tình cảm dành cho bạn đời có thể cùng tồn tại. Con vẫn quan tâm, chăm sóc mẹ, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ sự tôn trọng trong cuộc hôn nhân của mình.

Ngay trong gia đình hiện tại, hãy cho con thấy cách người lớn giải quyết khác biệt: Không nói xấu nhau để kéo con về phía mình, không nhờ con truyền những lời trách móc, không ép con phân xử ai đáng được yêu hơn.

Đó là bài học con có thể mang theo khi trở thành người chồng.

Nuôi con trưởng thành cũng là chuẩn bị cho mình một cuộc sống riêng

Việc con không còn cần mẹ trong mọi chuyện đôi khi khiến người mẹ hụt hẫng. Cảm giác ấy rất thật, nhất là khi nhiều năm cuộc sống đã xoay quanh con.

Nhưng người mẹ cũng cần có sức khỏe, bạn bè, sở thích và những dự định của riêng mình. Không nên đợi đến ngày con cưới mới bắt đầu tìm cách sống khi bớt bận rộn.

Khi có những niềm vui riêng, mẹ sẽ dễ giúp con bằng sự tự nguyện hơn, ít mong đổi lại quyền quyết định hay sự có mặt thường xuyên của con.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu còn phụ thuộc vào cách ứng xử của cả ba người. Không một cách nuôi dạy nào bảo đảm tương lai hoàn toàn không có bất đồng. Tuy vậy, người mẹ có thể chuẩn bị một nền tảng tốt bằng việc nuôi con trai thành người biết tự lập, chia sẻ và tôn trọng.

Có lẽ điều đáng mong nhất không phải là một nàng dâu chịu được mọi thói quen của con mình, mà là một người con trai đủ trưởng thành để cùng vợ xây dựng gia đình.

Và khi ngày ấy đến, người mẹ có thể yên tâm lùi lại một chút, vì những điều cần dạy đã được bắt đầu từ rất lâu rồi.