Mùa Thu rất cần: 5 kem chống nắng vừa bảo vệ da vừa dưỡng ẩm, giúp da căng mịn suốt cả ngày

Nhiều người cho rằng khi bước sang mùa Thu, thời tiết mát mẻ hơn thì không cần chú trọng kem chống nắng như mùa hè. Thực tế, tia UVA – tác nhân gây lão hóa, nám và nếp nhăn – vẫn hoạt động mạnh quanh năm, kể cả khi trời nhiều mây hay nhiệt độ giảm. Vì vậy, kem chống nắng vẫn là bước không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da.

Điểm khác biệt là vào mùa Thu, làn da thường bắt đầu khô hơn do độ ẩm không khí giảm. Nếu tiếp tục sử dụng những loại kem chống nắng có khả năng kiềm dầu mạnh như mùa hè, da rất dễ bị khô căng, bong tróc hoặc lớp nền trang điểm bị mốc. Đây là thời điểm bạn nên ưu tiên những sản phẩm vừa chống nắng tốt vừa bổ sung độ ẩm để duy trì làn da mềm mại, căng bóng. Dưới đây là 5 loại kem chống nắng rất phù hợp cho thời tiết mùa Thu.

1. Anessa Moisture UV Gel SPF50+ PA++++

Anessa vốn nổi tiếng với khả năng chống nắng bền bỉ, nhưng dòng Moisture UV Gel lại được nhiều người yêu thích nhờ khả năng dưỡng ẩm vượt trội. Sản phẩm có kết cấu dạng gel sữa mỏng nhẹ, dễ tán và thẩm thấu nhanh vào da. Sau khi thoa, kem để lại lớp finish căng khỏe tự nhiên thay vì khô lì như nhiều dòng chống nắng kiềm dầu. Ngoài chỉ số chống nắng SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da trước tia UVA và UVB, sản phẩm còn bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp da luôn mềm mịn trong suốt nhiều giờ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho da thường, da hỗn hợp và da khô vào mùa Thu.

Nơi mua: Anessa

2. Paula's Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense SPF30

Nếu bạn vừa muốn chống nắng vừa quan tâm đến chống lão hóa, Paula's Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense là cái tên rất đáng cân nhắc. Sản phẩm sử dụng màng lọc chống nắng khoáng kết hợp nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng và ô nhiễm môi trường. Điểm đặc biệt là kem có màu beige nhẹ giúp hiệu chỉnh sắc da, làm đều màu da tự nhiên mà không cần dùng thêm kem nền. Chất kem mềm mượt, không gây khô căng và đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

3. d'Alba Waterfull Essence Sun Cream SPF50+ PA++++

Là một trong những dòng kem chống nắng nổi tiếng tại Hàn Quốc, d'Alba Waterfull Essence Sun Cream được ví như một loại "kem dưỡng có thêm khả năng chống nắng". Sản phẩm có kết cấu essence mỏng nhẹ, giàu độ ẩm và mang lại hiệu ứng da căng bóng khỏe mạnh. Sau khi thoa, làn da có cảm giác mềm mịn, đủ ẩm nhưng không hề nhờn rít. Ngoài khả năng chống nắng phổ rộng SPF50+ PA++++, kem còn bổ sung nhiều thành phần dưỡng da, rất phù hợp với những người có làn da khô hoặc thường xuyên ngồi điều hòa.

4. Laneige Water Bank UV Barrier Sunscreen SPF50+ PA++++

Nhắc đến các sản phẩm cấp ẩm, Laneige luôn là cái tên được nhiều tín đồ skincare yêu thích. Water Bank UV Barrier Sunscreen cũng không ngoại lệ. Lấy cảm hứng từ dòng dưỡng ẩm Water Bank nổi tiếng, sản phẩm vừa giúp chống nắng vừa bổ sung độ ẩm cho da suốt cả ngày. Kem có kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, không để lại vệt trắng và mang lại lớp finish căng bóng rất tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người có làn da thiếu nước hoặc thường xuyên gặp tình trạng bong tróc khi thời tiết chuyển mùa.

Nơi mua: Laneige

5. Innisfree Hyaluron Moist Sunscreen SPF50+ PA++++

Nếu yêu thích cảm giác nhẹ mặt, Innisfree Hyaluron Moist Sunscreen là sản phẩm rất đáng trải nghiệm. Đúng như tên gọi, kem chống nắng được bổ sung Hyaluronic Acid giúp cấp nước cho làn da ngay trong khi chống nắng. Kết cấu kem mỏng, dễ tán và không gây bết dính, rất phù hợp để sử dụng hằng ngày. Sau khi thoa, da có độ bóng nhẹ khỏe khoắn, đồng thời lớp nền trang điểm cũng bền và mịn hơn nhờ làn da đủ ẩm. Đây là lựa chọn lý tưởng cho da thường, da hỗn hợp thiên khô và da khô trong mùa Thu.

Nơi mua: Innisfree

Thời tiết mùa Thu mát mẻ hơn nhưng không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua kem chống nắng. Thay vào đó, hãy lựa chọn những sản phẩm vừa bảo vệ da trước tia UV vừa bổ sung độ ẩm để hạn chế tình trạng khô căng, bong tróc khi giao mùa. Anessa Moisture UV Gel, Paula's Choice Resist Super-Light Wrinkle Defense, d'Alba Waterfull Essence Sun Cream, Laneige Water Bank UV Barrier Sunscreen và Innisfree Hyaluron Moist Sunscreen đều là những lựa chọn đáng đầu tư nếu bạn muốn duy trì làn da khỏe mạnh, căng mịn và rạng rỡ suốt mùa Thu.