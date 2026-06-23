Nếu có ai đang khiến mạng xã hội phải ghen tị nhất lúc này thì có lẽ đó chính là Justin Bieber. Nam ca sĩ không chỉ công khai thể hiện tình cảm với vợ ở mọi lúc mọi nơi, mà mới đây còn tự nguyện trở thành "fanpage lớn nhất thế giới" của Hailey Bieber khi đăng cả một bộ ảnh nội y nóng bỏng của bà xã lên Instagram cá nhân.

Theo đó, rạng sáng 23/6 (theo giờ Việt Nam), chiến dịch quảng bá mới nhất của SKIMS đồng loạt được tung ra trên các nền tảng chính thức của thương hiệu, trang cá nhân của Kim Kardashian và Hailey Bieber. Thế nhưng, nhân vật khiến dân tình bất ngờ nhất lại là Justin Bieber, khi nam ca sĩ cũng bất ngờ nhập cuộc.

Bài đăng của giọng ca Baby, không một dòng caption hay bất kỳ lời giới thiệu nào, nam ca sĩ chỉ đơn giản đăng tải loạt ảnh của vợ trong bộ nội y cotton màu nude khoe trọn vòng 3 đẫy đà.

Chỉ sau khoảng 7 giờ đăng tải, dù lên sóng muộn nhất nhưng bài đăng của Justin Bieber đã nghiễm nhiên trở thành post thành công nhất về mặt chỉ số với hơn 2 triệu lượt thích, trong khi Hailey Bieber hay Kim Kardashian chỉ đạt một nửa con số đó.

Đây được xem là lần đầu tiên trên Instagram, Justin Bieber dành trọn vẹn một bài đăng chỉ để tôn vinh vẻ ngoài của bà xã. Chỉ riêng chi tiết đó cũng đủ cho thấy mức độ "cuồng vợ" của nam ca sĩ sở hữu mức cát-xê 10 triệu USD này lớn ra sao.

Không khó hiểu vì sao Justin lại không thể ngồi yên trước bộ ảnh lần này của Hailey. Đây cũng là một trong những chiến dịch được đánh giá nổi bật nhất của cô trong năm nay khi Hailey Bieber trở thành gương mặt mới của SKIMS.

Trong chiến dịch quảng bá cho dòng sản phẩm Everyday Cotton, SKIMS tiếp tục duy trì công thức quen thuộc khi chỉ chọn mặt gửi vàng cho những ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu mạng xã hội. Sau Kylie Jenner hồi đầu năm, cái tên tiếp theo được thương hiệu của Kim Kardashian lựa chọn là bà chủ đình đám của Rhode.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mert Alas với phong cách tối giản. Xuất hiện trên phông nền xám đơn sắc, Hailey diện các thiết kế nội y cotton cơ bản của SKIMS trong nhiều gam màu khác nhau như nude, đen, trắng và nâu. Không sử dụng bối cảnh cầu kỳ hay phụ kiện phô trương, toàn bộ sự tập trung đều được dồn vào vóc dáng, thần thái và khả năng thể hiện thời trang của người mẫu sinh năm 1996.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Hailey cho biết cô luôn xem những món đồ cơ bản là nền tảng quan trọng nhất trong tủ quần áo: "Các thiết kế của Everyday Cotton có đầy đủ những điều tôi tìm kiếm: mềm mại, thoải mái và dễ mặc trong mọi hoàn cảnh. Đây là những món đồ mà tôi luôn muốn sử dụng nhiều lần", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Kim Kardashian cũng dành nhiều lời khen cho nàng dâu nhà Bieber. Theo nữ doanh nhân, Hailey sở hữu khả năng đặc biệt trong việc khiến những món đồ đơn giản nhất trở nên thời thượng và cao cấp hơn.

Tất nhiên, điều khiến công chúng thích thú nhất với chiến dịch lần này không nằm ở những con số doanh thu hay thành tích, mà chính là phản ứng của Justin Bieber.

Những năm gần đây, không ít lần nam ca sĩ gây khó hiểu vì các hành động thất thường trên mạng xã hội. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến Hailey Bieber, anh gần như luôn thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác. Justin thường xuyên ấn like, để lại bình luận dưới bài đăng của vợ, công khai dành những lời yêu thương ngọt ngào hay kể cả không ngần ngại rũ bỏ nét cool ngầu để cùng bà xã "làm trò ngọt ngào" khi quảng bá... miếng dán mụn.

Ảnh: IGNV; Chụp màn hình