Moon Ga Young lần đầu hở bạo ra sân bay, bị dân Hàn chê tới tấp

Moon Ga Young không chỉ khẳng định tiềm năng qua những tác phẩm phim ảnh mà còn ngày càng được đánh giá cao ở lĩnh vực thời trang. Sau khi chính thức trở thành đại sứ của Dolce & Gabbana, nữ diễn viên liên tục khiến công chúng mãn nhãn với hình ảnh sang chảnh, quyến rũ trong những thiết kế gợi cảm, cắt xẻ táo bạo từ nhà mốt Ý. Khí chất cuốn hút và phong thái tự tin giúp mỹ nhân sinh năm 1996 tỏa sáng như một fashion icon thế hệ mới. Tuy nhiên, outfit ra sân bay gần đây của Moon Ga Young lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ netizen Hàn.

Moon Ga Young được xem như mảnh ghép hoàn hảo của Dolce & Gabbana, từ photoshoot hay mỗi lần xuất hiện tại các show diễn đều tạo được hiệu ứng bùng nổ.

Với outfit sân bay lần này, Moon Ga Young lựa chọn set đồ vừa gợi cảm vừa cá tính. Nữ diễn viên diện slip dress đen chất liệu lụa satin của Dolce & Gabbana, được tô điểm bằng chi tiết ren mỏng manh ở ngực và viền váy, mang đến vẻ gợi cảm nhưng không kém phần nhẹ nhàng. Thay vì kết hợp theo hướng an toàn, cô lựa chọn khoác ngoài áo bomber dáng oversize, tạo sự tương phản thú vị giữa nữ tính và phóng khoáng. Các phụ kiện như túi, boots đều đồng màu với trang phục, giúp outfit ngôi sao True Beauty thêm cool và cá tính.

Không quá cầu kỳ ở khâu trang điểm, Moon Ga Young chỉ giữ lớp nền nhẹ, son môi tự nhiên và mái tóc buông xõa mềm mại, càng làm nổi bật làn da sáng mịn cùng vẻ đẹp thanh tú.

Outfit all black vừa cá tính nhưng vẫn rất sexy, khoe trọn vóc dáng của Moon Ga Young.

Điều khiến bộ cánh này nhận nhiều ý kiến trái chiều của dân Hàn chính là vì mẫu váy 2 dây được nhiều người cho rằng hơi sexy, hở hang để mặc ra sân bay. Bên cạnh đó, chất liệu lụa mỏng manh cũng làm cho dân tình lầm tưởng rằng đây là váy ngủ.

Netizen Hàn không hài lòng với outfit của Moon Ga Young, cho rằng nó quá phản cảm và kém thanh lịch.

Thế nhưng, thực chất, những item ren mềm kết hợp lụa hay satin bóng đang là một trong các hot trend được rất nhiều tín đồ thời trang trên thế giới ưa chuộng. Từ áo hai dây (camisole), slip dress cho đến những set đồ layering đều mang vẻ nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn giữ được độ sang chảnh đang phủ sóng khắp MXH.

Đồ ren lụa đang là món đồ thời trang có mặt trong "tủ đồ" của các fashionista, được mix & match đa dạng nhiều phong cách như 1 item dạo phố.

Là một trong những minh tinh theo đuổi phong cách hiện đại, thiên hướng sexy, chắc chắn Moon Ga Young không thể là người "out-trend". Dù vậy, vì thời trang sân bay của các sao Hàn thường khá thanh lịch, kín đáo, thêm nữa, đây cũng là lần đầu đại sứ Dolce & Gabbana mặc đồ "ít vải" như vậy ra sân bay nên gặp tranh cãi cũng là điều dễ hiểu.