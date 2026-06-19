Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vào tối ngày 10/06, một nhóm khoảng 3-4 bé trai lớn đang tụ tập đá bóng khá hăng say ngay tại khoảng sân rộng trước nhà. Đáng chú ý, ở góc sân cũng có sự xuất hiện của người lớn và một vài em nhỏ tuổi hơn (khoảng 2-3 tuổi) đang chơi đùa xung quanh.

Do mải mê đuổi theo trái bóng, các cầu thủ nhí liên tục tung ra những cú sút với lực rất mạnh, bóng bay đập mạnh vào tường vách và cửa cổng tạo ra những tiếng động lớn. Trận đấu càng lúc càng kịch tính khi các bé trai không ngừng tranh chấp, lừa bóng và dứt điểm mà quên mất sự hiện diện của những đứa trẻ nhỏ hơn đang đi lại tự do trong sân.

Em bé bị ngã do vô tình va chạm với các anh lớn

Đỉnh điểm của sự nguy hiểm diễn ra khi một bé trai lớn trong lúc chạy đuổi theo bóng với tốc độ khá nhanh. Đúng lúc này, một bé gái nhỏ đang đứng ngơ ngác, thậm chí con vui vẻ chạy theo các anh thì bị anh lớn đang chạy va phải với lực rất mạnh khiến bé ngã ngửa đập đầu xuống đất. Lúc này, người lớn và các anh lớn mới hốt hoảng chạy lại đỡ bé dậy.

Đoạn clip được đăng tải và có rất nhiều mình luận cho rằng cú ngã khá mạnh và gia đình nên đưa bé đi bệnh viện kiểm tra va đập. Tuy nhiên, được biết, mẹ của bé đã theo dõi và không thấy con có vấn đề bất thường, vẫn ăn ngoan ngủ ngoan như bình thường.

Rất may mắn cú va đập mạnh không ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé. Tuy nhiên, qua sự việc này cũng là bài học đắt giá cho các gia đình có con nhỏ.

1. Không chủ quan khi để trẻ lớn và trẻ nhỏ chơi chung không gian:

Trẻ lớn (tầm tuổi tiểu học, trung học) khi chơi các trò vận động mạnh như đá bóng, chạy nhảy thường không thể kiểm soát hết được không gian xung quanh cũng như lực chân của mình. Trẻ nhỏ (độ tuổi chập chững) lại chưa có phản xạ tự vệ, rất dễ gặp chấn thương nguy hiểm nếu bị bóng đập trúng hoặc bị va quệt ngã.

2. Giám sát sát sao của người lớn:

Trong clip, dù có người lớn ở sân nhưng do sự chú ý bị phân tán, tình huống nguy hiểm đã xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng ngăn chặn.

3. Phân chia khu vực vui chơi hợp lý:

Đối với các môn thể thao có tính va chạm cao hoặc dùng lực mạnh như đá bóng, phụ huynh nên nhắc nhở các bé lớn chơi ở sân thể thao chuyên dụng hoặc không gian trống không có trẻ nhỏ. Nếu chơi trong sân nhà, cần đảm bảo các bé nhỏ tuổi đã được đưa vào khu vực an toàn.

Đoạn clip là một lời nhắc nhở vô cùng giá trị cho các mẹ: Tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, ngay cả trong chính khuôn viên sân nhà tưởng chừng như an toàn nhất. Đừng để một phút lơ là đổi lấy sự hối hận muộn màng!