Mùa hè 2026 nhất định phải có: 6 kiểu váy đẹp "trác tuyệt", nàng nào diện cũng xinh hết phần thiên hạ

Cái hay của váy là nó phóng đại được vẻ lãng mạn và tự do vốn có ở phái đẹp. Mỗi bước chân, tà váy lại đung đưa nhè nhẹ, vẽ nên những đường cong sống động trong ánh sáng mùa hè. Nếu bạn đang phân vân chưa biết hè này nên "rinh" về kiểu nào, đây là 6 ứng cử viên sáng giá đang được loạt sao lăng xê nhiệt tình.

1. Váy kẻ caro

Nhắc đến caro kiểu Scotland, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chất len dày và gió lạnh. Nhưng phiên bản mùa hè thì hoàn toàn khác. Các nhà thiết kế làm sáng bảng màu lên: vàng chanh, xanh bạc hà, hồng anh đào phơn phớt được dệt vào từng ô caro, rồi kết hợp cùng dáng hai dây, áo ba lỗ hoặc xẻ tà cao, để lộ da vừa đủ duyên.

Đặc biệt đáng yêu là váy caro nhiều màu vẫn giữ được sự ngăn nắp của hoạ tiết nhưng lại nhẹ bẫng, thoáng đãng hơn hẳn. Kiểu này gần như không kén dáng: ô caro nhỏ cho vẻ tinh tế, ô caro to lại phóng khoáng, chỉ cần để ý đặt đúng vị trí eo là bạn đã "ăn gian" được vài phân chiều cao rồi.

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2. Váy hoạ tiết in

Váy in chưa từng vắng mặt trong bất kỳ mùa hè nào, chỉ là năm nay hoạ tiết trở nên trầm và sâu hơn. Từ sàn diễn CHANEL lan ra phố xá, ta thấy những bông hoa lớn nở rộ trên nền đen, xanh rêu hay xanh navy đậm, tổng thể vừa căng tràn vừa điềm tĩnh.

Kiểu in này đã "lột xác" khỏi nét ngây thơ thiếu nữ, thay vào đó là khí chất sâu lắng như một đoá thược dược đen. Thị giác càng trầm thì cảm giác lại càng mát, tựa như nép mình vào một tán cây rợp bóng. Vì bản thân hoạ tiết đã đủ phong phú nên dáng váy ôm body là lựa chọn được ưu ái, chỉ cần phối thật thoải mái là đã có ngay đường nét lười biếng mà đầy tự tin.

3. Váy ren

Linh hồn của phong cách Bohemian là sự tự do, và váy ren chính là "chân ái" để gói trọn nét phóng khoáng ấy. Mùa này, ren xuất hiện tinh tế ở viền cổ hay gấu của những chiếc váy hai dây chất satin, chỉ hờ hững khoe một đường xương quai xanh hoặc bắp chân, nhẹ đến mức như đang thở.

Khi bước đi, lớp ren rung rinh theo từng nhịp chân, mang một vẻ đẹp dở dang đầy mê hoặc. Tông trắng hoặc be là lựa chọn dễ mặc hằng ngày nhất, vừa có chất nghỉ dưỡng lãng mạn lại không quá cầu kỳ. Bạn chỉ cần buộc gọn mái tóc, đi một đôi giày đơn giản là đã đủ hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần tự do của Bohemian.

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4. Váy trắng

Mùa hè, trắng là nỗi vương vấn không thể chối từ. Đó là thứ sắc trong veo, sáng dịu như ánh trăng đổ trên mặt suối vừa thanh khiết vừa êm ái. Một chiếc váy liền thân màu trắng là "chân dung" hoàn hảo nhất cho khí chất này: không cắt ghép rườm rà, cả mảng trắng cứ thế xoã xuống từ bờ vai, tà váy dập dềnh theo mỗi bước đi.

Chất cotton hay đũi thì thoáng mát, hợp cho những buổi dạo phố ban ngày; còn lụa hoặc vải pha lại tự mang ánh sáng dịu, đặc biệt cuốn hút dưới nắng chiều. Một chút tay bồng nhẹ hoặc chi tiết khoét lưng tinh tế sẽ không phá vỡ sự thuần khiết, mà ngược lại còn thêm phần phóng khoáng.

5. Váy chấm bi

Váy chấm bi luôn có một sức hút đầy mâu thuẫn: vừa cổ điển vừa tinh nghịch, như nàng tiên bước ra từ miền ký ức cũ. Cái nhịp nhảy nhót của những chấm tròn ấy lại hợp vô cùng với năng lượng rộn ràng của mùa hè.

Kinh điển nhất vẫn là nền đen chấm trắng hoặc nền trắng chấm đen, còn nền trắng chấm đỏ thì thêm chút nét thiếu nữ rực rỡ. Những cách phối này vừa tạo tương phản, lại vừa nằm trong vùng màu an toàn nên rất dễ mix. Mẹo nhỏ: chấm bi nhỏ li ti hợp với nàng dáng mảnh mai, còn chấm bi to lại giúp những thiết kế tối giản trở nên kịch tính hơn hẳn.

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6. Váy satin

Sức hấp dẫn của satin nằm ở vẻ sang trọng kín đáo. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chỉ riêng đường cắt và độ bóng của chất liệu đã đủ "lên tiếng". Dáng hai dây satin là kinh điển nhất: sợi dây mảnh vắt qua bờ vai, thân váy chảy mềm theo đường cong cơ thể, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ theo từng cử động.

Bạn nên chọn vàng champagne, xám bạc nhạt hoặc xanh ngọc lam - những tông thanh nhã giúp tôn tối đa chất liệu. Nếu muốn ứng dụng cao hơn, hãy thử chân váy satin phối cùng áo len gile hoặc áo lụa, để ánh bóng tập trung ở một chỗ vừa có điểm nhấn lại không quá phô trương.