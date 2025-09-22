Một phụ nữ giảm thành công 20kg chỉ nhờ đảo thứ tự đĩa đồ ăn

Giảm cân không phải lúc nào cũng là hành trình khốn đốn, phải cắt cơm, bỏ mì, từ chối hết đồ ngọt. Sự thật thì không hẳn vậy. Một câu chuyện đang từng được lan toả từ phòng khám dinh dưỡng của bác sĩ Tiêu Giới Kiện (Đài Loan, Trung Quốc) đã chứng minh: chỉ cần thay đổi thứ tự ăn trên đĩa, bạn vẫn có thể ăn cơm, ăn bánh mì mà vẫn giảm tới 20kg.

Nhân vật chính là một người phụ nữ từng nặng 86kg, nhiều năm vật lộn với tình trạng đường huyết thất thường và cân nặng chững lại. Cô đã thử nhiều phương pháp nhưng đều không hiệu quả, cho đến khi áp dụng "mẹo nhỏ" mà bác sĩ gợi ý: ăn protein trước, tinh bột sau. Kết quả là chỉ trong một thời gian, cân nặng của cô giảm xuống còn 62kg - một con số mà chính cô cũng không ngờ tới.

Ăn thịt trước khi ăn cơm: Bí quyết tưởng nhỏ nhưng cực "có võ"

Theo bác sĩ Tiêu, việc đệm một lớp protein bằng cách ăn thịt, trứng, đậu phụ hoặc uống một cốc sữa protein trước khi đụng đến cơm, bánh, mì… có tác dụng như một chiếc phanh. Nó giúp đường huyết tăng chậm hơn, giảm tình trạng insulin tăng vọt - nguyên nhân khiến cơ thể tích mỡ.

Không ít người sau bữa ăn thường thấy buồn ngủ, uể oải, hoặc nhanh đói, thèm đồ ngọt. Thực chất, thủ phạm chính là đường huyết tăng - giảm quá nhanh. Việc đổi thứ tự ăn giúp nhịp độ này trở nên êm hơn, cơ thể khỏe khoắn và ít thèm ăn vặt hơn. Và quan trọng nhất: không cần bỏ hẳn tinh bột, chỉ cần ăn đúng cách đã đủ để cân nặng tự giảm.

Thứ tự ăn lý tưởng mà bác sĩ gợi ý là: uống nước trước, rồi đến rau, tiếp theo là thịt/cá/trứng, sau đó mới ăn cơm hoặc mì, cuối cùng tráng miệng bằng trái cây hay món ngọt.

Vì sao protein được gọi là "thần dược giảm cân"?

Protein có nhiều công dụng hơn bạn tưởng. Nó kích thích cơ thể tiết GLP-1 - loại hormone tự nhiên giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế việc ăn vặt. Đồng thời, protein còn có "hiệu ứng nhiệt": Để tiêu hóa 100 calo protein cơ thể phải tốn đến 20-30 calo, trong khi để tiêu hoá chất béo chỉ tốn 2-3 calo. Nghĩa là càng ăn, cơ thể càng… đốt mỡ.

Ngoài ra, protein còn giữ cho cơ bắp không bị mất đi khi giảm cân, nhờ đó duy trì được tốc độ trao đổi chất. Đây là lý do hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều nhấn mạnh: muốn giảm cân bền vững đừng quên protein.

Bác sĩ Tiêu khuyên, mỗi ngày nên ăn lượng protein tối thiểu bằng số cân nặng của bạn (ví dụ 60kg thì ăn 60g protein). Nếu muốn giảm mỡ mà vẫn giữ cơ, con số này có thể nhân 1,5 lần. Và với những ai tập gym đều đặn, có thể nâng lên gấp đôi. Một lưu ý quan trọng khác là đừng dồn protein vào một bữa, hãy chia đều cho 3 bữa chính để cơ thể hấp thụ tốt nhất.