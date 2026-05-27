Theo các bác sĩ da liễu, một sản phẩm chống nắng chỉ tập trung vào SPF cao nhưng không có khả năng chống nắng phổ rộng thực chất chưa đủ để bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời.

Bác sĩ David Kim

Những loại kem chống nắng phổ rộng sẽ có bao bì ghi broad spectrum. "Điều này có nghĩa là kem chống nắng của bạn cung cấp khả năng bảo vệ cả tia UVB và UVA" – bác sĩ David Kim chia sẻ với trang Allure.

SPF chủ yếu phản ánh khả năng chống tia UVB – loại tia gây cháy nắng, đỏ rát và sạm da bề mặt. Tuy nhiên, UVA mới là "thủ phạm âm thầm" khiến da lão hóa nhanh, hình thành nếp nhăn, đốm nâu và làm suy giảm collagen theo thời gian. Đáng nói là tia UVA có thể xuyên qua cửa kính, tồn tại quanh năm kể cả khi trời râm mát.

Chính vì vậy, khi mua kem chống nắng, điều đầu tiên cần tìm không phải là SPF 70 hay SPF 100, mà là dòng chữ "Broad Spectrum" (chống nắng phổ rộng) trên bao bì. Điều này cho thấy sản phẩm có khả năng bảo vệ da trước cả UVA và UVB.

Nhiều chuyên gia còn cho rằng một loại kem chống nắng SPF vừa phải nhưng chống nắng phổ rộng vẫn hiệu quả hơn sản phẩm SPF rất cao nhưng không chống được UVA. Bởi nếu chỉ ngăn UVB mà bỏ qua UVA, làn da vẫn tiếp tục chịu tổn thương mỗi ngày mà người dùng khó nhận ra ngay lập tức.

Dù bạn sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF cao ngất ngưởng nhưng không có khả năng chống nắng phổ rộng thì nó vẫn chưa đủ để bảo vệ da. Bác sĩ da liễu nổi tiếng Joshua Zeichner còn nói thêm: "Bạn chọn sản phẩm có SPF 15 nhưng chống nắng phổ rộng còn hơn chọn sản phẩm có SPF cao nhưng không bảo vệ bạn khỏi tia UVA".

Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner

Ngoài yếu tố phổ rộng, các bác sĩ cũng khuyên nên chọn kem chống nắng có SPF từ 30 trở lên là đủ dùng cho nhu cầu hàng ngày. Chỉ số SPF quá cao chưa chắc tạo khác biệt quá lớn nhưng đôi khi lại khiến chất kem dày, bí hoặc gây cảm giác nặng mặt.

Nếu thường xuyên vận động ngoài trời, đi biển hoặc đổ nhiều mồ hôi, nên ưu tiên sản phẩm có khả năng chống nước. Trên bao bì thường sẽ có ghi "water resistant" cùng thời gian duy trì hiệu quả khi tiếp xúc với nước như 40 phút hoặc 80 phút.

Một lưu ý khác cũng rất nhiều người bỏ quên là thời điểm thoa kem chống nắng. Các chuyên gia khuyên nên bôi trước khi ra ngoài khoảng 15–20 phút để lớp màng chống nắng ổn định trên da. Nếu vừa thoa xong đã ra nắng ngay, khả năng bảo vệ sẽ giảm đi đáng kể.

Bên cạnh đó, dù dùng kem chống nắng mỏng nhẹ hay nâng tone, cuối ngày vẫn nên tẩy trang kỹ. Các thành phần chống nắng, đặc biệt là loại chống nước, có thể bám khá lâu trên da và dễ gây bít tắc lỗ chân lông nếu không làm sạch đúng cách.

Trong thời điểm nắng nóng kéo dài và tia UV liên tục ở mức cao như hiện nay, việc chọn đúng kem chống nắng quan trọng không kém việc dùng đều đặn mỗi ngày. Một sản phẩm phù hợp không chỉ giúp hạn chế sạm nám mà còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa da về lâu dài.

