Bác sĩ thẩm mỹ khuyến cáo thận trọng với một số loại kem chống nắng hóa học

Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Mỹ cho rằng người dùng nên chú ý đến bảng thành phần và cân nhắc ưu tiên các dòng kem chống nắng khoáng thay vì một số công thức chống nắng hóa học.

Vì sao một số kem chống nắng hóa học gây tranh cãi?

Bác sĩ Daniel Barrett, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Beverly Hills (California, Mỹ), cho biết ông có xu hướng lựa chọn kem chống nắng vật lý trong thực hành và sử dụng hằng ngày. Theo ông, một số hoạt chất chống nắng hóa học có thể được hấp thụ qua da, vì vậy cần được nghiên cứu kỹ hơn về mức độ an toàn khi sử dụng thường xuyên trong thời gian dài.

Ông nhấn mạnh rằng các sản phẩm chống nắng hóa học hiện vẫn được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép lưu hành. Tuy nhiên, từ góc độ cá nhân và kinh nghiệm chuyên môn, ông vẫn ưu tiên các công thức khoáng chất do đánh giá chúng có tác động nhẹ nhàng hơn với làn da.

Thành phần được chuyên gia khuyến nghị nên lưu ý

Trong số các hoạt chất chống nắng hóa học, avobenzone là thành phần được bác sĩ Barrett nhắc đến nhiều nhất. Ông cho biết một số nghiên cứu gần đây đã đặt ra những câu hỏi về khả năng hấp thụ của hoạt chất này vào cơ thể, dù hiện chưa có kết luận rằng avobenzone gây hại khi sử dụng đúng hướng dẫn. Chính vì vậy, người tiêu dùng nên dành thời gian đọc bảng thành phần thay vì chỉ lựa chọn sản phẩm theo thương hiệu hoặc chỉ số SPF.

Kem chống nắng khoáng hoạt động như thế nào?

Theo bác sĩ Barrett, những sản phẩm chứa zinc oxide (oxit kẽm) và titanium dioxide (titan dioxit) là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là hai hoạt chất thường xuất hiện trong kem chống nắng vật lý.

Khác với kem chống nắng hóa học vốn hấp thụ tia UV rồi chuyển đổi thành nhiệt, kem chống nắng khoáng tạo một lớp bảo vệ trên bề mặt da, giúp phản xạ và phân tán phần lớn tia cực tím trước khi chúng tác động đến da. Nhờ cơ chế này, nhiều người có làn da nhạy cảm cũng cảm thấy dễ dung nạp hơn.

Một số dòng sản phẩm được đánh giá tích cực

Dựa trên tiêu chí ưu tiên thành phần khoáng chất, bác sĩ Barrett cho biết ông đánh giá cao một số thương hiệu như ZO Skin Health , iS Clinical , Colorescience và Summer Fridays . Điểm chung của các sản phẩm này là sử dụng zinc oxide hoặc titanium dioxide làm thành phần chống nắng chính.

Tuy nhiên, việc lựa chọn sản phẩm vẫn nên dựa trên loại da, nhu cầu sử dụng và khả năng phù hợp với từng cá nhân, thay vì chỉ dựa vào khuyến nghị của một chuyên gia.

Kem chống nắng không phải là "lá chắn" duy nhất

Các chuyên gia da liễu đều thống nhất rằng kem chống nắng chỉ là một phần trong chiến lược bảo vệ da trước tia UV. Để giảm nguy cơ tổn thương da do ánh nắng, người dùng vẫn nên kết hợp nhiều biện pháp như đội mũ rộng vành, mặc quần áo chống nắng, đeo kính râm và hạn chế ở ngoài trời quá lâu trong khoảng thời gian nắng gắt, đặc biệt từ giữa trưa đến đầu giờ chiều.

Việc sử dụng kem chống nắng đúng lượng, bôi lại sau mỗi 2-3 giờ khi hoạt động ngoài trời và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da vẫn là những yếu tố quan trọng giúp phát huy hiệu quả bảo vệ da lâu dài.