Văn Mai Hương đam mê diện đồ basic, nhưng style bộ nào cũng nổi bật

Không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ hay phô trương, Văn Mai Hương luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tinh tế và dễ tạo thiện cảm. Phong cách của mỹ nhân phim Thỏ ơi!! là minh chứng rõ ràng cho việc: thời trang không cần quá phức tạp, chỉ cần chọn đúng item và biết cách phối hợp khéo léo là đủ để tỏa sáng. Trong tủ đồ của nữ ca sĩ, có 5 món đồ xuất hiện với tần suất dày đặc, trở thành "chìa khóa" làm nên phong cách thanh lịch mà hiện đại của cô.

Áo blazer

Blazer có lẽ là món đồ gắn liền với hình ảnh trưởng thành của Văn Mai Hương trong những năm gần đây. Thay vì những thiết kế quá ôm sát, cô thường chọn blazer phom suông nhẹ, chất liệu mềm mại, tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Điểm thú vị là cô không giới hạn blazer khi đi sự kiện. Trong những khoảnh khắc đời thường, blazer được Văn Mai Hương biến hóa linh hoạt. Có lúc cô phối cùng quần jeans ống suông để tạo vẻ ngoài năng động; khi khác lại kết hợp với quần short để tăng nét cá tính. Nhờ cách chọn màu trung tính như đen, be hay xanh navy, tổng thể trang phục luôn hài hòa, sang mà không "dừ".

Áo gile màu trung tính

Nếu blazer là lớp ngoài hoàn hảo, thì áo gile màu trung tính chính là nền tảng cho nhiều set đồ của Văn Mai Hương. Tank top màu đen, gile dáng lửng thường xuyên xuất hiện trong những outfit đời thường của nữ ca sĩ.

Điểm cộng của áo gile/tank top nằm ở sự tối giản tuyệt đối. Không họa tiết cầu kỳ, không chi tiết rườm rà, chiếc áo ôm vừa phải giúp tôn lên vóc dáng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Khi phối với quần ống suông hay quần short, cô mang đến hình ảnh trẻ trung, phóng khoáng.

Chính sự tiết chế này tạo nên "chất" riêng. Văn Mai Hương không cần quá nhiều phụ kiện nổi bật; chỉ một chiếc túi xách đơn giản cũng đủ hoàn thiện set đồ.

Áo trench coat

Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, trench coat gần như trở thành "người bạn đồng hành" quen thuộc của cô. Thiết kế dáng dài, màu be hoặc xanh đen giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát và có chiều sâu hơn.

Trench coat mang hơi hướng cổ điển, nhưng khi được phối cùng các item cơ bản như sơ mi trắng và quần jeans, lại tạo nên sự giao thoa giữa hoài cổ và hiện đại. Văn Mai Hương thường chọn kiểu thắt eo nhẹ hoặc buông tự nhiên để giữ sự mềm mại. Chính cách mặc không quá gò bó này khiến cô trông vừa sang trọng vừa gần gũi.

Đây cũng là item giúp cô "ăn gian" chiều cao đáng kể. Với phom dáng dài và đường cắt gọn gàng, trench coat tạo hiệu ứng thon gọn, đặc biệt khi kết hợp cùng giày cao gót hoặc boots mũi nhọn.

Chân váy trắng

Giữa những gam màu trung tính quen thuộc, chân váy trắng là điểm nhấn mang lại sự tươi mới. Văn Mai Hương thường chọn chân váy dáng chữ A hoặc dáng suông nhẹ, chất liệu bay mềm để tăng sự nữ tính.

Khi phối chân váy trắng với gile hoặc áo len mỏng, tổng thể trang phục trở nên cân bằng giữa thời thượng và dịu dàng. Màu trắng còn giúp diện mạo trông sáng hơn, và cực kỳ ăn ảnh.

Điều đáng chú ý là cô không phụ thuộc vào quá nhiều chi tiết trang trí. Váy thường trơn, ít họa tiết, tập trung vào phom dáng. Chính sự tối giản này giúp outfit giữ được vẻ sang trọng và không bị lỗi mốt theo thời gian.

Quần jeans ống suông

Không thể thiếu trong tủ đồ của Văn Mai Hương là quần jeans ống suông. Đây là item giúp cô cân bằng giữa hình ảnh trưởng thành và nét năng động đời thường.

Jeans ống suông tạo cảm giác thoải mái, dễ di chuyển, đồng thời khéo léo che nhược điểm, ai cũng có thể mặc đẹp. Khi phối cùng gile hay áo khoác cổ tròn, bộ trang phục trở nên hiện đại, phù hợp để áp dụng trong nhiều hoàn cảnh. Nếu kết hợp với trench coat, tổng thể lại mang hơi thở thời trang đường phố đầy phong cách.

Cách cô lựa chọn jeans cũng rất tinh tế: ưu tiên gam xanh cổ điển hoặc xanh nhạt, hạn chế rách gối hay chi tiết phá cách quá mạnh. Nhờ vậy, outfit luôn giữ được sự thanh lịch cần thiết.

Ảnh: Instagram của nhân vật