5 kem chống nắng mới đáng mua nhất mùa hè: Mỏng nhẹ, đẹp da, chống nắng cực đỉnh

Mỗi năm, thị trường mỹ phẩm lại đón chào hàng loạt sản phẩm chống nắng mới với công thức ngày càng hiện đại. Nếu trước đây kem chống nắng thường bị chê vì bí da, trắng bệch hoặc dễ vón cục thì các phiên bản mới lại tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, vừa bảo vệ da vừa kiêm luôn nhiều công dụng dưỡng da. Đặc biệt trong mùa hè, một sản phẩm chống nắng tốt không chỉ giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV mà còn góp phần hạn chế sạm nám, lão hóa sớm và duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Chính vì vậy, ngay khi ra mắt, nhiều dòng kem chống nắng mới đã nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng làm đẹp bàn tán sôi nổi. Nếu đang muốn đổi sang một sản phẩm mới, đây là 5 cái tên rất đáng để bạn tham khảo.

1. Cocoon Sữa Chống Nắng Vô Cơ Sen Hậu Giang

Đây là một trong những sản phẩm mới nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng yêu mỹ phẩm Việt. Sau thành công của nhiều dòng chăm sóc da thuần chay, Cocoon tiếp tục giới thiệu Sữa Chống Nắng Vô Cơ Sen Hậu Giang, hướng đến những làn da nhạy cảm hoặc yêu thích kem chống nắng vật lý. Sản phẩm sử dụng màng lọc chống nắng vô cơ kết hợp chiết xuất sen Hậu Giang cùng nhiều thành phần dưỡng ẩm giúp hạn chế cảm giác khô căng thường gặp ở kem chống nắng vật lý truyền thống. Kết cấu dạng sữa khá lỏng, dễ tán, để lại lớp finish tự nhiên, không quá trắng bệch nếu thoa đúng lượng. Đây là lựa chọn phù hợp với những người ưu tiên bảng thành phần lành tính và muốn bảo vệ da hằng ngày.

Nơi mua: Cocoon

2. Biore UV Aqua Rich Airy Hold Cream SPF50+ PA++++

Biore vốn nổi tiếng với các dòng kem chống nắng có kết cấu mỏng nhẹ, và phiên bản Airy Hold Cream mới tiếp tục phát huy thế mạnh này. Ngay từ lần đầu sử dụng, sản phẩm gây ấn tượng với chất kem mềm mịn, tán rất nhanh và gần như tan ngay trên da. Lớp finish khô ráo nhưng vẫn giữ được độ ẩm nhẹ, không gây cảm giác nặng mặt hay bí bách trong thời tiết nóng. Chỉ số SPF50+ PA++++ giúp bảo vệ da hiệu quả trước cả tia UVA và UVB, rất phù hợp với những người thường xuyên di chuyển ngoài trời. Đây là dòng kem chống nắng lý tưởng cho da dầu, da hỗn hợp hoặc những ai thích cảm giác nhẹ tênh như không thoa gì.

Nơi mua: Biore

3. INNISFREE Daily UV Dewy Barrier SPF50+ PA++++

Nếu yêu thích làn da căng bóng kiểu Hàn Quốc, bạn có thể cân nhắc Daily UV Dewy Barrier - dòng kem chống nắng mới của INNISFREE. Không chỉ tập trung vào khả năng chống nắng, sản phẩm còn chú trọng củng cố hàng rào bảo vệ da nhờ bổ sung các thành phần dưỡng ẩm và làm dịu. Chất kem mỏng, dễ tán, sau khi thoa để lại hiệu ứng glowy nhẹ khỏe khoắn chứ không bóng dầu. Da trông tươi tắn hơn mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Những người có làn da thường, da khô hoặc hỗn hợp thiên khô sẽ đặc biệt yêu thích cảm giác mềm mượt mà sản phẩm mang lại.

Nơi mua: INNISFREE

4. Dear, Klairs Blue Supple Tone Up Sun Essence SPF50+ PA++++

Dear, Klairs luôn được biết đến với những sản phẩm dịu nhẹ dành cho làn da nhạy cảm, và dòng Blue Supple Tone Up Sun Essence cũng không ngoại lệ. Điểm nổi bật của sản phẩm là sự kết hợp giữa kem chống nắng và essence dưỡng da. Kết cấu mỏng nhẹ, giàu độ ẩm giúp da luôn mềm mịn suốt nhiều giờ. Ngoài khả năng chống nắng phổ rộng, sản phẩm còn mang đến hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng, giúp da sáng hơn một cách tự nhiên mà không bị trắng bệch. Lớp finish trong trẻo khiến nhiều người lựa chọn sản phẩm này để thay thế kem lót hoặc dùng riêng trong những ngày không muốn trang điểm cầu kỳ.

5. OLAY SUPER SPF50+ PA++++ 3-in-1

OLAY tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm chống nắng với SUPER SPF50+ PA++++ 3-in-1, hướng đến những người muốn tối giản quy trình chăm sóc da buổi sáng. Đúng như tên gọi, sản phẩm kết hợp ba công dụng trong một: chống nắng, dưỡng ẩm và hỗ trợ làm sáng da. Chất kem mềm mịn, thẩm thấu khá nhanh, không gây nhờn dính. Sau khi thoa, da có độ bóng khỏe nhẹ, rất phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên. Ngoài khả năng bảo vệ da trước tia UV, công thức còn bổ sung nhiều thành phần dưỡng giúp duy trì độ ẩm và cải thiện vẻ rạng rỡ của làn da khi sử dụng lâu dài.

Nơi mua: OLAY

Một sản phẩm chống nắng tốt không chỉ có SPF cao mà còn cần phù hợp với loại da và nhu cầu sử dụng. Da dầu nên ưu tiên kết cấu gel hoặc sữa mỏng nhẹ, trong khi da khô sẽ phù hợp hơn với các dòng giàu dưỡng ẩm. Bên cạnh đó, dù sử dụng sản phẩm nào, bạn cũng nên thoa đủ lượng khoảng 1/4 thìa cà phê cho toàn bộ khuôn mặt, đồng thời thoa lại sau mỗi 2-3 giờ nếu hoạt động ngoài trời. Việc kết hợp kem chống nắng với mũ rộng vành, khẩu trang, kính râm và áo chống nắng cũng giúp tăng hiệu quả bảo vệ da trước tác hại của tia UV.

Với thiết kế hiện đại, kết cấu dễ chịu cùng nhiều công dụng tích hợp, Cocoon Sữa Chống Nắng Vô Cơ Sen Hậu Giang, Biore UV Aqua Rich Airy Hold Cream, INNISFREE Daily UV Dewy Barrier, Dear, Klairs Blue Supple Tone Up Sun Essence và OLAY SUPER SPF50+ PA++++ 3-in-1 đều là những cái tên nổi bật vừa gia nhập thị trường nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các tín đồ làm đẹp. Nếu đang muốn "lên đời" kem chống nắng cho mùa hè này, đây đều là những lựa chọn đáng để trải nghiệm.