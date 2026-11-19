Mỗi khi thời tiết bắt đầu se lạnh, cardigan lại trở thành một trong những món đồ được các tín đồ thời trang ưu ái. Không quá dày như áo khoác len, cũng chẳng mỏng manh như những chiếc áo dệt kim thông thường, cardigan ghi điểm nhờ khả năng giữ ấm vừa đủ và tính ứng dụng cao. Chỉ cần khoác thêm một chiếc áo len cài khuy bên ngoài, set đồ đơn giản thường ngày đã có thể trở nên chỉn chu, có điểm nhấn hơn. Đặc biệt, đây còn là item hiếm hoi có thể đồng hành từ mùa thu sang mùa đông, phối hợp linh hoạt với nhiều phong cách mà không lo nhanh chóng lỗi mốt.

Món đồ kinh điển cứ đến mùa lạnh lại được săn đón

Cardigan vốn là kiểu áo len có hàng khuy cài phía trước, thường được làm từ chất liệu len dệt kim, cotton hoặc các loại sợi pha mềm mại. Thiết kế này có lịch sử lâu đời, gắn liền với phong cách ăn mặc cổ điển và thanh lịch. Trải qua nhiều thập kỷ, cardigan liên tục được các nhà mốt làm mới bằng những biến tấu về phom dáng, chất liệu, màu sắc và chi tiết trang trí. Dù xu hướng thời trang thay đổi liên tục, chiếc áo này vẫn giữ được vị trí riêng trong tủ đồ nhờ vẻ ngoài đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Sức hút của cardigan nằm ở sự cân bằng giữa tính thời trang và tiện dụng. Khi trời chỉ hơi se lạnh, bạn có thể mặc áo như một lớp ngoài mỏng nhẹ; khi nhiệt độ giảm sâu hơn, item này lại phát huy tác dụng layering, kết hợp cùng áo khoác dạ, trench coat hoặc áo phao. So với nhiều kiểu áo khoác khác, cardigan cũng dễ mang theo, không chiếm quá nhiều diện tích và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi học đến dạo phố hay hẹn hò.

Muôn kiểu phối đồ từ thanh lịch đến trẻ trung

Một trong những công thức dễ áp dụng nhất là kết hợp cardigan với quần jeans. Áo len cài khuy dáng ôm đi cùng jeans ống đứng hoặc ống rộng tạo nên tổng thể trẻ trung, thoải mái mà vẫn có nét nữ tính. Nếu muốn diện mạo trông gọn gàng hơn, bạn có thể sơ vin một phần vạt áo hoặc chọn cardigan ngắn ngang eo để tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Những gam màu trung tính như kem, xám, nâu, đen cũng rất dễ phối, trong khi đỏ rượu, xanh navy hay vàng bơ sẽ giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn.

Với những cô nàng yêu thích phong cách nữ tính, cardigan và chân váy là cặp đôi khó có thể bỏ qua. Một chiếc áo len mỏng kết hợp cùng chân váy chữ A, chân váy xếp ly hoặc chân váy dài mang đến vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng. Khi thời tiết lạnh hơn, có thể bổ sung tất cao cổ, boots hoặc một chiếc khăn len để hoàn thiện tổng thể. Đặc biệt, cardigan dáng ngắn phối cùng chân váy cạp cao còn giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối, tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Nếu muốn hướng đến hình ảnh thanh lịch, trưởng thành, hãy thử mặc cardigan cùng quần âu. Những chiếc áo có phom vừa vặn, chất len mịn và bảng màu trang nhã như be, nâu chocolate, xám hay xanh than sẽ rất phù hợp với môi trường công sở. Bạn có thể cài kín hàng khuy và mặc như một chiếc áo len độc lập, kết hợp cùng thắt lưng da, giày loafers hoặc giày mũi nhọn. Công thức này vừa đủ chỉn chu để đi làm nhưng vẫn mang đến cảm giác mềm mại, không quá cứng nhắc như những set đồ công sở truyền thống.

Cardigan cũng là lựa chọn thú vị cho những ai yêu thích phong cách layering. Một chiếc áo sơ mi mặc bên trong, để lộ phần cổ và cổ tay áo, sẽ giúp tổng thể có thêm chiều sâu. Trong những ngày lạnh hơn, bạn có thể khoác cardigan bên ngoài áo cổ lọ mỏng hoặc phối cùng trench coat, áo khoác da. Bí quyết nằm ở việc lựa chọn độ dày và phom dáng phù hợp để các lớp trang phục không khiến cơ thể trở nên cồng kềnh.

Chọn cardigan thế nào để mặc lâu vẫn đẹp?

Dù có tính ứng dụng cao, không phải chiếc cardigan nào cũng dễ mặc và phù hợp với mọi vóc dáng. Nếu muốn đầu tư một item có thể sử dụng qua nhiều mùa, những thiết kế tối giản, ít họa tiết và có màu sắc cơ bản luôn là lựa chọn an toàn. Cardigan dáng vừa, đường vai gọn gàng và chất liệu có độ rủ đẹp thường dễ phối hơn những mẫu quá rộng hoặc nhiều chi tiết trang trí.

Bên cạnh kiểu dáng, chất liệu cũng là yếu tố đáng cân nhắc. Len merino, cashmere hay các loại sợi pha mềm mại thường mang lại cảm giác dễ chịu, giữ ấm tốt và có bề mặt đẹp. Với những người ưu tiên tính thực tế, cardigan cotton hoặc len pha cũng là lựa chọn đáng thử vì dễ chăm sóc và phù hợp với thời tiết không quá lạnh. Khi mua, nên chú ý đến độ dày, độ co giãn và khả năng giữ phom của áo để tránh tình trạng bai dão sau vài lần sử dụng.

Một lưu ý nhỏ khác là cách bảo quản. Cardigan len nên được giặt nhẹ theo hướng dẫn trên nhãn mác, hạn chế vắt mạnh và ưu tiên phơi ngang để tránh làm giãn phom áo. Việc cất giữ đúng cách cũng giúp bề mặt len hạn chế xù lông, giữ được vẻ chỉn chu lâu hơn.

Không cần chạy theo những xu hướng mới liên tục, cardigan vẫn có thể giúp tủ đồ mùa lạnh trở nên phong phú và thời trang hơn. Từ phong cách nữ tính, cổ điển đến năng động, hiện đại, item này đều có cách để thích nghi. Đó cũng là lý do cứ mỗi khi trời chuyển lạnh, những chiếc áo len cài khuy lại được tìm kiếm và diện trở lại: đơn giản, dễ phối, đủ ấm áp và gần như không bao giờ lỗi mốt.

Ảnh: Instagram.