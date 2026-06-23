5 lọ dưỡng serum tóc "made in Vietnam" được nhiều chị em yêu thích vì giúp tóc mọc tua tủa, giảm rụng thấy rõ

Tóc rụng nhiều, tóc con mọc thưa thớt hay mái tóc ngày càng mỏng đi là nỗi lo của không ít chị em, đặc biệt là những người thường xuyên tạo kiểu, nhuộm tóc hoặc chịu áp lực công việc kéo dài. Bên cạnh việc chăm sóc từ bên trong bằng chế độ ăn uống lành mạnh, các sản phẩm dưỡng da đầu và kích thích mọc tóc cũng ngày càng được quan tâm. Những năm gần đây, nhiều thương hiệu Việt đã cho ra mắt các dòng serum, xịt dưỡng tóc chiết xuất từ thảo dược quen thuộc như bưởi, bồ kết, hà thủ ô hay dâu tằm, vừa lành tính vừa dễ sử dụng hằng ngày. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm hỗ trợ giảm rụng tóc và nuôi dưỡng tóc chắc khỏe hơn, bạn có thể tham khảo 5 cái tên dưới đây.

1. Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon

Nhắc đến các sản phẩm hỗ trợ mọc tóc "made in Vietnam", nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon là một trong những cái tên quen thuộc nhất. Sản phẩm chứa tinh dầu vỏ bưởi kết hợp cùng hoạt chất Xylishine có nguồn gốc từ tảo biển và đường tự nhiên, giúp cấp ẩm cho tóc, giảm tình trạng khô xơ và hỗ trợ hạn chế gãy rụng. Kết cấu dạng xịt mỏng nhẹ, không gây bết tóc nên có thể sử dụng hằng ngày, kể cả với người có da đầu dầu. Nhiều người dùng đánh giá sau một thời gian kiên trì sử dụng, tóc con xuất hiện nhiều hơn ở vùng trán và đỉnh đầu, đồng thời tình trạng tóc rụng khi chải đầu cũng giảm đáng kể.

Nơi mua: Cocoon

2. Xịt kích mọc tóc ngăn rụng tóc Bưởi Bồ Kết UMIHA

UMIHA là thương hiệu Việt được nhiều người biết đến với các sản phẩm chăm sóc tóc từ thảo dược. Dòng xịt dưỡng tóc Bưởi Bồ Kết của hãng kết hợp hai nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc tóc truyền thống là tinh dầu bưởi và chiết xuất bồ kết. Công thức còn bổ sung thêm nhiều thành phần dưỡng tóc giúp da đầu khỏe mạnh hơn, tạo môi trường thuận lợi cho tóc phát triển. Sản phẩm phù hợp với những người đang gặp tình trạng tóc yếu, dễ gãy rụng sau sinh hoặc sau thời gian dài uốn nhuộm. Mùi hương thảo dược dịu nhẹ cũng là điểm cộng khiến nhiều người yêu thích.

Nơi mua: UMIHA

3. Nước xịt dưỡng tóc Vỏ Bưởi và Bồ Kết Herbario

Herbario là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay của Việt Nam nổi tiếng với các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Nước xịt dưỡng tóc Vỏ Bưởi và Bồ Kết của hãng được phát triển theo hướng chăm sóc tóc nhẹ nhàng nhưng bền vững. Thành phần chính gồm chiết xuất vỏ bưởi, bồ kết cùng nhiều loại thảo mộc giúp làm sạch da đầu, nuôi dưỡng chân tóc và hỗ trợ giảm gãy rụng. Sản phẩm có dạng lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn dính nên rất phù hợp với những người bận rộn hoặc thường xuyên phải đội mũ bảo hiểm. Khi sử dụng đều đặn, tóc có xu hướng chắc khỏe hơn và giảm tình trạng rụng tóc theo mùa.

Nơi mua: Herbario

4. Xịt dưỡng tóc Hà thủ ô đỏ Cỏ Cây Hoa Lá

Hà thủ ô từ lâu đã được xem là một trong những thảo dược nổi tiếng trong việc chăm sóc tóc. Xịt dưỡng tóc Hà thủ ô đỏ của Cỏ Cây Hoa Lá tận dụng nguồn nguyên liệu này kết hợp cùng các thành phần thảo dược khác để hỗ trợ nuôi dưỡng da đầu và chân tóc. Sản phẩm được nhiều người lựa chọn khi gặp tình trạng tóc mỏng, tóc yếu hoặc tóc gãy rụng kéo dài. Ngoài khả năng hỗ trợ giảm rụng tóc, xịt dưỡng còn giúp tóc mềm hơn, hạn chế khô xơ và cải thiện độ bóng khỏe tự nhiên. Thiết kế dạng xịt tiện lợi giúp người dùng dễ dàng đưa dưỡng chất đến tận chân tóc mà không mất nhiều thời gian.

Nơi mua: Cỏ Cây Hoa Lá

5. Serum dâu tằm Cỏ Mềm

Dâu tằm là nguyên liệu quen thuộc trong các bài thuốc dân gian chăm sóc tóc, và hiện nay đã được ứng dụng trong nhiều sản phẩm hiện đại. Serum Dâu Tằm Cỏ Mềm ngừa rụng tóc được phát triển nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc yếu, dễ gãy rụng và hư tổn do tác động từ nhiệt hoặc hóa chất. Công thức giàu dưỡng chất giúp tăng cường độ ẩm cho tóc và da đầu, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh hơn. Nhiều người dùng nhận xét rằng tóc có cảm giác dày hơn, mềm mượt hơn sau một thời gian sử dụng đều đặn, đặc biệt là phần tóc con mọc mới quanh đường chân tóc.

Nơi mua: Cỏ Mềm

Các sản phẩm dưỡng tóc có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc gãy rụng và tạo điều kiện thuận lợi cho tóc phát triển, nhưng hiệu quả thường cần thời gian. Để thấy sự thay đổi rõ rệt, bạn nên kiên trì sử dụng từ 2-3 tháng kết hợp với việc ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và hạn chế các tác động nhiệt lên tóc.

Ngoài ra, việc massage da đầu vài phút mỗi ngày cũng giúp tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ nang tóc nhận được nhiều dưỡng chất hơn. Khi kết hợp cùng các sản phẩm dưỡng tóc phù hợp, mái tóc không chỉ giảm rụng mà còn trở nên dày dặn, bóng khỏe và xuất hiện nhiều tóc con hơn theo thời gian. Với những ai yêu thích các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, 5 cái tên "made in Vietnam" kể trên là những lựa chọn đáng để tham khảo.