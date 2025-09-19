46 tuổi vẫn đẹp như tiên nữ, Tần Lam tiết lộ 8 thói quen giữ dáng và trẻ hóa da

46 tuổi, nữ diễn viên vừa khiến cả mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York, tham dự show Tory Burch Xuân Hè 2026. Trong chiếc váy nhung in họa tiết, cô không chỉ khoe vóc dáng thon gọn với đôi chân, bờ vai, vòng eo không chút mỡ thừa mà còn ghi điểm bởi thần thái tự tin, làn da căng mướt rạng rỡ, tựa như thời gian ngừng trôi trên gương mặt ấy. Bí quyết nào giúp Tần Lam duy trì vẻ đẹp “tiên nữ khí chất” và sắc vóc thiếu nữ ở tuổi ngoài 40? Hãy cùng khám phá 8 thói quen biến đẹp của cô nhé.

1. Ăn ít, chia nhiều bữa – mỗi bữa chỉ ăn no 6 - 7 phần

Tần Lam đặc biệt chú trọng chế độ ăn. Với cô, “ăn sạch” quan trọng hơn ăn kiêng khắt khe. Cô ưu tiên rau xanh, hạn chế thịt, tránh đồ chiên nhiều dầu mỡ hay quá mặn. Ngoài ra, cô duy trì nguyên tắc ăn nhiều bữa nhỏ, mỗi bữa chỉ vừa đủ no. Cách này giúp kiểm soát cơn thèm ăn, vẫn đảm bảo dinh dưỡng mà không gây đói lả hay tổn hại sức khỏe, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

2. Uống 2000ml nước mỗi ngày

Nước chính là “thần dược” của Tần Lam. Cô uống đều đặn trên 2000cc nước/ngày, nhờ vậy thúc đẩy tuần hoàn, tăng cường trao đổi chất, đồng thời giúp làn da luôn trong trạng thái ẩm mượt, sáng khỏe. Với cô, nước không chỉ để giải khát mà còn là cách thanh lọc tự nhiên và giữ sắc trẻ lâu dài.

3. Tự làm sinh tố rau củ cho bữa sáng

Từng có giai đoạn phải tăng cân vì vai diễn, Tần Lam đã giảm 10kg nhờ “phương pháp sinh tố giảm cân”. Cô đặc biệt yêu thích sinh tố rau xanh vì giàu chất xơ, giúp kích thích tiêu hóa, thanh lọc cơ thể và tạo cảm giác no lâu.

Thực đơn mẫu của Tần Lam:

Sáng: Sinh tố rau củ xanh

Trưa: Sinh tố + yến mạch

Tối: Thịt giàu đạm như gà, heo, cá

Chế độ này giúp cô vừa giữ được cân nặng chuẩn 45kg (cao 1m66), vừa đảm bảo cơ thể cân đối và khỏe mạnh.

4. Luôn giữ bụng thắt chặt

Vòng eo con kiến của Tần Lam là thành quả của một thói quen nhỏ nhưng kiên trì: luôn siết bụng. Bất kể đứng, đi bộ hay ngồi, cô đều duy trì việc hóp bụng, giúp cơ bụng và cơ core săn chắc hơn. Đây được xem là “bài tập ẩn hình” đơn giản mà hiệu quả rõ rệt với người bận rộn.

5. Không bỏ qua vận động

Với Tần Lam, tập luyện là thói quen sống chứ không phải phong trào. Dù bận rộn, cô vẫn dành 1 tiếng mỗi ngày cho phòng gym. Nếu không có điều kiện, cô sẽ đi bộ nhanh hoặc tập yoga, pilates, squat tại nhà. Những bài tập này giúp đốt mỡ, kéo dài đường nét cơ thể và mang đến phong thái thanh thoát, sang trọng.

6. Tránh tập luyện cường độ ra mồ hôi quá nhiều

Tần Lam kiêng các bài tập tiêu hao sức mạnh, khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều như chạy đường dài. Theo cô, những môn này dễ khiến da mất collagen, sớm bị chảy xệ và “sập mặt”. Thay vào đó, cô chọn yoga, pilates, các bài cardio nhẹ để vừa giữ dáng, vừa bảo vệ da và duy trì sự dẻo dai, cân bằng thân – tâm.

7. Dùng khăn giấy thay khăn mặt

Trong chu trình skincare, cô không bao giờ dùng khăn mặt vì dễ tích tụ vi khuẩn. Thay vào đó, cô dùng khăn giấy dùng một lần để đảm bảo vệ sinh, tránh gây mụn hay kích ứng. Đây là một bí quyết nhỏ nhưng quan trọng giúp cô duy trì làn da mịn màng, sạch sẽ.

8. Làm lạnh mặt nạ và kem mắt trước khi dùng

Tần Lam còn có thói quen bỏ mặt nạ và kem mắt vào tủ lạnh. Khi sử dụng, lớp dưỡng mát lạnh sẽ giúp làm dịu da, se khít lỗ chân lông, kích thích tuần hoàn máu và tăng hiệu quả trẻ hóa. Thói quen này đặc biệt hữu ích sau những đêm thức khuya hoặc khi da mệt mỏi.

Ở tuổi 46, Tần Lam chứng minh vẻ đẹp bền bỉ không chỉ nhờ gen di truyền, mà còn từ sự tự kỷ luật và những thói quen đơn giản nhưng kiên trì. Chính sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ của lối sống đã giúp cô duy trì vóc dáng “tiên nữ” và làn da căng tràn sức sống.