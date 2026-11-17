Áo len họa tiết cổ điển thường gợi liên tưởng đến những ngày lạnh và không khí lễ hội. Tuy vậy, họa tiết này cũng dễ đưa vào trang phục hằng ngày khi được kết hợp với quần jeans, quần tây hoặc chân váy trơn. Nét cổ điển của áo hợp với phong cách học đường và những bộ đồ mang cảm hứng đồng quê Anh.

Với tiết trời đầu thu, hãy bắt đầu từ chiếc áo có độ dày vừa phải, thân hơi rộng và họa tiết tập trung ở phần trên. Chừng ấy đã đủ để tạo điểm nhấn mà vẫn dễ khoác thêm áo khi trời lạnh hơn.

Họa tiết quanh cổ và vai giúp áo dễ phối hơn

Theo những gợi ý trong bản gốc, mẫu áo có dải hình học tập trung quanh cổ, vai hoặc ngực là lựa chọn dễ ứng dụng. Phần thân để trơn tạo khoảng nghỉ cho mắt, đồng thời giúp bạn kết hợp với nhiều kiểu quần và váy.

Bảng màu khoảng ba đến bốn sắc độ dịu cũng dễ mặc hơn khi mới thử kiểu áo này. Chẳng hạn, nền trắng sữa phối xanh lá trầm và nâu gỉ sắt mang vẻ ấm áp, còn nền xám điểm xanh navy cho cảm giác gọn gàng. Khi áo đã có nhiều chi tiết, quần hoặc chân váy một màu sẽ giúp tổng thể rõ ràng hơn.





Phom hơi rộng, độ dày vừa phải để mặc theo lớp

Áo cổ tròn là lựa chọn quen thuộc, dễ mặc riêng hoặc phối với sơ mi. Một số mẫu cổ V nhỏ tạo thêm khoảng thoáng ở phần cổ. Hãy chọn thân áo có độ rộng vừa đủ để cử động và mặc thêm lớp mỏng bên trong, đồng thời để ý đường vai có rơi tự nhiên hay không.

Len merino pha hoặc chất liệu dệt có độ dày mỏng đến vừa là gợi ý từ bản gốc cho thời điểm chuyển mùa. Khi thử, hãy kiểm tra cảm giác ở cổ và cổ tay, nơi vải thường tiếp xúc trực tiếp với da. Mặt len dệt đều, bo cổ và bo tay co hồi tốt cũng là những chi tiết đáng xem trước khi mua.

Màu nền dịu làm nổi bật nét cổ điển

Trắng sữa, yến mạch, xám và camel đậm đều dễ kết hợp với tủ đồ thu. Những màu nhấn như xanh lá phủ xám, nâu gỉ sắt, đỏ rượu hoặc navy khiến họa tiết hiện rõ mà vẫn giữ được vẻ mềm mại.

Nếu muốn mặc đi làm, thử áo nền yến mạch với quần tây nâu và loafer. Áo nền xám đi cùng jeans xanh đậm hợp cho ngày cuối tuần. Với chân váy midi trơn, bạn có thể sơ vin nhẹ vạt trước để giữ đường eo rõ hơn, nhất là khi áo có phom rộng.

Mặc riêng đầu thu, khoác thêm áo khi trời lạnh

Những ngày se mát, chiếc áo họa tiết đã đủ làm điểm nhấn, chỉ cần thêm túi trơn và giày đơn giản. Khi nhiệt độ giảm, khoác trench coat hoặc áo dạ mở cúc để dải họa tiết quanh cổ vẫn lộ ra.

Một cách khác là mặc sơ mi trắng bên trong, để lộ nhẹ cổ áo. Lớp trắng nhỏ ấy giúp bộ đồ có nét học đường, đặc biệt khi phối với quần tây và loafer. Với kiểu áo này, chính sự lặp lại màu sắc giữa họa tiết, quần và phụ kiện sẽ khiến tổng thể trông liền mạch hơn.