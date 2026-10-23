Một chiếc sơ mi màu, nhiều cách mặc: Bí quyết làm mới phong cách công sở

Khi tiết trời bắt đầu dịu lại, tủ đồ công sở cũng cần một chút thay đổi để vừa giữ được sự chỉn chu, vừa mang đến cảm giác ấm áp và có gu hơn.

Không cần chạy theo những món đồ quá cầu kỳ, phong cách old money mùa thu thường bắt đầu từ các gam màu nền nã, chất liệu đẹp và cách phối đồ tiết chế. Set đồ trong ảnh là một gợi ý đáng tham khảo: áo len xanh khói, quần jeans xanh đậm, phụ kiện da nâu – đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch rất riêng.

Điểm thu hút đầu tiên nằm ở chiếc áo len mỏng màu xanh khói. Đây là gam màu dịu mắt, sáng hơn xanh navy nhưng vẫn đủ trầm để phù hợp với môi trường công sở. Thiết kế cổ thuyền cùng phần vạt áo phủ nhẹ qua vai tạo hiệu ứng mềm mại, nữ tính mà không quá điệu đà.

Khi chọn áo len đi làm, nên ưu tiên các chất liệu có độ rủ vừa phải, bề mặt mịn và phom dáng gọn gàng. Một chiếc áo đẹp không cần quá ôm sát; chỉ cần vừa vặn ở phần vai, tay áo có độ dài hợp lý là đã giúp tổng thể trông sang hơn.

Thay vì quần âu quen thuộc, quần jeans xanh đậm dáng ống đứng hoặc ống loe nhẹ là lựa chọn rất phù hợp cho những ngày công sở không yêu cầu trang phục quá trang trọng. Màu denim đậm tạo cảm giác chỉn chu hơn jeans xanh sáng, đồng thời dễ kết hợp với áo len, sơ mi hay blazer. Kiểu quần cạp cao trong ảnh giúp tôn phần eo, kéo dài đôi chân và tạo sự cân đối cho cơ thể. Với phong cách old money, hãy ưu tiên jeans trơn, ít chi tiết rách hoặc mài, đường may gọn và phom đứng dáng.

Điểm nhấn khiến bộ đồ thêm tinh tế nằm ở những phụ kiện da nâu. Một chiếc thắt lưng nhỏ giúp định hình vòng eo và kết nối hài hòa với túi xách dáng hobo mềm mại. Nâu da bò là sắc màu rất hợp mùa thu, có thể kết hợp cùng xanh khói, xanh navy, kem, be hoặc xám. Thay vì chọn túi quá nhiều logo, một thiết kế tối giản, chất liệu tốt và gam màu cổ điển sẽ giúp diện mạo có chiều sâu hơn.

Giày mũi nhọn màu nâu sẫm cũng là chi tiết đáng học hỏi. Nó không chỉ khiến set đồ trông nữ tính mà còn tạo hiệu ứng chân dài, đặc biệt khi đi cùng quần ống loe. Nếu phải di chuyển nhiều, có thể thay bằng loafer da nâu, giày slingback gót thấp hoặc ankle boots mũi nhọn để vẫn giữ tinh thần thanh lịch.

Công thức xanh khói – denim đậm – nâu da là lựa chọn dễ áp dụng cho mùa thu, phù hợp cả ngày đi làm lẫn những buổi gặp gỡ sau giờ hành chính. Chỉ cần ghi nhớ: màu sắc tiết chế, phom dáng đẹp, phụ kiện ít nhưng chọn kỹ.

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