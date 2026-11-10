Joyce Phạm - ái nữ đại gia Minh Nhựa có cả kho tàng ảnh bầu đẹp mê: Mang thai lần thứ 5 vẫn háo hức như lần đầu

Album ảnh bầu của Joyce Phạm đã có thêm bộ hình ở tuần 37. Ở tuổi 27, ái nữ nhà Minh Nhựa đang ở chặng cuối của lần mang thai thứ năm, sau nhiều tháng ghi lại những thay đổi của mình qua từng bộ ảnh. Có tấm chụp để mừng tuổi mới, có tấm mang về từ một chuyến đi, cũng có hẳn một bộ mà bố và cả bốn anh chị đều góp mặt

Trong số đó, bộ ảnh ở tuần 35 có lẽ là bộ vui mắt nhất. Joyce diện crop top, dán lên bụng bầu những miếng sticker đủ màu. Giữa các hình dán là dòng chữ “Baby Boy”, hé lộ thành viên sắp gia nhập gia đình là một bé trai. Tâm Nguyễn cùng Jayden, Jayla, Jayson và Jayric diện đồ đồng điệu với mẹ. Nhìn qua thì thấy mẹ bầu xinh, nhìn kỹ lại dễ mải ngắm bốn nhóc tỳ, mỗi bé một biểu cảm.

Từ chiếc áo thứ năm trên dây phơi đến lời nhắn gửi em bé

Cuối tháng 5/2026, Joyce và Tâm Nguyễn đăng một đoạn clip hai vợ chồng mặc đồ trắng, cùng phơi quần áo trẻ em trong sân vườn. Trên dây có đúng năm chiếc áo nhỏ. Nhà có bốn con, chiếc áo còn lại dành cho ai? Chừng ấy thôi đã đủ để người theo dõi đoán hai vợ chồng sắp báo tin vui.

Tối 1/6, đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, Joyce xác nhận mang thai lần thứ năm. Cô chia sẻ ảnh siêu âm cùng hình bụng bầu và gửi lời cảm ơn em bé đã đến với gia đình. Khi ấy, Jayric, bé thứ tư của hai vợ chồng, còn chưa tròn một tuổi. Joyce và Tâm kết hôn vào tháng 9/2019 và từng chia sẻ rằng cả hai thích một tổ ấm đông con.

Dù đã bốn lần trải qua những tháng ngày chờ sinh, Joyce kể lần này cô vẫn hồi hộp, háo hức như lần đầu. Trong lời nhắn gửi em bé, cô viết: “Mẹ không mong điều gì hoàn hảo, chỉ mong con thật bình an, khỏe mạnh”. Ít ngày sau, khi mừng sinh nhật tuổi 27, mong ước cô nhắc đến vẫn là gia đình bình an và các con khỏe mạnh lớn lên.

Hai sinh nhật liên tiếp chụp ảnh bầu, mỗi lần lại xinh một kiểu

Năm 2025, khi tròn 26 tuổi và đang ở những tuần cuối thai kỳ thứ tư, Joyce mặc váy tơ trắng đính hoa nổi, tạo dáng bên bánh sinh nhật. Sang tuổi 27, cô đổi sang tông hồng, chọn trang phục để lộ bụng bầu và lên hình với vẻ nhí nhảnh. Cùng dịp đó, Joyce còn chụp một bộ váy đen với phong cách đằm hơn. Hai năm liền, album mừng tuổi mới của mẹ cũng là album ghi lại những ngày chờ một em bé.

Những tấm chụp trong các chuyến đi lại mang một vẻ khác. Ở Seoul, Joyce lưu lại những khoảnh khắc vi vu cùng chồng. Đến Hồ Tràm, cô diện áo hai dây phối ren và chân váy ngắn, mang nguyên gu ăn mặc ngày thường vào ảnh bầu. Ở tuần 34, Joyce chia sẻ bộ ảnh chụp đôi với Tâm Nguyễn. Sang tuần 35, khung hình có thêm bốn anh chị. Và đến tuần 37, cô vẫn có thêm một bộ ảnh để nhớ về những ngày bụng bầu đã lớn, cả nhà chỉ còn chờ gặp em.

Sau này, nếu em út hỏi mẹ hồi chưa có con thì nhà mình trông thế nào, Joyce có thể mở album ra. Tấm đầu có chiếc áo thứ năm trên dây phơi. Một tấm khác có bốn anh chị đứng cạnh bố mẹ, mỗi người một vẻ. Còn em, ở ngay giữa khung hình, là chiếc bụng tròn được mẹ dán đầy sticker.