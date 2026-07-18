Muốn tóc 2 - 3 ngày vẫn tơi? Đừng bỏ qua 6 bí quyết chăm tóc này

Không ít người rơi vào tình trạng sáng mới gội đầu nhưng chiều tóc đã bết, chân tóc xẹp lép, mái tóc mất độ bồng bềnh dù chăm gội rất kỹ. Điều này không chỉ khiến mái tóc trông thiếu sức sống mà còn làm gương mặt có cảm giác kém tươi tắn. Thực tế, tóc nhanh bết không hẳn vì da đầu "quá nhiều dầu", mà đôi khi xuất phát từ những thói quen chăm sóc chưa đúng. Gội đầu quá nhiều, dùng dầu xả sai cách hay để bụi bẩn tích tụ trên da đầu đều có thể khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Nếu muốn kéo dài cảm giác sạch tóc mà không cần ngày nào cũng gội, hãy thử áp dụng những mẹo đơn giản dưới đây.

1. Tẩy da chết da đầu mỗi tuần

Da đầu cũng giống như da mặt, đều có tế bào chết, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ sau nhiều ngày. Nếu chỉ dùng dầu gội thông thường, những cặn bẩn này đôi khi vẫn bám quanh nang tóc, khiến chân tóc nhanh bết và dễ xuất hiện gàu. Đó là lý do các chuyên gia thường khuyên nên tẩy tế bào chết da đầu khoảng 1 lần mỗi tuần, hoặc 2 lần nếu da đầu tiết nhiều dầu. Các sản phẩm tẩy da chết da đầu hiện nay thường chứa muối khoáng, enzyme hoặc các acid dịu nhẹ như PHA, BHA giúp làm sạch sâu mà không gây tổn thương da đầu. Sau khi tẩy da chết, bạn sẽ cảm nhận rõ da đầu thông thoáng hơn, tóc cũng nhẹ và bồng bềnh hơn đáng kể.

2. Gội đầu bằng bàn chải massage chuyên dụng

Nhiều người chỉ dùng đầu ngón tay để gội tóc, nhưng việc kết hợp thêm bàn chải gội đầu bằng silicone mềm sẽ giúp quá trình làm sạch hiệu quả hơn. Các đầu gai silicone mềm có khả năng len vào sát chân tóc, hỗ trợ lấy đi dầu thừa, bụi bẩn và cặn sản phẩm tạo kiểu còn sót lại trên da đầu. Đồng thời, động tác massage nhẹ nhàng còn giúp kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày dài. Lưu ý chỉ nên massage nhẹ theo chuyển động tròn, tránh chà xát quá mạnh vì có thể khiến da đầu bị kích ứng và tiết dầu nhiều hơn.

3. Chọn dầu gội làm sạch sâu nhưng không làm khô da đầu

Không phải cứ tóc dầu là nên dùng dầu gội có khả năng tẩy rửa thật mạnh. Trên thực tế, nếu da đầu bị làm sạch quá mức, tuyến bã nhờn sẽ phản ứng bằng cách tiết nhiều dầu hơn để bù lại lượng dầu tự nhiên đã mất. Hãy ưu tiên những loại dầu gội có khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn giữ được độ cân bằng cho da đầu. Những thành phần như bạc hà, tràm trà, than hoạt tính, chanh, bưởi hoặc salicylic acid nồng độ thấp thường giúp làm sạch khá tốt mà vẫn dịu nhẹ. Ngoài ra, bạn cũng nên gội đủ hai lần nếu tóc quá bẩn hoặc có dùng nhiều sản phẩm tạo kiểu. Lần gội đầu tiên giúp hòa tan dầu và bụi bẩn, lần thứ hai mới thực sự làm sạch da đầu.

4. Tuyệt đối không thoa dầu xả lên chân tóc

Đây là sai lầm rất phổ biến khiến tóc nhanh bết chỉ sau vài giờ. Dầu xả được thiết kế để nuôi dưỡng phần thân và ngọn tóc - nơi dễ khô xơ do tiếp xúc với nhiệt và hóa chất. Trong khi đó, chân tóc vốn đã được tuyến bã nhờn cung cấp lượng dầu tự nhiên. Nếu thoa dầu xả sát chân tóc, lượng dưỡng chất dư thừa sẽ bám quanh nang tóc, khiến tóc nhanh xẹp, mất độ phồng và dễ bết hơn. Cách đúng là chỉ nên thoa dầu xả từ khoảng 1/3 thân tóc đến ngọn tóc, sau đó xả thật sạch bằng nước để tránh còn sót sản phẩm.

5. Sấy tóc khô khoảng 80% với nhiệt độ vừa phải

Để tóc khô tự nhiên nghe có vẻ tốt, nhưng với người có da đầu nhiều dầu, việc giữ tóc ẩm quá lâu lại tạo điều kiện khiến vi khuẩn và nấm men phát triển, đồng thời làm tóc nhanh bết hơn. Ngược lại, sấy quá nóng cũng không phải lựa chọn lý tưởng vì có thể làm khô da đầu, khiến tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Các chuyên gia thường khuyên nên sấy tóc ở nhiệt độ trung bình, giữ máy cách tóc khoảng 15-20 cm và sấy đến khi tóc khô khoảng 80-90%. Sau đó có thể để tóc khô tự nhiên hoàn toàn. Đừng quên sấy theo chiều xuôi của sợi tóc từ chân xuống ngọn để lớp biểu bì tóc khép lại, giúp tóc óng mượt và ít xơ rối hơn.





6. Che chắn mái tóc khi ra ngoài

Không chỉ làn da, mái tóc cũng chịu tác động trực tiếp từ tia UV, khói bụi và ô nhiễm môi trường. Khi di chuyển ngoài đường, bụi mịn rất dễ bám vào tóc và hòa cùng dầu nhờn trên da đầu, khiến tóc nhanh bẩn hơn bình thường. Ánh nắng gay gắt còn làm da đầu tiết nhiều dầu hơn để tự bảo vệ. Vì vậy, hãy tập thói quen đội mũ rộng vành, nón bảo hiểm có lót sạch hoặc dùng ô khi ra ngoài trời nắng. Nếu phải di chuyển nhiều, bạn cũng nên buộc tóc gọn gàng để hạn chế tóc tiếp xúc với bụi bẩn.

Một mái tóc bồng bềnh không phụ thuộc hoàn toàn vào việc gội đầu mỗi ngày mà quan trọng hơn là chăm sóc đúng cách. Khi da đầu được làm sạch vừa đủ, cân bằng lượng dầu tự nhiên và hạn chế các tác nhân gây bết, mái tóc sẽ giữ được cảm giác sạch lâu hơn, mềm mượt và vào nếp đẹp hơn.

Dưới đây là 1 số sản phẩm chăm sóc tóc chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu gội đất sét khoáng tự nhiên CLAYGE Shampoo SR (tóc dầu)

Nơi mua: CLAYGE

Bộ đôi dầu gội xả ngăn ngừa & giảm gãy rụng tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn L’oreal Paris Elseve Full Resist 440ml

Dầu gội sạch gàu 100% chỉ sau 1 lần gội, giúp sạch gàu dành cho da đầu dầu và ngứa Vichy Dercos Anti Dandruff 200ml

Nơi mua: Vichy

Tẩy Tế Bào Chết Da Đầu Bưởi Non 700g COCOHER Sạch Gàu Mọc Tóc, Giúp Tóc Bồng Bềnh

Nơi mua: COCOHER

Combo Tắm Gội BEBECHIC Lược Gội Đầu + Găng Tay Tẩy Da Chết + Bàn Chải Tắm Massage Thư Giãn, Sạch Sâu

Nơi mua: BEBECHIC

Nếu đã áp dụng đầy đủ những mẹo trên nhưng tóc vẫn bết rất nhanh, kèm theo ngứa, gàu nhiều hoặc rụng tóc bất thường, bạn nên cân nhắc thăm khám bác sĩ da liễu để kiểm tra tình trạng da đầu. Với đa số trường hợp, chỉ cần điều chỉnh lại thói quen chăm sóc hằng ngày, mái tóc đã có thể duy trì vẻ bồng bềnh, tươi mới suốt cả ngày mà không cần liên tục gội đầu.