"Mùa hè vạn dặm cùng con" mùa 2 chính thức khởi động

Mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình cùng nhau tạo nên những ký ức đáng nhớ. Những chuyến đi, những trải nghiệm mới hay đơn giản là những khoảnh khắc đồng hành giữa cha và con đều có thể trở thành dấu ấn theo suốt hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Với mong muốn lan tỏa những giá trị gắn kết gia đình, ekip sản xuất chương trình truyền hình thực tế Cha Con Vạn Dặm tiếp tục phát động mùa 2 cuộc thi “Mùa hè vạn dặm cùng con”, tạo nên một sân chơi ý nghĩa dành cho các gia đình trên khắp cả nước.

Cuộc thi là cơ hội để các ông bố và các con cùng chia sẻ những câu chuyện, khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa hè, những trải nghiệm đặc biệt và hành trình đồng hành đầy cảm xúc bên nhau. Các gia đình sẽ trực tiếp đăng tải bài dự thi dưới dạng video hoặc bộ ảnh kèm bài viết chia sẻ về kỷ niệm, mong muốn mùa hè bên con, hoặc góc nhìn riêng về ý nghĩa của tên gọi “Cha con vạn dặm” trên cộng đồng Vạn Dặm Cùng Con. Mỗi bài dự thi không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đời thường mà còn là những câu chuyện truyền cảm hứng về tình thân, sự thấu hiểu và kết nối giữa cha và con.

Bên cạnh những phần quà hấp dẫn, các bài dự thi xuất sắc còn có cơ hội trở thành một phần của Cha con vạn dặm mùa 2 khi được ghi hình và xuất hiện trong các số phát sóng trên VTV3. Đặc biệt, các gia đình đạt giải còn có cơ hội tham gia những hành trình trải nghiệm cùng chương trình, góp mặt trong MV “Mùa hè vạn dặm”, bộ ảnh kỷ niệm chất lượng cao và cùng hội ngộ trong đêm Gala đặc biệt “Vạn Dặm Cùng Con”.

Cha Con Vạn Dặm hiện phát sóng từ thứ Ba đến Chủ Nhật hàng tuần lúc 7h10 trên VTV3 và 8h30 trên kênh YouTube của chương trình.