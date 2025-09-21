Vì sao Goyard bất ngờ vượt Hermès, trở thành “ngôi sao ngầm” giữ giá số 1 năm 2025?

Khan hiếm tạo nên giá trị

Khác với Hermès hay Louis Vuitton, vốn đã mở rộng độ phủ toàn cầu, Goyard vẫn trung thành với cách vận hành boutique "cực hiếm". Số lượng cửa hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hề bán online, khách hàng muốn mua buộc phải xếp hàng hoặc đặt riêng tại các thành phố lớn như Paris, Tokyo, New York.

Chính sự khan hiếm này khiến Goyard trở thành món đồ "có tiền chưa chắc đã mua được", và vì thế khi xuất hiện trên thị trường second-hand, giá trị của chúng càng được đẩy lên cao.

Di sản thủ công hơn 170 năm

Goyard được thành lập từ năm 1853, nổi bật với loại canvas họa tiết Chevron đặc trưng, sản xuất hoàn toàn thủ công. Không chạy theo xu hướng, mỗi chiếc túi Goyard giống như một tác phẩm truyền thống, ít khi bị "out trend".

Sự trường tồn về thiết kế giúp những chiếc túi này giữ giá lâu dài, không bị giảm sức hút sau vài mùa mốt. Người mua cảm thấy họ không chỉ mua túi, mà còn mua cả một phần lịch sử của Paris hoa lệ.

Bí ẩn là chiến lược, không phải điểm yếu

Trong khi các thương hiệu khác chi hàng trăm triệu USD cho quảng cáo, đại sứ thương hiệu, sự kiện hoành tráng, Goyard lại "nói không" với tất cả. Họ không chạy chiến dịch truyền thông, không thuê ngôi sao làm gương mặt đại diện, thậm chí còn rất hạn chế chia sẻ hình ảnh sản phẩm chính thức.

Chiến lược "anti-marketing" này hóa ra lại tạo hiệu ứng ngược: càng bí ẩn, càng khơi gợi sự tò mò. Sở hữu một chiếc Goyard đồng nghĩa với việc bạn bước vào một "câu lạc bộ kín" của giới tinh hoa.

Hiệu ứng lan tỏa từ giới thượng lưu và sao hạng A

Dù không quảng bá, Goyard lại được sử dụng bởi những nhân vật quyền lực nhất: từ hoàng gia Monaco, các tỷ phú công nghệ, đến ngôi sao quốc tế. Thương hiệu trở thành lựa chọn "ngầm" thể hiện đẳng cấp, không phô trương nhưng đầy quyền lực.

Ở châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Goyard đang trở thành biểu tượng mới của giới siêu giàu, càng làm tăng cầu trên thị trường second-hand.

Con số biết nói: Goyard bứt phá ngoạn mục

Theo báo cáo Rebag 2024:

Goyard lần đầu đạt tỷ lệ giữ giá 104%, vượt qua Hermès (100%) và Chanel (92%).

Mẫu Plumet Messenger trở thành "ngựa ô", khan hiếm đến mức nhiều tín đồ phải săn lùng qua chợ second-hand với giá cao hơn giá retail.

Trong khi Birkin và Kelly vẫn giữ sức hút "vua giữ giá", thì sự tăng tốc của Goyard cho thấy một xu hướng mới: người mua tìm đến sự độc quyền kín tiếng thay vì những biểu tượng đã quá quen thuộc.



"Ngôi sao ngầm" của năm 2025

Sự trỗi dậy của Goyard là minh chứng cho sức mạnh của khan hiếm + truyền thống + bí ẩn. Trong một thế giới nơi xa xỉ phẩm ngày càng bị thương mại hóa, Goyard giữ vững bản sắc kín tiếng, khiến mỗi chiếc túi trở thành biểu tượng quyền lực.

Nếu Hermès là ông vua công khai của ngành túi giữ giá, thì Goyard chính là "ngôi sao ngầm" – ít nói nhưng đủ sức lấn lướt. Với đà này, không ngạc nhiên nếu năm 2025 và những năm tiếp theo, Goyard sẽ tiếp tục duy trì vị thế "vàng" trong giới đầu tư túi xách.