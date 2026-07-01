Tại sao tóc rụng nhiều khi gội đầu? Đây là cách mà các cô nàng tóc đẹp "cứu" mái tóc thoát khỏi tình trạng này

Không ít người có chung nỗi lo rằng cứ mỗi lần gội đầu là tóc lại rụng cả nắm. Nhìn tóc bám trên tay hay mắc ở lưới thoát nước khiến nhiều người nghĩ rằng gội đầu chính là nguyên nhân khiến tóc rụng nhiều hơn.

Thực tế, việc tóc rụng khi gội không hẳn là do dầu gội hay nước, mà chủ yếu đến từ việc mái tóc đã bị rối, yếu và phải chịu lực kéo quá lớn trong quá trình làm sạch. Nếu gội đầu khi tóc còn rối, các sợi tóc rất dễ quấn vào nhau, dẫn đến đứt gãy và rụng nhiều hơn.

Bước đệm trước lúc gội đầu hay ủ tóc mà các cô nàng tóc đẹp không bao giờ bỏ qua

Những cô nàng sở hữu mái tóc dày, bóng mượt vẫn gội đầu đều đặn mà tóc không rụng quá nhiều. Bí quyết của họ không nằm ở việc sử dụng sản phẩm đắt tiền, mà ở một thói quen rất đơn giản trước khi làm ướt tóc: chải mượt tóc trước khi gội.

Nghe có vẻ là một bước nhỏ, nhưng đây lại là "chìa khóa" giúp hạn chế tóc rối và giảm lực tác động lên sợi tóc trong suốt quá trình gội. Sau một ngày dài, tóc thường bị ma sát với quần áo, gối, mũ bảo hiểm hay tác động của gió nên dễ xuất hiện các nút rối. Nếu làm ướt ngay, tóc sẽ mềm hơn nhưng cũng trở nên yếu hơn. Lúc này, khi xoa dầu gội hoặc dùng tay gỡ rối, tóc rất dễ bị kéo căng và đứt gãy.

Việc chải tóc trước khi gội hoặc trước khi ủ tóc (dù là ủ với dầu dưỡng hay các nguyên liệu tự nhiên...) sẽ giúp tháo gỡ các nút rối, sắp xếp các sợi tóc vào nếp, từ đó hạn chế tình trạng tóc quấn vào nhau khi tiếp xúc với nước. Nhờ vậy, quá trình gội đầu diễn ra nhẹ nhàng hơn, tóc cũng ít bị khô xơ hay chẻ ngọn do ma sát quá nhiều.

Ngoài ra, bước chải tóc còn giúp loại bỏ bụi bẩn và những sợi tóc đã rụng tự nhiên trước khi gội. Điều này giúp dầu gội dễ làm sạch da đầu hơn, đồng thời giảm việc chà xát mạnh trong quá trình gội - một trong những nguyên nhân khiến tóc yếu và dễ gãy rụng.

Chải tóc kết hợp massage da đầu để giảm gãy rụng, kích thích tóc mọc dày hơn

Để tăng hiệu quả, nhiều cô nàng còn kết hợp chải tóc với massage da đầu bằng lược chuyên dụng (lược massage hoặc lược đệm). Những đầu lược mềm nhẹ nhàng tác động lên da đầu, giúp kích thích tuần hoàn máu, tạo cảm giác thư giãn và hỗ trợ phân bổ lớp dầu tự nhiên từ chân tóc đến ngọn tóc. Nhờ đó, mái tóc được cấp ẩm tự nhiên tốt hơn, hạn chế tình trạng khô xơ sau khi gội.

Dĩ nhiên, chải tóc cũng cần đúng cách. Bạn nên bắt đầu từ phần ngọn để gỡ rối, sau đó mới chải dần lên thân và chân tóc. Tránh giật mạnh hoặc chải quá nhanh vì có thể khiến tóc tổn thương.

* Cách chải tóc massage da đầu:

- Chải theo chiều từ thái dương về phía sau khoảng 20 lần mỗi bên.

- Chải từ đỉnh đầu xuống gáy khoảng 30 lần.

- Dùng lược nhấn nhẹ vào phần đỉnh đầu khoảng 30 cái.

Đôi khi, một mái tóc khỏe đẹp không đến từ những bước chăm sóc cầu kỳ mà bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ. Chỉ cần dành thêm vài phút chải mượt tóc và massage da đầu trước khi gội, bạn đã giúp giảm đáng kể tình trạng tóc rối, hạn chế khô xơ, chẻ ngọn và giảm lượng tóc rụng sau mỗi lần gội.

Có lẽ cũng vì vậy mà hầu như không một cô nàng tóc đẹp nào bỏ qua bước đơn giản nhưng vô cùng quan trọng này trong quy trình chăm sóc tóc của mình.