Một nữ idol bị chỉ trích vì ăn vặt, phải xin lỗi ngay trên livestream

Từ những thực đơn chỉ xoay quanh khoai lang, ức gà, salad cho đến việc kiểm soát calo nghiêm ngặt trước mỗi đợt comeback, không ít thần tượng từng thừa nhận họ phải đánh đổi thói quen ăn uống bình thường để duy trì vóc dáng mảnh mai trước ống kính. Chính vì vậy, hình ảnh một idol thoải mái ăn vặt trên sóng livestream đôi khi lại trở thành chủ đề gây tranh cãi – bởi nhiều người mặc định rằng họ không nên, hoặc không được phép, làm như vậy.

Mới đây, Yeji – trưởng nhóm của ITZY – bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận chỉ vì một khoảnh khắc rất đời thường. Trong buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ, nữ thần tượng xuất hiện với một ít đồ ăn vặt bên cạnh. Tuy nhiên, một bình luận yêu cầu cô “hãy ngừng ăn snack” đã khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác.

Yeji nhận lời chỉ trích vì ăn vặt trên sóng livestream. (Nguồn: X)

Nữ idol thường xuyên chia sẻ sở thích ăn uống với người hâm mộ. (Nguồn: Instagram)

Trước lời nhắc nhở này, Yeji không né tránh mà trực tiếp lên tiếng. Cô giải thích rằng mình thực sự không ăn nhiều như mọi người nghĩ, thậm chí đã nói điều này “hàng trăm lần”. Nữ idol cho biết hôm đó cô mang theo đồ ăn vì lượng đường huyết xuống thấp và cần bổ sung năng lượng để tiếp tục trò chuyện với fan. Người đẹp sinh năm 2000 cũng trấn an fandom rằng mình luôn ý thức về việc chăm sóc bản thân và sẽ không làm điều gì khiến người hâm mộ lo lắng.

Yeji xin lỗi trực tiếp fan sau khi bị chỉ trích vì ăn vặt. (Nguồn: X)

Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng phản ứng trái chiều. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc khi một idol phải giải thích, thậm chí “xin được tin tưởng”, chỉ vì hành động ăn vặt. Với họ, việc kiểm soát hay góp ý về thói quen ăn uống cá nhân của nghệ sĩ là điều vượt quá giới hạn. Một số ý kiến còn cho rằng bình luận kia vô tình phản ánh áp lực ngoại hình nặng nề mà các nữ idol phải đối mặt – nơi từng cân nặng, từng món ăn đều có thể bị soi xét.

Cộng đồng mạng phẫn nộ vì bình luận khiếm nhã nhắm vào Yeji.

Sự việc của Yeji vì thế không chỉ dừng lại ở một buổi livestream. Nó gợi lại câu hỏi quen thuộc về tiêu chuẩn vóc dáng khắt khe trong K-pop: tại sao những cô gái trẻ, dù đã hoạt động chuyên nghiệp và có ý thức quản lý hình thể, vẫn phải chịu sự giám sát sát sao đến vậy? Khi văn hóa thần tượng đặt ngoại hình lên hàng đầu, ngay cả những hành động bình thường như ăn một gói snack cũng có thể trở thành đề tài tranh luận.