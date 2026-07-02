Mùa hè bé ngủ không ngon? Có thể cha mẹ đang vô tình mắc phải 4 sai lầm này

Vào mùa hè, nhiều cha mẹ nhận thấy con thường trằn trọc, ngủ không sâu giấc, hay thức giữa đêm. Dù đã bật điều hòa và thay quần áo mỏng hơn nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Theo chia sẻ của một bà mẹ có con nhỏ, nguyên nhân nhiều khi không nằm ở cái nóng, mà đến từ những chi tiết rất dễ bị bỏ qua trong quá trình chăm sóc trẻ.

Sai lầm 1: Bật điều hòa quá lạnh

Nhiều người cho rằng trời càng nóng thì càng nên hạ nhiệt độ điều hòa thật thấp để bé ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Khả năng điều hòa thân nhiệt của trẻ nhỏ còn kém hơn người lớn. Nếu phòng quá lạnh, bé có thể bị lạnh bụng hoặc lạnh người, dẫn đến ngủ chập chờn, thường xuyên giật mình và thức giấc.

Nhiệt độ điều hòa được nhiều chuyên gia khuyến nghị là khoảng 26–27°C . Cha mẹ có thể cho bé mặc quần áo hoặc túi ngủ mỏng bằng chất liệu cotton để giữ ấm vùng bụng. Nếu phần gáy của bé ấm, tay chân hơi mát là mức nhiệt phù hợp.

Việc đặt thêm nhiệt kế trong phòng cũng giúp phụ huynh dễ theo dõi nhiệt độ thực tế.

Sai lầm 2: Cho bé ăn hoặc bú quá no trước giờ ngủ

Vào mùa hè, nhiều gia đình ăn tối muộn hơn nên cữ sữa trước khi ngủ cũng dễ nhiều hơn bình thường.

Tuy nhiên, khi bụng quá đầy, trẻ dễ bị đầy hơi, khó chịu, ngủ không yên và hay thức giấc.

Cha mẹ nên cho bé bú hoặc ăn với lượng vừa phải trước giờ ngủ, sau đó bế vác khoảng 10–15 phút để bé ợ hơi rồi mới đặt nằm. Điều này giúp giảm nguy cơ đầy bụng và trào ngược.

Sai lầm 3: Mặc quần áo ngủ không thoáng khí

Không ít phụ huynh chọn cho con những bộ đồ ngủ dày bằng cotton vì nghĩ chất liệu này thấm hút tốt.

Tuy nhiên, một số loại vải cotton dày lại giữ nhiệt, khiến lưng và đầu bé đổ nhiều mồ hôi khi ngủ.

Vào mùa hè, nên ưu tiên các chất liệu mỏng, mềm và thoáng khí như sợi tre (bamboo), modal hoặc cotton mỏng để giúp bé dễ chịu hơn.

Nếu sau khi ngủ dậy tóc và lưng của bé ướt đẫm mồ hôi, rất có thể quần áo đang quá dày hoặc quá bí.

Sai lầm 4: Bé ít vận động vào ban ngày

Do thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình cho trẻ ở trong phòng điều hòa cả ngày.

Điều này khiến trẻ ít vận động, năng lượng không được tiêu hao nên đến tối thường khó ngủ hoặc ngủ không sâu.

Nếu điều kiện thời tiết cho phép, cha mẹ nên cho bé ra ngoài vận động vào buổi sáng từ khoảng 8–9 giờ hoặc chiều mát từ 17–18 giờ , tránh khung giờ nắng gắt giữa trưa.

Chạy nhảy, vui chơi ngoài trời không chỉ giúp trẻ tiêu hao năng lượng mà còn hỗ trợ điều chỉnh đồng hồ sinh học, giúp bé ngủ ngon hơn vào ban đêm.

Một số lưu ý khác giúp bé ngủ ngon trong mùa hè Trước khi bật điều hòa, nên mở cửa sổ khoảng 10 phút để lưu thông không khí, giúp phòng thoáng hơn. Để phòng muỗi đốt, nên ưu tiên sử dụng màn (mùng) thay vì lạm dụng các loại tinh dầu hoặc thuốc xua muỗi, đặc biệt với trẻ nhỏ. Ban ngày, không nên kéo rèm che kín hoàn toàn để trẻ phân biệt được ngày và đêm. Chỉ nên giảm ánh sáng khi ngủ tối để giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định.

Mùa hè, bé ngủ không ngon chưa chắc vì trời nóng

Nhiều trường hợp, nguyên nhân lại đến từ những thói quen chăm sóc hằng ngày như để phòng quá lạnh, cho bé bú quá no, mặc quần áo không phù hợp hoặc ít vận động.

Chỉ cần điều chỉnh những chi tiết nhỏ này, nhiều trẻ sẽ ngủ sâu giấc và ngon hơn mà không cần áp dụng các biện pháp phức tạp.