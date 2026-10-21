Giày loafer vẫn chưa hạ nhiệt: Diện lên vừa trẻ trung lại vừa sang chảnh chuẩn "old money"

Có những món đồ từng tạo thành xu hướng rồi nhanh chóng bị thay thế, nhưng cũng có những thiết kế càng mặc lâu càng chứng minh được sức hút. Giày loafer chính là một trường hợp như vậy. Dù đã xuất hiện trong tủ đồ của các tín đồ thời trang suốt nhiều mùa, kiểu giày này vẫn được yêu thích khi thời tiết chuyển lạnh nhờ vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung và khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều phong cách. Đặc biệt, nếu đang theo đuổi tinh thần "old money" sang trọng mà không phô trương, loafer chắc chắn là món phụ kiện đáng để đầu tư.

Điểm khiến loafer được lòng phái đẹp nằm ở thiết kế tối giản nhưng không hề đơn điệu. Phom giày kín mũi, phần thân liền mạch và kiểu dáng thường không cần dây buộc tạo nên vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu. Một số mẫu có thêm chi tiết quai ngang, khóa kim loại hoặc đường viền trang trí để tạo điểm nhấn, trong khi những thiết kế trơn màu lại ghi điểm nhờ sự tinh tế. So với giày cao gót, loafer mang đến cảm giác thoải mái và năng động hơn trong quá trình di chuyển.

So với sneaker, kiểu giày này lại có phần trưởng thành, lịch sự, dễ giúp bộ trang phục thường ngày trông chỉn chu hơn. Chính sự cân bằng giữa tính tiện dụng và vẻ thanh lịch khiến loafer không bị giới hạn trong một độ tuổi hay hoàn cảnh cụ thể. Muốn diện theo phong cách "old money", nàng có thể ưu tiên những đôi loafer màu đen, nâu chocolate, nâu bò hoặc màu burgundy trầm. Chất liệu da trơn tạo cảm giác cổ điển, trong khi da lộn mang đến nét mềm mại, phù hợp với không khí mùa thu đông. Những gam màu trung tính cũng dễ kết hợp với quần áo sẵn có, giúp nàng mặc đẹp mà không cần mua sắm quá nhiều.

Nếu muốn diện loafer đến công sở, quần âu chính là lựa chọn dễ áp dụng nhất. Một chiếc quần ống đứng hoặc ống suông kết hợp với áo sơ mi, áo len mỏng hay cardigan sẽ tạo nên tổng thể gọn gàng, hiện đại. Khi kết hợp cùng loafer da đen, bộ trang phục vừa có nét chuyên nghiệp vừa không quá cứng nhắc. Để tăng vẻ sang trọng, nàng có thể chọn quần âu màu xám, be hoặc nâu, phối cùng áo len cổ tròn và thắt lưng da đồng điệu với màu giày. Những chi tiết nhỏ như túi xách phom cứng, đồng hồ dây da hay trang sức tối giản sẽ giúp diện mạo hoàn thiện hơn mà không tạo cảm giác phô trương. Một mẹo nhỏ là chú ý đến độ dài của quần. Quần trên mắt cá chân hoặc có phần gấu vừa chạm mu bàn chân sẽ giúp đôi loafer được khoe khéo léo, đồng thời tạo cảm giác đôi chân thanh thoát hơn. Nếu mặc quần ống rộng, nàng nên chọn thiết kế có độ dài phù hợp để tổng thể không bị luộm thuộm.

Loafer không chỉ hợp với quần dài mà còn là lựa chọn thú vị khi diện cùng chân váy. Sự đối lập giữa vẻ có phần mạnh mẽ của đôi giày và nét mềm mại của váy tạo nên tổng thể trẻ trung, có gu. Với chân váy chữ A ngắn, nàng có thể phối loafer cùng tất cao cổ hoặc tất trắng để tạo điểm nhấn theo phong cách học đường hiện đại. Kết hợp thêm áo len cổ chữ V, cardigan hoặc blazer là đã có một bộ trang phục vừa năng động vừa mang hơi hướng cổ điển. Tuy nhiên, nếu muốn vẻ ngoài trưởng thành hơn, nàng nên chọn tất có màu sắc hài hòa với giày và trang phục, tránh quá nhiều chi tiết tương phản. Trong những ngày trời lạnh, chân váy midi phối cùng áo len và loafer cũng là công thức đáng thử. Váy xếp ly, váy dạ hoặc chân váy dáng suông đều có thể kết hợp ăn ý với kiểu giày này. Nàng chỉ cần khoác thêm áo măng tô hoặc blazer là đã có diện mạo thanh lịch để đi làm, gặp gỡ bạn bè hay dạo phố cuối tuần.

Nếu yêu thích phong cách thường ngày, nàng đừng bỏ qua công thức loafer và quần jeans. Một chiếc jeans xanh dáng đứng, áo thun trắng và loafer đen đã đủ tạo nên diện mạo trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn có nét chỉn chu. Khi thời tiết trở lạnh hơn, nàng có thể thay áo thun bằng áo len mỏng hoặc khoác thêm blazer. Jeans xanh sáng phối cùng loafer nâu mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong khi jeans đen kết hợp với giày đen tạo nên vẻ ngoài tối giản, cá tính. Để bộ trang phục không quá đơn điệu, hãy thêm một chiếc túi da, thắt lưng hoặc kính mắt có phom cổ điển. Với những cô nàng thích phong cách "old money", bí quyết không nằm ở việc diện toàn đồ đắt tiền mà ở cách lựa chọn phom dáng, chất liệu và màu sắc. Quần áo vừa vặn, giày được chăm sóc sạch sẽ cùng phụ kiện tiết chế thường tạo hiệu quả tốt hơn một bộ trang phục có quá nhiều điểm nhấn.

Khi mua loafer, nàng nên chú ý đến độ vừa vặn và cảm giác khi bước đi. Giày không nên quá chật ở phần mũi hoặc bó ngang bàn chân; phần gót cũng cần đủ chắc để hạn chế tuột giày khi di chuyển. Nếu thường xuyên đi bộ, hãy ưu tiên đế có độ bám tốt và trọng lượng vừa phải. Loafer đế mỏng phù hợp với phong cách cổ điển, thanh lịch, còn loafer đế dày mang đến vẻ cá tính và trẻ trung hơn. Dù chọn kiểu dáng nào, một đôi giày có thiết kế hài hòa, màu sắc dễ phối và chất liệu phù hợp vẫn là lựa chọn có tính ứng dụng cao. Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: HA HUYEN

Nơi mua: Đông Hải

Nơi mua: IELGY

Nơi mua: DUSTO

Giày loafer có thể đã là xu hướng quen thuộc, nhưng sức hút của kiểu giày này chưa hề giảm sút. Từ quần âu công sở, chân váy nữ tính đến quần jeans năng động, loafer đều có thể biến hóa linh hoạt. Chỉ cần chọn đúng kiểu dáng và phối đồ tinh tế, nàng đã có thể tạo nên diện mạo trẻ trung, sang trọng theo tinh thần "old money" mà vẫn thoải mái trong suốt mùa lạnh.