Nhìn mỹ nhân này là muốn sắm chân váy trắng ngay lập tức

Không cần quá nhiều màu sắc hay chi tiết cầu kỳ, chỉ với chân váy trắng, Phương Khánh vẫn đủ sức khiến người đối diện phải ngoái nhìn. Cách diện chân váy trắng của Phương Khánh có sự giao thoa giữa nét nữ tính, bay bổng và vẻ tinh tế, thanh lịch. Từ đó, bất cứ ai tham khảo style của cô cũng muốn sắm ngay chân váy trắng cho tủ đồ.

Chân váy chữ A và áo trắng

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của Phương Khánh là khi cô diện chân váy trắng dài chữ A phối cùng áo blouse trắng. Tổng thể trắng tinh khôi nhưng không hề đơn điệu, ngược lại còn toát lên vẻ sang trọng nhẹ nhàng. Phom váy chữ A giúp tôn vòng eo và tạo độ rơi mềm mại theo từng bước chân, khiến dáng người thêm thanh thoát.

Khi kết hợp cùng áo blouse chất liệu voan hoặc cotton mỏng, phần tay bồng nhẹ hay cổ tròn đơn giản đều đủ để tạo nên cảm giác nữ tính. Điểm nhấn nằm ở những chi tiết bèo nhún tinh tế nơi cổ áo hoặc tay áo, vừa đủ mềm mại mà không "quá tay".

Đôi khi, cô thay áo blouse bằng áo gile trắng có chi tiết bèo nhẹ ở viền cổ. Thiết kế này mang đến hơi thở cổ điển pha chút tiểu thư, đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn cà phê cuối tuần hay sự kiện nhẹ nhàng ban ngày. Sự đồng điệu giữa hai sắc trắng tạo nên tổng thể hài hòa, giúp làn da thêm nổi bật và thần thái thêm phần rạng rỡ.

Chân váy mini trắng + áo sáng màu

Nếu nghĩ chân váy trắng chỉ hợp với phong cách dịu dàng, Phương Khánh sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Với chân váy mini suông màu trắng, cô chọn cách phối cùng áo vải tweed cộc tay – chất liệu vốn gắn liền với sự thanh lịch.

Phom váy suông ngắn giúp "hack" chiều cao hiệu quả, đồng thời mang lại cảm giác năng động, tươi mới. Khi đi cùng áo tweed sáng màu – có thể là be, pastel hồng hoặc xanh nhạt – tổng thể trở nên hài hòa và cực kỳ bắt mắt.

Chỉ cần thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal quai mảnh, bạn đã có ngay diện mạo vừa hiện đại vừa nữ tính. Ở Phương Khánh, sự tinh giản luôn được đặt lên hàng đầu, và chính điều đó khiến bộ trang phục trở nên dễ ứng dụng hơn bao giờ hết.

Chân váy trắng + áo gile sẫm màu

Không chỉ trung thành với gam màu sáng, nàng hậu còn khéo léo tạo điểm nhấn bằng cách kết hợp chân váy trắng cùng áo gile sẫm màu như nâu chocolate hoặc đen tuyền. Sự tương phản giữa trắng và gam trầm tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng vẫn rất thanh lịch.

Áo gile dáng ôm nhẹ giúp tôn lên bờ vai và phần cổ thanh tú. Khi đi cùng chân váy trắng dáng dài hoặc midi, tổng thể trở nên cân bằng: phần trên gọn gàng, phần dưới mềm mại.

Để hoàn thiện set đồ, cô thường chọn giày Mary Jane cổ điển hoặc mule dáng sandal tối giản. Những thiết kế này vừa đủ nữ tính, vừa tạo cảm giác thời thượng. Tông màu giày có thể đồng điệu với áo gile để tăng tính liên kết. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày cần một chút chỉn chu, nhưng vẫn muốn giữ sự thoải mái và linh hoạt.

Chân váy trắng + áo len cộc tay

Một lựa chọn khác cho những ngày thời tiết dịu nhẹ là chân váy trắng phối cùng áo len cộc tay màu xám. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi được Phương Khánh diện, tổng thể lại mang đến cảm giác rất thanh lịch mà không cần cố gắng.

Áo len cộc tay cổ bẻ, phom đứng dáng, giúp bộ trang phục có thêm cấu trúc rõ ràng. Màu xám trung tính khi kết hợp cùng trắng tạo nên bảng màu nhã nhặn, dễ chịu cho mắt. Đây là set đồ lý tưởng cho môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cần sự tinh tế vừa phải.

Ảnh: Instagram của nhân vật