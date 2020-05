Mùa hè mua áo phông hay thấy in logo thế này, phải thông minh "tuyệt đỉnh" mới biết nguyên nhân tại sao

Mùa hè đến đương nhiên là lúc dân tình cũng thi nhau diện áo thun, vừa đơn giản lại thoải mái và ưng mắt hết sức. Nhưng diện áo thun bao năm nay, có một chi tiết mà tôi vẫn mãi không hiểu tại sao đó chính là: phần logo in chìm sau cổ áo.



Theo bạn tại sao nhà sản xuất lại sáng tạo ra chi tiết thú vị này?

Nếu bạn nghĩ họ làm vậy vì đẹp, thì đúng rồi đấy, phần logo in chìm vào cổ áo rõ ràng trông đẹp và sang hơn hẳn những mẫu tag đính rời lẻ.

Nhưng không chỉ có lý do thẩm mỹ, đây còn là ý tưởng thông minh tuyệt đỉnh các các nhà sản xuất thời trang. Phần tag in này sẽ giúp họ tiết kiệm được khối tiền, thay vì phải sản xuất phần tag riêng lẻ để đính rời vào từng sản phẩm thì họ chỉ cần in trực tiếp thông tin sản phẩm lên phần phía sau cổ áo. Vậy là nhà sản xuất vừa giảm thiểu chi phí tối đa lại vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó việc loại bỏ phần tag thừa thãi cũng giúp người dùng tránh khó chịu khi bị ma sát va chạm với phần vải này.

Như vậy dù chỉ là 1 chi tiết nhỏ nhưng phần tag in này vừa giúp nhà sản xuất tiết kiệm chi phí, người dùng thoải mái hơn khi mặc trang phục, đồng thời vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.