Một chiếc áo len cổ tròn, quần dài dáng rộng và đôi giày quen thuộc đã đủ tạo nên bộ trang phục cho ngày se lạnh. Tuy nhiên, cùng một công thức ấy, việc thay đổi màu sắc có thể mang đến cảm giác hoàn toàn khác: Nhẹ nhàng, cổ điển hoặc tươi tắn, nổi bật.

Bảy cách phối trong bộ ảnh đều sử dụng thiết kế khá đơn giản. Điểm đáng học hỏi nằm ở sự cân bằng giữa màu áo, màu quần và phụ kiện, cùng cách sơ vin nhẹ để trang phục rộng rãi vẫn có đường nét.

1. Xanh nhạt và nâu: Nhẹ nhàng, đậm nét cổ điển

Áo len xanh nhạt mang đến cảm giác mềm mại, trong khi quần nâu pha sắc olive tạo nền trầm ấm. Hai gam màu có sự tương phản vừa đủ, giúp bộ đồ sáng hơn mà vẫn dịu mắt.

Túi da, thắt lưng và loafer cùng tông nâu kết nối tổng thể. Đây là gợi ý phù hợp với người thích vẻ thanh lịch mang hơi hướng "old money", ưu tiên những món đồ ít họa tiết và dễ mặc lâu dài.

2. Xám và đỏ rượu: Trầm nhưng không đơn điệu

Áo len xám được làm mới bằng quần đỏ rượu dáng rộng. Sắc đỏ có độ trầm nên nổi bật vừa phải, giữ được sự hài hòa với màu xám phía trên.

Túi đen và sneakers đen trắng giúp bộ trang phục có nét năng động. Khi áp dụng, bạn có thể để quần đỏ làm điểm nhấn chính, hạn chế thêm phụ kiện nhiều màu để tổng thể gọn mắt.

3. Hồng dịu và nâu đậm: Nữ tính mà vẫn tự nhiên

Sắc hồng dịu của áo len kết hợp với quần nâu đậm tạo cảm giác ấm áp, dễ chịu. Màu nâu giúp cân bằng nét ngọt ngào của hồng, phù hợp với những người muốn thử màu sáng nhưng vẫn thích phong cách giản dị.

Thắt lưng nâu, túi đen và sneakers giữ cho bộ đồ có vẻ khỏe khoắn. Phần áo được sơ vin nhẹ phía trước giúp lộ cạp quần, tránh cảm giác thiếu cân đối khi cả áo và quần đều rộng.

4. Hồng đậm và xanh navy: Nổi bật có tiết chế

Áo len hồng đậm là điểm thu hút đầu tiên, còn quần navy giúp tổng thể trầm lại. So với quần đen, sắc xanh navy tạo chuyển tiếp mềm hơn nhưng vẫn đủ tương phản với màu áo.

Chiếc túi ánh bạc bổ sung nét hiện đại, trong khi loafer đen giữ vẻ chỉn chu. Với công thức này, trang sức nhỏ và đơn giản sẽ phù hợp hơn những món phụ kiện cầu kỳ.

5. Nâu chocolate và be: Dễ mặc, thanh lịch

Áo len nâu chocolate phối quần be tạo sự hài hòa nhờ cùng thuộc nhóm màu ấm. Sự khác biệt sáng – tối giúp từng món đồ hiện lên rõ ràng, tránh cảm giác bộ trang phục bị chìm vào một màu.

Thắt lưng nâu là chi tiết nối màu giữa áo và quần. Túi đen cùng sneakers mang lại vẻ gần gũi, phù hợp cho ngày đi làm thoải mái hoặc cuối tuần dạo phố.

6. Xanh lá nhạt và vàng: Tươi tắn cho ngày se lạnh

Áo xanh lá nhạt kết hợp quần vàng tạo nên bảng màu rạng rỡ nhất trong bộ ảnh. Cả hai đều có sắc độ tương đối dịu, vì vậy vẫn giữ được cảm giác dễ chịu khi đứng cạnh nhau.

Túi và thắt lưng nâu giúp bộ đồ có thêm sắc trầm để cân bằng. Nếu muốn ứng dụng nhẹ nhàng hơn, bạn có thể chọn quần vàng nhạt hoặc giảm độ sáng của áo xanh.

7. Tím nhạt và tím trầm: Đồng điệu mà có chiều sâu

Phối áo và quần cùng họ màu là cách tạo sự liền mạch cho trang phục. Trong bộ đồ này, áo len tím nhạt đi cùng quần tím trầm, đồng thời khác biệt về bề mặt chất liệu nên tổng thể vẫn có các lớp rõ ràng.

Loafer và thắt lưng nâu đem đến chút ấm áp, còn túi đen tạo điểm nhấn gọn gàng. Bạn có thể thử cách phối tương tự với những món đồ sẵn có, ưu tiên hai sắc độ tím khác nhau để bộ đồ tự nhiên, dễ nhìn hơn.