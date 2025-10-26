Muốn hoàn tiền phải… quay clip tát con: Điều kiện buôn bán gây chấn động MXH Trung Quốc

Một nền tảng mua bán đồ sưu tầm trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc đang bị réo tên dữ dội trên mạng sau khi bị tố “ra điều kiện hoàn tiền bằng bạo lực gia đình”.

Câu chuyện bắt đầu khi Li Yun - mẹ của một bé gái 11 tuổi phát hiện con lén dùng hơn 500 nhân dân tệ (70 USD - khoảng 1,8 triệu đồng) để mua thẻ bài trên ứng dụng Qiandao, nền tảng dẫn đầu thị trường đồ sưu tầm cũ với tổng giao dịch vượt 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) chỉ tính đến năm 2025. Giao dịch được thực hiện chưa đầy 2 giờ, Li lập tức liên hệ người bán xin hủy đơn.

Nhưng thay vì xử lý thông thường, người bán cáo buộc cô “giả vờ là trẻ vị thành niên để cố tình hủy đơn”, rồi gửi lại thứ gọi là “Thông báo hoàn tiền nhỏ”- một bản “điều khoản” gây rợn gáy.

Điều kiện hoàn tiền: phải đánh con, có âm thanh “rõ ràng”

Người bán yêu cầu Li quay một video 5 phút liền mạch, không cắt dựng, ghi lại cảnh cha mẹ tát con, nhấn mạnh “Video không được tạm dừng và tiếng tát phải nghe rõ ràng". Không dừng ở đó, thông báo còn yêu cầu: Quay tối thiểu 3 phút cảnh cha/mẹ mắng chửi con trước camera; Bé phải tự viết thư xin lỗi 1.000 ký tự, ký tên, lăn vân tay; Thư phải được đọc to, trong video và cả cha mẹ – con đều xuất hiện rõ mặt.

Khi Li cầu cứu bộ phận hỗ trợ nền tảng, câu trả lời nhận được là: “Nền tảng không thể cưỡng chế. Hai bên tự thương lượng.”

Nền tảng phủi trách nhiệm – luật sư phản pháo: đây là hành vi kích động bạo lực

Ngày 20/10, Qiandao ra thông cáo: tranh chấp “xuất phát từ mua bán cá nhân”, “Thông báo hoàn tiền nhỏ” do người bán gửi, không phải chính sách nền tảng. Họ cam kết sẽ “hướng dẫn người dùng hành xử văn minh”.

Tuy nhiên, theo luật sư Fu Jian, Giám đốc Công ty luật Henan Zejin: “Yêu cầu này vi phạm Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên. Nó kích động và ép buộc cha mẹ thực hiện bạo lực với trẻ - đây là hành vi bị cấm tuyệt đối.”

Bài đăng do IFENG.com đưa tin nhanh chóng tạo trận chiến quan điểm. Quan điểm ủng hộ người bán là: “Con tiêu tiền sai luật lại đòi hoàn? Vì sao người bán phải chịu dùng dằng này?”. Quan điểm phản đối dữ dội: “Đây không còn là thương mại, đây là biến tướng của hành vi làm nhục người khác"; “Dịch vụ hậu mãi bây giờ là… đánh con để lấy tiền?”; “Người bán nên tự tát mình tỉnh táo trước khi tiếp tục kinh doanh.”

Từ một giao dịch 70 USD, vụ việc leo thẳng lên mặt bàn pháp lý và đạo đức, buộc cả xã hội phải hỏi lại: doanh nghiệp được phép đi xa đến đâu trong việc “bảo vệ lợi ích”?

Nền tảng tỷ đô chọn đứng ngoại biên, nhưng dư luận không để mọi thứ yên. Bởi ngay cả khi tranh chấp tài chính có thể thương lượng, thì việc lấy bạo lực trẻ em làm điều kiện giao dịch là lằn ranh đỏ không thể vượt.

Theo SCMP