Có cả tủ mỹ phẩm dưỡng da nhưng đây là 4 loại tăng collagen tốt nhất mà BTV mua đi mua lại

Là một beauty editor (BTV) - công việc đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc và thử nghiệm hàng trăm sản phẩm chăm sóc da mỗi năm - Belle chưa bao giờ thiếu mỹ phẩm trong tủ đồ của mình. Từ những dòng dưỡng da drugstore dễ mua đến các thương hiệu high-end đắt đỏ, cô đều có cơ hội trải nghiệm và đánh giá. Thế nhưng, giữa cả "rừng" mỹ phẩm ấy, Belle thẳng thắn chia sẻ rằng chỉ có 4 sản phẩm thực sự khiến cô tâm đắc và mua đi mua lại nhiều lần. Điểm chung của chúng chính là khả năng kích thích sản sinh collagen, chống lão hóa mạnh mẽ và đem lại sự thay đổi rõ rệt cho làn da sau thời gian kiên trì.

Belle sở hữu nhiều món mỹ phẩm đắt đỏ

Nhưng chỉ có 4 sản phẩm mà cô thích nhất và mua đi mua lại

1. Fresh Black Tea Kombucha Facial Treatment Essence - Nước thần trà đen chống oxy hóa

Belle gọi đây là "bước khởi đầu không thể thiếu" trong chu trình dưỡng da của mình. Nước thần Kombucha chứa trà đen lên men giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tác động của môi trường.

Cô thường dùng sản phẩm này ngay sau bước rửa mặt, vỗ 2-3 lớp để cấp ẩm sâu và làm mềm bề mặt da. "Mình thích cảm giác làn da như được đánh thức, sáng hơn, ẩm hơn và chuẩn bị sẵn sàng để hấp thụ các dưỡng chất sau đó. Sau hơn một tháng, da mình đều màu hơn, ít xỉn màu và ít xuất hiện tình trạng da mệt mỏi do thức khuya."

Đặc biệt, với những ngày da stress hay xỉn màu, Belle còn sử dụng em nó để làm lotion mask, và hiệu quả "cấp cứu" thì không sản phẩm nào thay thế được.

Nơi mua: Fresh

2. Clarins Double Serum - Tinh chất hai pha "át chủ bài" chống lão hóa

Đây là sản phẩm Belle dùng lâu nhất và trung thành nhất. Clarins Double Serum là sự kết hợp giữa pha dầu và pha nước, chứa đến hơn 20 chiết xuất thực vật với nhiệm vụ kích thích tái tạo collagen, tăng độ đàn hồi và phục hồi bề mặt da.

Belle bật mí cách dùng riêng của mình: Mỗi tối, cô lấy 2 pump (không bao giờ tiết kiệm), xoa nóng giữa lòng bàn tay để serum được nhũ hóa rồi mới áp lên da. "Chỉ sau một đêm, mình đã thấy da căng và mềm hơn hẳn. Dùng đều đặn, lỗ chân lông nhỏ hơn, da săn chắc, sáng và trẻ trung hơn."

Điều khiến cô nàng tâm đắc chính là hiệu quả chống lão hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường: Nếp nhăn mờ dần, đặc biệt là vùng rãnh cười và khóe mắt. Đây cũng chính là lý do dù thử nhiều serum mới, Belle vẫn luôn quay lại với Double Serum.

Nơi mua: Clarins

3. Clinique Even Better Clinical - Serum đa năng làm sáng và trẻ hóa da

Nếu Fresh Black Tea và Clarins Double Serum thiên về chống oxy hóa và phục hồi độ săn chắc, thì Clinique Even Better Clinical lại được Belle yêu thích nhờ khả năng làm sáng da và cải thiện sắc tố.

Sản phẩm chứa gốc vitamin C ổn định, salicylic acid và các thành phần tăng sinh collagen. Kết quả là không chỉ giúp da sáng khỏe, đều màu mà còn cải thiện cả độ mịn màng, giảm nếp nhăn li ti.

Belle thường dùng vào buổi sáng, kết hợp với kem chống nắng, để bảo vệ da trước ánh nắng và hạn chế hình thành vết thâm. "Da mình dễ bị sạm khi thức khuya, nhưng Even Better Clinical giúp mình giữ được làn da sáng trong, bớt thô ráp."

Nơi mua: Clinique

4. Estée Lauder Revitalizing Supreme+ - Kem dưỡng khóa ẩm và chống lão hóa toàn diện

Một chu trình dưỡng da sẽ không hoàn thiện nếu thiếu bước khóa ẩm. Belle chọn Estée Lauder Revitalizing Supreme+ vì đây là loại kem dưỡng "đa nhiệm": cấp ẩm sâu tăng cường sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và giảm nếp nhăn.

Kem có kết cấu mềm mịn, thấm nhanh nhưng vẫn đủ ẩm để bảo vệ da suốt cả ngày. Belle đặc biệt yêu thích dùng vào mùa đông - thời điểm da dễ khô, nhăn và xỉn màu. "Mỗi lần bôi kem, mình cảm nhận được lớp màng dưỡng mỏng bao bọc, giữ ẩm và khiến da căng tràn sức sống hơn."

Cô cũng chia sẻ mẹo nhỏ: ngoài việc dùng cho mặt, Belle còn thoa kem lên vùng cổ để phòng ngừa nếp nhăn - một trong những dấu hiệu tuổi tác dễ bị bỏ qua.

Nơi mua: Estee Lauder

Với Belle, không phải sản phẩm dưỡng da nào đắt tiền cũng đáng mua. Quan trọng hơn là chọn đúng sản phẩm thực sự mang lại hiệu quả, đặc biệt ở khả năng chống oxy hóa và tăng sinh collagen - yếu tố quyết định làn da có trẻ trung lâu dài hay không.

Trong vô số mỹ phẩm, Belle vẫn trung thành với 4 cái tên: Fresh Black Tea Kombucha, Clarins Double Serum, Clinique Even Better Clinical và Estée Lauder Revitalizing Supreme+. Chúng không chỉ giúp cô duy trì làn da khỏe đẹp, mà còn trở thành "bảo bối" mỗi khi cần chống lại dấu hiệu tuổi tác.

"Làm đẹp không cần quá nhiều, chỉ cần đúng sản phẩm và kiên trì, da sẽ luôn giữ được sự tươi trẻ và sức sống." - Belle chia sẻ.