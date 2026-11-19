Miss Universe France 2026 đã tìm ra đại diện chính thức là Garance Authié. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thu hút nhiều ý kiến trái chiều, bên cạnh những lời bàn luận về quy trình lựa chọn còn có không ít bình luận tập trung vào nhan sắc và vóc dáng nổi bật của tân hoa hậu. Sở hữu chiều cao ấn tượng, đôi chân dài, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh cuốn hút, Garance mang vẻ đẹp đậm chất người mẫu thời trang. Với nhiều khán giả, diện mạo của cô nổi bật đến mức dù có những tranh cãi xoay quanh cuộc thi, sức hút ngoại hình vẫn là điều khó phủ nhận.

Sau khi kết quả được công bố, Miss Universe France 2026 vấp phải một số nghi vấn về tính minh bạch trong khâu lựa chọn. Có ý kiến cho rằng Garance Authié dường như đã được ban tổ chức ưu ái, thậm chí đặt nghi vấn cô là người được chọn sẵn thay vì chiến thắng qua một cuộc thi theo hình thức truyền thống. Dù vậy, cần phân biệt rõ giữa những lời đồn đoán trên mạng xã hội và thông tin đã được xác nhận. Theo thông báo chính thức, Garance được hội đồng lãnh đạo lựa chọn vào ngày 18/10, sau khi ba gương mặt cuối cùng được xác định từ ngày 5/10. Hiện chưa có bằng chứng công khai chứng minh những cáo buộc dàn xếp kết quả, vì vậy các nghi vấn này vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Đây cũng là một mùa giải đặc biệt của Miss Universe France, khi tổ chức Miss France không còn đảm nhận việc lựa chọn đại diện Pháp tham dự Miss Universe từ năm 2026. Thay vào đó, một tổ chức và hội đồng tuyển chọn mới được thành lập để tìm kiếm gương mặt đại diện quốc gia. Theo thông tin từ ban tổ chức, thí sinh có thể đăng ký trực tiếp mà không cần trải qua hệ thống thi hoa hậu cấp vùng như trước. Sự thay đổi về cách thức tuyển chọn khiến mùa giải đầu tiên theo mô hình mới nhận được nhiều sự chú ý.

Sinh năm 2004, Garance Authié được giới thiệu là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang từ rất sớm. Cô bắt đầu làm người mẫu và tiếp xúc với sàn diễn catwalk khi mới 9 tuổi, sau đó có cơ hội xuất hiện trong một số chiến dịch quảng bá của các thương hiệu thời trang. Nhờ quá trình hoạt động lâu năm, Garance sở hữu phong thái trình diễn khá tự nhiên, biết cách kiểm soát ánh mắt, biểu cảm và chuyển động cơ thể trước ống kính. Đây cũng là lợi thế giúp cô tạo được hình ảnh chuyên nghiệp, có phần khác biệt so với vẻ đẹp thường thấy ở các cuộc thi hoa hậu.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Garance còn được giới thiệu có nền tảng học vấn đáng nể. Cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và có khả năng sử dụng bốn ngôn ngữ gồm tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Italy. Nếu những yếu tố này được phát huy tốt trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, đây sẽ là điểm cộng đáng kể, bởi một đại diện Miss Universe không chỉ cần ngoại hình nổi bật mà còn phải có khả năng giao tiếp, ứng xử và thể hiện quan điểm trước công chúng.

Điểm khiến Garance Authié được nhắc đến nhiều nhất vẫn là vóc dáng và đường nét gương mặt nổi bật. Với chiều cao được giới thiệu ở mức 1,79 m, cô sở hữu tỷ lệ cơ thể thanh mảnh, đôi chân dài và dáng đi uyển chuyển. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh cùng những đường nét thanh tú tạo nên diện mạo mang đậm vẻ đẹp châu Âu. Khi xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang hay trình diễn trang phục, Garance dễ dàng gợi liên tưởng đến các người mẫu trên sàn diễn cao cấp hơn là hình ảnh một thí sinh hoa hậu thông thường.

Đặc biệt, kinh nghiệm catwalk từ nhỏ giúp cô có lợi thế trong việc thể hiện trang phục. Những bước đi dứt khoát, dáng đứng tự tin và khả năng tạo dáng trước ống kính góp phần làm nổi bật vóc dáng vốn đã có nhiều ưu điểm. Đây là yếu tố quan trọng nếu Garance muốn tạo dấu ấn tại Miss Universe 2026, nơi các thí sinh không chỉ được đánh giá qua nhan sắc mà còn cần thể hiện bản lĩnh sân khấu và phong thái của một đại diện quốc gia.

Dĩ nhiên, ngoại hình nổi bật chưa thể bảo đảm thành tích tại đấu trường quốc tế. Garance vẫn cần chứng minh khả năng ứng xử, giao tiếp và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc thi. Tuy nhiên, xét riêng về lợi thế hình thể, kinh nghiệm trình diễn và thần thái thời trang, cô rõ ràng là một gương mặt đáng chú ý. Bất chấp những tranh luận còn đang tiếp diễn, tân Miss Universe France 2026 vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ trước diện mạo nổi bật của mình. Liệu Garance Authié có thể biến những lợi thế ấy thành dấu ấn thực sự tại Miss Universe 2026?