Muốn có mái tóc khỏe mạnh trong mùa đông đừng bỏ lỡ những thực phẩm này

Vitamin C giúp tóc chắc khỏe: Vitamin C hỗ trợ quá trình hấp thu sắt nên thực phẩm giàu khoáng chất này nên ăn cùng với thực phẩm giàu chất sắt. Vitamin C giúp sản xuất collagen giúp củng cố các mao mạch cung cấp cho các sợi tóc. Do đó, bạn đừng bỏ qua nguồn Vitamin C từ các loại thực phẩm như quả lý chua đen, quả việt quất, bông cải xanh, ổi, quả kiwi, cam, đu đủ, dâu tây và khoai lang.