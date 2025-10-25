Con gái chị đẹp Phương Vy gây sốt khi xuất hiện trong MV ca ngợi vẻ đẹp phụ nữ của mẹ: Thần thái ngút ngàn, nét "lai Tây" xinh như thiên thần

Phương Vy Idol - Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên, vừa đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng với MV mang tên "SLAYDEE". Đây là một dự án âm nhạc cá nhân mà cô tâm huyết lựa chọn để truyền tải thông điệp về sự tự tin, phá bỏ định kiến và yêu thương bản thân.

Điểm đặc biệt khiến khán giả càng thêm chú ý là trong MV "SLAYDEE", ngoài mẹ là Phương Vy xuất hiện, còn có sự góp mặt của người mà cô gọi là "nhân vật đặc biệt nhất", cô con gái rượu của mình. Sự xuất hiện của bé không chỉ làm tăng thêm cảm xúc cho sản phẩm mà còn thể hiện một khía cạnh rất riêng: hành trình nghệ thuật gắn kết với gia đình, và tinh thần nữ quyền được truyền từ mẹ sang con.

Con gái Phương Vy Idol tên là Ailani (sinh năm 2016) - con gái đầu lòng của nữ ca sĩ và ông xã người Mỹ. Ngay từ khi còn bé xíu, cô bé Ailani đã thu hút truyền thông bởi nét đẹp "lai Tây": sống mũi cao, mắt to và chiều cao nổi bật - những đặc điểm được cho là thừa hưởng từ bố là người Mỹ, và mẹ là người Việt Nam.

Chính sự giao thoa văn hoá và ngoại hình này khiến Ailani nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện cùng mẹ, đồng thời là "bảo chứng" cho vẻ đẹp đa quốc gia của thế hệ kế Gen Alpha.

Không chỉ xinh đẹp, Ailani còn là một cô bé năng động, thích khám phá và yêu nghệ thuật. Cô bé được mẹ khuyến khích tham gia nhiều hoạt động khác nhau như vẽ tranh, catwalk, ca hát và vận động thể thao.

Bé Ailani gây chú ý khi cùng mẹ tham gia một số hoạt động biểu diễn, được khen ngợi có phong thái tự tin và thần thái "ngôi sao nhí". Một số tờ báo thậm chí ví von cô bé là "hoa hậu tương lai" nhờ ngoại hình nổi bật và cách thể hiện chững chạc trước ống kính.

Phương Vy và Sean Trace kết hôn vào tháng 3 năm 2015, sau nhiều năm tìm hiểu và gắn bó. Họ hiện có một cô con gái duy nhất là Ailani. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Hiện tại, gia đình nhỏ của Phương Vy đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, nơi nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động nghệ thuật và phát triển các dự án cá nhân. Bên cạnh đó, họ vẫn thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là những chuyến thăm bà nội của Ailani ở bang California hoặc đi du lịch tại Hawaii. Chính môi trường sống đa văn hóa này giúp Ailani được tiếp xúc song ngữ, hiểu biết sâu hơn về cả hai nền văn hoá Việt - Mỹ.

Phương Vy từng chia sẻ rằng, điều cô tự hào nhất không chỉ là thành công trong âm nhạc, mà là việc được chứng kiến con gái lớn lên trong tình yêu và sự tôn trọng. Nữ ca sĩ luôn hướng con đến lối sống tích cực, nhân hậu và biết yêu thương bản thân - đúng như tinh thần mà cô thể hiện trong MV "SLAYDEE".